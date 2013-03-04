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Acer, Liquid S serisi Phablet modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, Liquid S serisi Phablet modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor


Akıllı telefon pazarında iddialı olmayan bir seyir izleyen Acer, bununla birlikte gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak yeni modeller pazara sunmaya devam ediyor. Firma bu kez 5 inç ve üzeri boyutlarda olan tablet/telefon melezi Phablet adı verilen segmente yönelik hazırlık içerisinde.

MWC 2013 resmi bültenine bir demeç veren Acer akıllı telefon bölümü başkanı, Liquid S serisi olacak Phablet modeline dair bazı ipuçları verdi.

Phablet modellerinin yeni bir yaşam tarzı oluşturduğunu ve artık bunun geri plana atılamayacağını ifade eden yönetici, Acer'ın da büyüyen bu segmentte yer alabilmek için Liquid S serisini pazara sunacaklarını açıkladı. Ancak seri ile ilgili detaylı bilgiler vermedi.

Samsung'un 5.3 inçlik Galaxy Note modeli ile başlayan Phablet segmenti, 5.5 ve 6.1 inçlik boyutlardan sonra iddialara göre 6.3 inçlik Galaxy Note 3 ile daha da büyüyecek ve hatta 7 inçlik ASUS FonePad modeline kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip olacak. Acer'ın da bu sınırlar içerisinde herhangi bir boyuta yer vereceği düşünülüyor. 

http://www.gsmarena.com/acer_is_working_on_a_quadcore_liquid_s_phablet-news-5636.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 6 yıl
nedense buyuk telefonlari hic sevmiyorum, bence gercekten cok buyuk ekrana ihtiyaci olanlar 4" cebin yaninda 7" tablet de kullanabilir
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