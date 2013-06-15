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Acer : Nokia Android ile devam etseydi rekabet etmemiz çok zor olurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
807
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44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer : Nokia Android ile devam etseydi rekabet etmemiz çok zor olurdu
Bir süre önce Windows Phone cihazı üretmek istediklerini ancak Microsoft'un platforma hız kazandırmasını istedikleri şeklinde bir söylemde bulunan Acer, Nokia ile ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

Bilindiği gibi Liquid serisi altında gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak orta seviye Android akıllı telefonlar üreten Acer, satış rakamları bakımından pek de iddialı değil.

Acer Avrupa'dan sorumlu başkan yardımcısı Allen Burnes, mobil platformların satış hızı ve miktarının kendileri için önemli olduğunu ve şimdilik Android işletim sisteminin bunu karşıladığını belirtti. Burnes, Windows Phone platformunun büyümesinin doğrudan Microsoft'a bağlı olduğunu dile getirdi.

Burnes ayrıca Nokia'ya da değinerek firmanın Windows Phone ile birlikte kendi markasını oluşturarak piyasada tutunmaya çalıştığını ve bunun ilginç olduğunu ifade etti. Burnes, Nokia'nın Android'i tercih etmesi halinde sahip olduğu potansiyel nedeniyle pazarda tehlikeli bir rakip olabileceğinin de altını çizdi. 

Burnes bunun yanında Android işletim sisteminde ücretsiz olan uygulamaların Windows Phone'da ücretli olarak sunulmasının kendilerini mutlu etmediğini vurguladı.

http://www.phonearena.com/news/Acer-executive-If-Nokia-goes-with-Android-theyd-be-a-force-to-be-reckoned-with_id44075 Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen mert1907
mert1907
Düşünen Biri
onur01651

Düşünen Biri

hawloo

Birisi demişti forumda,



plastiği bulanın android telefon yaptığı zamanda Nokia androidi ne yapsın.

Sen android i sadece samsung un kullandığını zannediyorsun galiba? ya da bunu söyleyen şahış piyasadan ve teknolojiden çok geri kalmış, hayata at gözlükleriyle bakan birisi.

Arkadaşı nereye laf attığını bilmiyorum ama doğru bir laf. Samsung olarak değil.Bak piyasaya herkes android ucuz telefon çıkarıyor.Tabletler en güzel örneği.[>:]

Peki siz segment farkı denilen olayı biliyor musunuz?

Neyin segment farkı. S4 ile Ace arasında malzeme olarak ne fark var?

Seninle Einstein arasındaki malzeme kalitesi de aynı etten kemikten ama aranızda müthiş bi segment farkı var..

Bunun gibi bişey işte
mert1907Düşünen Birionur01651Düşünen Birihawloo
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1 Yanıt Yanıtla +39
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darkaura 6 yıl
engurlu
mert1907
Düşünen Biri
onur01651
Düşünen Biri
hawloo Birisi demişti forumda, plastiği bulanın android telefon yaptığı zamanda Nokia androidi ne yapsın.
Sen android i sadece samsung un kullandığını zannediyorsun galiba? ya da bunu söyleyen şahış piyasadan ve teknolojiden çok geri kalmış, hayata at gözlükleriyle bakan birisi.
Arkadaşı nereye laf attığını bilmiyorum ama doğru bir laf. Samsung olarak değil.Bak piyasaya herkes android ucuz telefon çıkarıyor.Tabletler en güzel örneği.[:]
Peki siz segment farkı denilen olayı biliyor musunuz?
Neyin segment farkı. S4 ile Ace arasında malzeme olarak ne fark var?
Seninle Einstein arasındaki malzeme kalitesi de aynı etten kemikten ama aranızda müthiş bi segment farkı var.. Bunun gibi bişey işte

offfff.... bu lafin uzerine insan olan bir ay kendine gelemez
engurlumert1907Düşünen Birionur01651Düşünen Birihawloo Birisi demişti forumda, ...
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Yanıtla +26
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MIKROP DOGAN 6 yıl
Nokia'nın aklına sokup durmayın şu android denen işletim sistemini
adamlar WP ile ilerlesin,
gayet memnunum ben bu ikiliden
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yagami201 6 yıl
Nokia'nın tasarımları güzeldi, farklıydı.Şıktılar, ve kalan tüm telefonların yanında ''ben farklıyım'' diyorlardı.Bence android'e en çok yakışacak tasarım onlarınkilerdi.
Android'li bir nokia telefon piyasayı süpürürdü be...
Ama ne yazık ki o nokia dönemi wp 8 ile birlikte kapandı.Pre-8 döneminde bile yine o ışığı içeren bazı modelleri vardı (lumia 710 mesela.) , ama wp 8'den itibaren tasarımlarındaki o büyü bence gitti.Şu an da çok güzel telefonlar üretiyorlar, ama benim sevdiğim o nefis tasarım yok artık.Bir de üstüne hiç sevemediğim wp menü sistemi de tuz biber oluyor eski nokia telefonları özlemime.
Yemin ediyorum bu tasarımda ve android'li bir nokia çıksa işlemcisi tek çekirdek 1 ghz olsa bile alırım.En kötü müzikçalar yaparım, ama alırım onu :D
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madhane 6 yıl
SystemApps

nokia ile microsoft anlaşması kadar doğru bir adım atılamazdı.nokia androidle devam etseydi çıkardığı telefonlar 1001inci android cihaz olmaktan öteye gidemezdi.zira kendi servisleri olsun herşeyin apksi çıkar böylece rekabet denen hiç bir şey olmazdı.nokia windows phone ile her segmentde iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayıda başarıyor.zira wp düşük donanımda da android cihazlara göre daha seri çalışıyor.ufak tefek eksiklikler giderilince wp platformu gerçekten en gözde platform olacaktır.


suan en satbil olan işletim sistimi ios bile android karsında yol haritasını degiştiriyor ios u ios yapan tum özelliklerinden yavas yavas geri adım atmaya basladı sen daha yeni dogan bebekle 20 li yaslarda delikanlıyı kıyaslıyorsun.

ben bu işletim sistemlerini aynı " kadın " a benzetiyorum.

ios gibi ketum geleneklerine sahip bi kadınla evlenmek istersin

ama gozun hep barda clupta gordugun "herkese acık " kaynak kodlu kadınlarda olur.

sen kadına ne kadar hıtap edıyor onu ne kadar anlıyorsan kendıne baglı stabılıteyı okadar saglarsın

kadın yanı ısletım sıstemı stabıl degılse bu kadından degıl sen onu " acık kaynak kodlu" oldugu ıcın sevdın sımdı degısen ne sen onu "elınde tutmayı " beceremedıysen ???

kı ne kadınlar var yemedıgı halt yokken erkegı ıcın kendını bastan yaratır

ne kadınlar var ne kadar stabıl olsada erkegi onu bozar


cocuk yapmak kolay onemlı olan gece agladıgında hıc usenmeden kalkıp ılgılenmek

bide olayları bu acıdan degerlendırın bakalım ...
2 Yanıt Yanıtla +2
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matrix22 6 yıl madhane
madhane

SystemApps

nokia ile microsoft anlaşması kadar doğru bir adım atılamazdı.nokia androidle devam etseydi çıkardığı telefonlar 1001inci android cihaz olmaktan öteye gidemezdi.zira kendi servisleri olsun herşeyin apksi çıkar böylece rekabet denen hiç bir şey olmazdı.nokia windows phone ile her segmentde iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayıda başarıyor.zira wp düşük donanımda da android cihazlara göre daha seri çalışıyor.ufak tefek eksiklikler giderilince wp platformu gerçekten en gözde platform olacaktır.


suan en satbil olan işletim sistimi ios bile android karsında yol haritasını degiştiriyor ios u ios yapan tum özelliklerinden yavas yavas geri adım atmaya basladı sen daha yeni dogan bebekle 20 li yaslarda delikanlıyı kıyaslıyorsun.

ben bu işletim sistemlerini aynı " kadın " a benzetiyorum.

ios gibi ketum geleneklerine sahip bi kadınla evlenmek istersin

ama gozun hep barda clupta gordugun "herkese acık " kaynak kodlu kadınlarda olur.

sen kadına ne kadar hıtap edıyor onu ne kadar anlıyorsan kendıne baglı stabılıteyı okadar saglarsın

kadın yanı ısletım sıstemı stabıl degılse bu kadından degıl sen onu " acık kaynak kodlu" oldugu ıcın sevdın sımdı degısen ne sen onu "elınde tutmayı " beceremedıysen ???

kı ne kadınlar var yemedıgı halt yokken erkegı ıcın kendını bastan yaratır

ne kadınlar var ne kadar stabıl olsada erkegi onu bozar


cocuk yapmak kolay onemlı olan gece agladıgında hıc usenmeden kalkıp ılgılenmek

bide olayları bu acıdan degerlendırın bakalım ...

üstlerdeki einstein yorumu ve bu sizin yorumunuz dh de ne kadar kaliteli insanlar olduğunu gösterir açıklama mantığınız gerçekten çok başarılı.....

Nokia ya gelinceye kadar artık ios dahi bir çok konuda androidi kopyalamak zorunda kalacak en basitinden o saçma arayüz mantığından kurtulmalı nokia ve wp8 için çok geç kalındığı kanaatindeyim bu saatten sonra herşey androidin lehine inadı bırak nokia !
1 Yanıt Yanıtla +1
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SystemApps 6 yıl madhane
madhane

SystemApps

nokia ile microsoft anlaşması kadar doğru bir adım atılamazdı.nokia androidle devam etseydi çıkardığı telefonlar 1001inci android cihaz olmaktan öteye gidemezdi.zira kendi servisleri olsun herşeyin apksi çıkar böylece rekabet denen hiç bir şey olmazdı.nokia windows phone ile her segmentde iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayıda başarıyor.zira wp düşük donanımda da android cihazlara göre daha seri çalışıyor.ufak tefek eksiklikler giderilince wp platformu gerçekten en gözde platform olacaktır.


suan en satbil olan işletim sistimi ios bile android karsında yol haritasını degiştiriyor ios u ios yapan tum özelliklerinden yavas yavas geri adım atmaya basladı sen daha yeni dogan bebekle 20 li yaslarda delikanlıyı kıyaslıyorsun.

ben bu işletim sistemlerini aynı " kadın " a benzetiyorum.

ios gibi ketum geleneklerine sahip bi kadınla evlenmek istersin

ama gozun hep barda clupta gordugun "herkese acık " kaynak kodlu kadınlarda olur.

sen kadına ne kadar hıtap edıyor onu ne kadar anlıyorsan kendıne baglı stabılıteyı okadar saglarsın

kadın yanı ısletım sıstemı stabıl degılse bu kadından degıl sen onu " acık kaynak kodlu" oldugu ıcın sevdın sımdı degısen ne sen onu "elınde tutmayı " beceremedıysen ???

kı ne kadınlar var yemedıgı halt yokken erkegı ıcın kendını bastan yaratır

ne kadınlar var ne kadar stabıl olsada erkegi onu bozar


cocuk yapmak kolay onemlı olan gece agladıgında hıc usenmeden kalkıp ılgılenmek

bide olayları bu acıdan degerlendırın bakalım ...

iosu ios yapan ne özelliği varmış da geri adım atılıyormuş? jb olmasa iosun şuanki popülasyonu yakalabilmesi oldukca zor olurdu.ayrıca iosu zaten tek başına düşünemezsin belli bir tek modelin içinde sıkışmış bir platform.androidin çeşitliliği karşısında sadece donanımsal anlamda yol haritaları değiştirildi.geri kalanı aynı tas aynı ios.kısıtlamalarıda saçmalıklarıda devam ediyor. bir tek bildirim çubuğunu arakladılar o kadar.android symbianı bitirdi ama onu sadece işletim sistemiyle değil donanımsal anlamda da rekabetci olarak bitirdi.yoksa symbian yazılımsal anlamda androidden çok daha öndeydi uzun bir süre. kapalı kaynak olmasına rağmen!

işin ilginci şuan kapalı kaynak işletim sistemi kullanıyorum ve gözüm o bahsettiğin " herkese açık " kaynak kodlu kadınlarda değil.. kendini bilen bir kadın ile evlenmek isterim ios gibi kendi bildiğini okuyan değil.beklenti ney neyi veriyor ona bakarım.

android ipi koparmış gidiyor nereye gittiğini kimse bilmiyor donanım cümbüşü almış başını gitmiş orda burda uyanan kadınlar gibi



ios ise kadınlığını unutmuş takıntıları içinde yaşayan milletin bişey sandığı ve genellikle cahil(teknolojik anlamda) insanların elinde bulunan(en azından çevremde gördüklerim istisnasız böyle) bir platform


windows phone ise deneyimli kendini bilen adımlarını sağlam atan en azından orda burda uyanmayan belli bir evi standartı olan ama bi o kadarda bilgili görgülü geniş düşünen bir kadındır benim gözümde...
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Avorlair 6 yıl
Acer neyin tribine girmiş sanki başarılımış gibi, WP platformu 1-2 yıl içinde hak ettiği yere gelecektir ve Nokia böyle stabil bir sistemi seçerek en iyisini yaptı
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turker03 6 yıl
Nasıl bir zihniytle böyle düzgün bir arayüzü olmayan işletim sistemini şeçiyorlar anlamıyorum.Ya google kan davaları var.Yada Mİcrosoftla nikah sözleşmeleri.Bu adamlar 2 tane android telefon üretsin telefonu şu kutular ve karanlık menulerden kurtaran bir arayüz koysunlar piyasayı fena sallarlar
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SystemApps 6 yıl
nokia ile microsoft anlaşması kadar doğru bir adım atılamazdı.nokia androidle devam etseydi çıkardığı telefonlar 1001inci android cihaz olmaktan öteye gidemezdi.zira kendi servisleri olsun herşeyin apksi çıkar böylece rekabet denen hiç bir şey olmazdı.
nokia windows phone ile her segmentde iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayıda başarıyor.zira wp düşük donanımda da android cihazlara göre daha seri çalışıyor.ufak tefek eksiklikler giderilince wp platformu gerçekten en gözde platform olacaktır.
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Reddemon35 6 yıl
arkadaşlar marketteki uygulamaların kaç tanesi adamakıllı sizce yada google market politikalarında hangi uygulamalara dikkat ediyor uygulama kurarken uygulamalar okadar çok şeye erişiyor ki bu kişisel güvenliğimizi ne hale sokuyor ve siz uygulamayı kurarken her şeyi kabul etmiş oluyorsunuz ve kişisel verileriniz o öve öve bitiremediğiniz uygulamaların eline geçiyor peki kim bizim veri güvenliğimizi garanti altına alıyor yada kim bize gübence verebiliyor microsoft ve apple bu konuda kırmızı çizgileri kalın olan iki firma ve orada bir uygulamayı yayınlayabilmek başlı başına bir iş halini almış durumda bı platformlarda uygulamaların ne şekilde yayımlandığını iyi bilen birisi olarak wp nin doğru yolda olduğunu ve google un politikalarını hızlı bir şekilde güncelleyerek hwr şeyin sayıdan ibaret olmadığını anlaması lazım reklam geliri alacağım diye size ait olan hwr şeyi satar durumda ve bu kişisel haklarınıza yapılan bir ahlaksızlık halini aldı. Yakın gelecekte her şeyimizi paylaşır olacaklar. Ayrıca lisans ücreti almıyoruz ayağına wn pahalı ücret olan kişisel verilerimizi alıyorlar saygılarımla.
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hollowman_ 6 yıl
MIKROP DOGAN
Nokianın aklına sokup durmayın şu android denen işletim sisteminiadamlar WP ile ilerlesin, gayet memnunum ben bu ikiliden

Sen memnun olabilirsin, fakat ben bu haliyle windows phone a geçmeyi asla düşünemem. Eğer nokia android bir telefon yapsa, kamera kalitesinden dolayı rahatlıkla geçerdim.
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Lova 6 yıl
Nokia tamamen androide ağırlık versin istemiyorum ama yine de tamamen Windows Phone'a bağlı olması da bence saçma. Hem bir tane android telefon yapmasını isterdim. Nasıl bir tasarım, nasıl bir arayüz ortaya çıkardı çok merak ediyorum.
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darkaura 6 yıl Lova
frisby77

Nokia tamamen androide ağırlık versin istemiyorum ama yine de tamamen Windows Phone'a bağlı olması da bence saçma. Hem bir tane android telefon yapmasını isterdim. Nasıl bir tasarım, nasıl bir arayüz ortaya çıkardı çok merak ediyorum.

akli basinda her kurum yumurtalarini birden fazla sebete koyar. ozelliklede multi milyar dolarlik bir devse. samsung androidden
gelen onca kazanca ragmen wp dahil diger platformlarda yatirimini surduruyor mesela. ama nokia androidi gectim kendi platformlari symbian, megoo yu bile oldurdu. ciddi sekilde nokianin el altindan microsoft tarafindan satin alindigini dusunuyorum. yoksa microsoftan cok microsoftun cikarlarina hizmet eden bu hamlelelerin baska aciklamasi olamaz.
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darkaura 6 yıl
engurlu
mert1907
Düşünen Biri
onur01651
Düşünen Biri
hawloo Birisi demişti forumda, plastiği bulanın android telefon yaptığı zamanda Nokia androidi ne yapsın.
Sen android i sadece samsung un kullandığını zannediyorsun galiba? ya da bunu söyleyen şahış piyasadan ve teknolojiden çok geri kalmış, hayata at gözlükleriyle bakan birisi.
Arkadaşı nereye laf attığını bilmiyorum ama doğru bir laf. Samsung olarak değil.Bak piyasaya herkes android ucuz telefon çıkarıyor.Tabletler en güzel örneği.[:]
Peki siz segment farkı denilen olayı biliyor musunuz?
Neyin segment farkı. S4 ile Ace arasında malzeme olarak ne fark var?
Seninle Einstein arasındaki malzeme kalitesi de aynı etten kemikten ama aranızda müthiş bi segment farkı var.. Bunun gibi bişey işte

offfff.... bu lafin uzerine insan olan bir ay kendine gelemez
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inexo 6 yıl
s3 s4 ayarında bir tek androidli model çıkarsa yeter nokiaya 20 milyon satış garanti
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darkest earth 6 yıl
Nokia Android falan çıkarmasın. Bir iOS bir de Android vardı bir zamanlar milletin elinde. WP8'de yeni yeni kendini göstermeye başlıyor ve çeşitlilik artıyor. Fazla seçenek her zaman daha iyidir.
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