Acer, Liquid E1 ve Liquid Z2 akıllı telefonlarını Avrupa için duyurdu





Liquid serisiyle genelde orta ve giriş seviye akıllı telefon pazarına yönelik ürünler sunan Acer, Liquid E1 modelini kısa süre önce duyurmuştu. MWC 2013 etkinliği öncesinde Liquid E1 ve Z2 akıllı telefon modellerini Avrupa pazarı için duyurdu.





Liquid E1 modelinde 4.5 inçlik IPS ekranda 960 x 540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1GB RAM modülünden güç alan telefon, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi sunuyor. Arka tarafta 5MP çözünürlükte, ön tarafta 0.3MP çözünürlükte kamera, WiFi, Bluetooth 3.0, 4GB depolama kapasitesi, bölgeye göre çift SIM kart desteği, 9.9mm kalınlık, 130gr ağırlık, 1760mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Liquid Z2 modeli ise giriş seviyesine yönelik olmasıyla dikkat çekiyor. 3.5 inçlik 480 x 320 piksellik ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, seçeneğe bağlı olarak 3MP veya 5MP çözünürlükte kamera, WiFi, Bluetooth 3.0, çift SIM kart desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 12.25mm kalınlık, 110gr ağırlık, 1300mAh batarya şeklinde özelliklere sahip.





MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenen modeller sonrasında ise Avrupa'da satışa sunulacak. Liquid E1 modelinin 199-229 Avro arasında, Liquid Z2 modelinde ise 99-129 Avro arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.