Acer Liquid E2 resmi olarak tanıtıldı





Liquid serisi altında orta ve giriş seviyesine yönelik akıllı telefon üreten Acer, seriye Liquid E2 adında yeni model daha eklediğini duyurdu. Modelin hedefinde Avrupa bölgesi bulunuyor.





Modelde 4.5 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte bir ekrana yer veriliyor. 4 çekirdekli bir işlemci, 8MP çözünürlükte sıfır deklanşör süresine sahip kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, GPS, WiFi, Bluetooth, çift SIM kart desteği şeklinde özellikler mevcut.





Modelin kutu içerisinden Android 4.2 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Hücresel bağlantı olarak ise 42Mbps hızlarına kadar çıkabilen HSPA+ desteği sunulmuş.





Acer, Liquid E2 modelini Belçika, Hollanda, Ukrayna, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Rusya ülkelerinde Mayıs ayının ortalarında satışa sunacak. Modelin fiyatı ise 229 Avro olarak belirlenmiş.

http://androidcommunity.com/acer-liquid-e2-smartphone-gets-official-20130424/