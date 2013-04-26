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Acer Liquid E2 resmi olarak tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer Liquid E2 resmi olarak tanıtıldı

Liquid serisi altında orta ve giriş seviyesine yönelik akıllı telefon üreten Acer, seriye Liquid E2 adında yeni model daha eklediğini duyurdu. Modelin hedefinde Avrupa bölgesi bulunuyor.

Modelde 4.5 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte bir ekrana yer veriliyor. 4 çekirdekli bir işlemci, 8MP çözünürlükte sıfır deklanşör süresine sahip kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, GPS, WiFi, Bluetooth, çift SIM kart desteği şeklinde özellikler mevcut.

Modelin kutu içerisinden Android 4.2 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Hücresel bağlantı olarak ise 42Mbps hızlarına kadar çıkabilen HSPA+ desteği sunulmuş. 

Acer, Liquid E2 modelini Belçika, Hollanda, Ukrayna, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Rusya ülkelerinde Mayıs ayının ortalarında satışa sunacak. Modelin fiyatı ise 229 Avro olarak belirlenmiş.

http://androidcommunity.com/acer-liquid-e2-smartphone-gets-official-20130424/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
die_caprio 6 yıl en beğenilen
ülkemde sim kart bile üretilmezken elin yaptığı telefona 5 para etmez diyenler var.hey havrum be
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kameray37 6 yıl
Ülkemize gelmedikten sonra pek bi anlamı yok..
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Fear of the Dark 6 yıl
Tasarım s3 gibi olmuş sanki.
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mesci_663 6 yıl
nfc de olsa çok güzel olurdu :)
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Slow Motion 6 yıl
Tasarımını sevmedim
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arel.gr 6 yıl
7 aydir Acer Liquid Gallant Duo kullaniyorum,paralel ozellikli smartphone ihtiyacim olsa tereddutsuz yine Acer Liquid E2 'yi tercih ederdim.
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die_caprio 6 yıl
ülkemde sim kart bile üretilmezken elin yaptığı telefona 5 para etmez diyenler var.hey havrum be
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General. 6 yıl
İkinci samsung faciası:)
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
5 para etmez
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balomer 6 yıl
750-800 liraya Türkiye ye giriş yaparsa bir şeyler olur.
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Public_Enemy 6 yıl
Acer'ın dizaynları hoş oluyor
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OverClocK1ng 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
Acer'ın dizaynları hoş oluyor
Bana biraz fazla kadınsı geldi. Bayanlar için daha uygun...

S2 gibi güzel tasarım görmedim. Bir de Sony'nin yeni Xperia tasarımları da güzel...
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