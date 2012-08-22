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Acer Liquid Gallant ve Liquid Gallant Duo, IFA fuarında boy gösterecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı ve bir süre önce bilgileri internette paylaşılan Liquid Gallant serisi resmi olarak tanıtıldı.

Serinin Liquid Gallant modeli tek SIM kart taşırken, Liquid Gallant Duo çift SIM kart girişine sahip. Modeller 1GHz hızında çalışan MT6575 işlemci, 1GB RAM, 4.3 inçlik qHD çözünürlükte ekran, 5MP kamera, 4GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 3.0 + EDR, Android 4.0.4 işletim sistemi, 1500mAh batarya şeklinde ortak özelliklere sahip.

Liquid Gallant Duo, Eylül ayında 230$'dan piyasaya sürülecek. Liquid Gallant ise daha düşük bir fiyatla onu takip edecek.

31 Ağustos tarihinde ise her iki model IFA 2012'de Acer standında ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

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arel.gr 7 yıl
acer smartphone urunler piyasada yayginmi,teknik destegiyle pc alanindaki temsilcilerimi ilgileniyor?
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chuchengchunk 7 yıl
için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CertificatedStaff 7 yıl
iyi ya fena değil fiyatıda iyi
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FFadeleSS 7 yıl
ram ve ekran tatmin edici
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