Acer : Nokia Android ile devam etseydi rekabet etmemiz çok zor olurdu

Bir süre önce Windows Phone cihazı üretmek istediklerini ancak Microsoft'un platforma hız kazandırmasını istedikleri şeklinde bir söylemde bulunan Acer, Nokia ile ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.





Bilindiği gibi Liquid serisi altında gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak orta seviye Android akıllı telefonlar üreten Acer, satış rakamları bakımından pek de iddialı değil.





Acer Avrupa'dan sorumlu başkan yardımcısı Allen Burnes, mobil platformların satış hızı ve miktarının kendileri için önemli olduğunu ve şimdilik Android işletim sisteminin bunu karşıladığını belirtti. Burnes, Windows Phone platformunun büyümesinin doğrudan Microsoft'a bağlı olduğunu dile getirdi.





Burnes ayrıca Nokia'ya da değinerek firmanın Windows Phone ile birlikte kendi markasını oluşturarak piyasada tutunmaya çalıştığını ve bunun ilginç olduğunu ifade etti. Burnes, Nokia'nın Android'i tercih etmesi halinde sahip olduğu potansiyel nedeniyle pazarda tehlikeli bir rakip olabileceğinin de altını çizdi.





Burnes bunun yanında Android işletim sisteminde ücretsiz olan uygulamaların Windows Phone'da ücretli olarak sunulmasının kendilerini mutlu etmediğini vurguladı.

http://www.phonearena.com/news/Acer-executive-If-Nokia-goes-with-Android-theyd-be-a-force-to-be-reckoned-with_id44075