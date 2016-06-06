Acer V9800 4K projeksiyon cihazı duyuruldu

4K çözünürlük televizyon, monitör, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda sıkça kendisine yer bulurken, projeksiyon cihazı tarafında da yavaş yavaş benimsenmeye başladı. Acer’ın yeni projeksiyon cihazı 4K çözünürlük barındırıyor.

Computex 2016 fuarında tanıtılan Acer V9800 4K ev sineması projeksiyon cihazı, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. Texas Instruments tarafından geliştirilen 4K DMD işlemcisinin güç verdiği cihaz, 8 milyon piksel ekrana yansıtıyor ve güçlü video motoru ile düşük çözünürlükteki görüntüleri de yukarı ölçekleyebiliyor.

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Cihazda ayrıca Rec 709 protokolü takip edilmiş. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından benimsenen protokol, içeriğin orijinal renk yelpazesini tanıması ve içerik başlamadan önce çözümlemesini ifade ediyor. Böylece projeksiyon cihazları, orijinal renkleri ve tonları tekrar üretebiliyor, kullanıcıya en iyi izleme tecrübesini sunuyor.

Acer’ın ColorPurity teknolojisini de kullanan cihaz, RGBRGB renk tekerleği ile gelişmiş lamba kontrol teknolojilerini bir araya getiriyor. Böylece daha geniş bir renk yelpazesi ve azaltılmış gökkuşağı efekti ortaya çıkıyor. Cihaz 20 desibel seviyesinde gürültü yapıyor. Cihaz 2017 yılında dünyanın belirli bölgelerinde satışa sunulacak.