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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer V9800 4K projeksiyon cihazı duyuruldu

Computex 2016 fuarında sergilenen Acer V9800 4K projeksiyon cihazı, güçlü video motoru sayesinde düşük çözünürlükteki görüntüleri başarılı bir şekilde yukarı ölçekleyebiliyor.
2 yıl
4b
1
1
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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4K çözünürlük televizyon, monitör, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda sıkça kendisine yer bulurken, projeksiyon cihazı tarafında da yavaş yavaş benimsenmeye başladı. Acer’ın yeni projeksiyon cihazı 4K çözünürlük barındırıyor.

Computex 2016 fuarında tanıtılan Acer V9800 4K ev sineması projeksiyon cihazı, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. Texas Instruments tarafından geliştirilen 4K DMD işlemcisinin güç verdiği cihaz, 8 milyon piksel ekrana yansıtıyor ve güçlü video motoru ile düşük çözünürlükteki görüntüleri de yukarı ölçekleyebiliyor.

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Cihazda ayrıca Rec 709 protokolü takip edilmiş. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından benimsenen protokol, içeriğin orijinal renk yelpazesini tanıması ve içerik başlamadan önce çözümlemesini ifade ediyor. Böylece projeksiyon cihazları, orijinal renkleri ve tonları tekrar üretebiliyor, kullanıcıya en iyi izleme tecrübesini sunuyor.

Acer’ın ColorPurity teknolojisini de kullanan cihaz, RGBRGB renk tekerleği ile gelişmiş lamba kontrol teknolojilerini bir araya getiriyor. Böylece daha geniş bir renk yelpazesi ve azaltılmış gökkuşağı efekti ortaya çıkıyor. Cihaz 20 desibel seviyesinde gürültü yapıyor. Cihaz 2017 yılında dünyanın belirli bölgelerinde satışa sunulacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/acer-v9800-4k-ultra-high-definition-home-cinema-projector.html Yorum Yaz
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maximus8282 2 yıl
Sony'nin de vardı tıpkı dediğiniz gibi fiyatı 2-3 8K tv aldırıyordu 50.000$ fiyatı vardı. Sony 4k ultra short throw projector yazın çıkıyor
:-)

Yani ne bu fiyatlar şirketler iyice cıvıttı, tamam arge vs yapıyorsunuzda, bunu 1000-2000$ yapsalar asıl o zaman satış patlaması yapıyor mu yapmıyor mu? Bunun fiyatı indiğinde teknolojisi eskimiş olacak sonra kim ne yapsın bunu.

Benim asıl takıldığım nokta plazma tv üretimi durdu en net, en akıcı, en gerçek renk veren tv teknolojisi şimdilerde sadece askeriyede kullanılıyormuş. Üstelik plazmaların o çok yakması, ekranın yanması, parlaması vs gibi sorunları da yeni nesil neo plazmalarla çözülmüştü. Şimdi Led di Oled di milleti kandırmaya çalışıyorlar, panel hızını 200hz yapacağız diye biryerlerini yırtıyor şirketler, zaten onunda fiyatını uçuruyorlar.
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