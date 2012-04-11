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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Tab A200 Türkiye'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
1
40
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer Iconia Tab A200 Türkiye'de satışa sunuldu
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Acer firmasının Android tablet segmentindeki yerini sağlamlaştırmak adına yılın başlarında tanıtımını yaptığı NVIDIA Tegra 2 işlemci ve Android 4.0 işletim sistemine sahip Iconia Tab A200 modeli ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Model bir süredir perakendecilerde satılıyor olsa da Acer resmi duyurusunu henüz yaptı. 

10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, tam boy USB portu, jiroskop, 1GB RAM, Acer Ring kullanıcı arayüzü, microSD girişi, 2MP ön kamera şeklinde özelliklere sahip Iconia Tab A200, 32GB'lik versiyonu ile KDV dahil 976TL olarak raflarda yerini aldı.

Titanyum grisi veya metalik kırmızı renk seçeneklerine sahip model tanıtıldığında 8GB/16GB kapasite şeklinde bilgi verilmişti. Ancak 32GB versiyon da seriye dahil edildi.

Ürünü kampanyalı olarak 899TL seviyesinde bulmak da mümkün.

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serdugan 6 yıl
Ey kullanan arkadaşlar, ürünle ilgili biraz daha bilgi-detay verseniz mükemmel olacak.
tnt-2
leren Arkadaşlar tabletin en son android versiyonu nedir Benim ki 4.0.3 ile geldi 270 mb lık güncelleme yaptı hala 4.0.3
bendekide 4.0.3

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noble 6 yıl
Bir bilgi: hdmi cikisi yok ve hic bir sekilde goruntuyu televizyona aktaramiyorsunuz. İnternet ofis icin gayet akici guzel olsa da ekran parlakligi acik havada dusuk kaliyor. Hic oyun oynamiyordum ama bugun need for speed most wanted yukledim, gayet guzel grafiklerle akici bir sekilde calistirdi. Ben zamaninda 650ye almistim. 500 liraya alinabilecek bir tablet. Yalniz kullananlar ya da kullanmayi dusunenler sakin rom isine girmeyin hafizasinin arizalanma ihtimali cok yuksek. Bu ariza gerceklesirse orjinal roma genellikle geri donemiyorsunuz ve acer servisi rom yuklendigini anliyor, urunu garanti disi sayiyor.

Bir de sarj aletinin kablosu cok kisa beni en cok gicik eden ozelligi bu. Bu arada sarji ebook-az oranda internet kullaniminda 6 7 saat gidiyor. Oyun oynarken daha azdir tabi ama benim bu konuda fikrim yok.
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Bright like a Diamond 6 yıl serdugan
serdugan
Ey kullanan arkadaşlar, ürünle ilgili biraz daha bilgi-detay verseniz mükemmel olacak.
tnt-2
Orijinalden alıntı: leren Arkadaşlar tabletin en son android versiyonu nedir Benim ki 4.0.3 ile geldi 270 mb lık güncelleme yaptı hala 4.0.3
bendekide 4.0.3


hepsiburada worldcard kampanyasiyla 425 e geliyor
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leren 6 yıl
Arkadaşlar tabletin en son android versiyonu nedir
Benim ki 4.0.3 ile geldi 270 mb lık güncelleme yaptı hala 4.0.3
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tnt-2 6 yıl leren
leren

Arkadaşlar tabletin en son android versiyonu nedir
Benim ki 4.0.3 ile geldi 270 mb lık güncelleme yaptı hala 4.0.3

bendekide 4.0.3
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freedow 6 yıl
daha iyisini daha ucuza almak varken....
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serdugan 6 yıl
Alan oldumu bu aletten?
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Clawsi 7 yıl
smart1978
Clawsi
smart1978 299$ a satılıyorken Türkiyede 900 TL tutmaz... Zaten özellikleri 2011 yılından kalma...Retina Ekran yok..İşlemcisi zayıf...Fiyatı da çok pahalı...
Zaten özellikleri 2011 yılından kalma. Sanırım Sen 2050lerde takılıyosun. =] Retina Ekran yok. Sanırım retina ekranla doğdun. Aksi halde bir insanın bunun eksikliğini yadırgamaması lazım. İşlemcisi zayıf. Sanırım tabletle 2342342342 Bitlik şifreler kırıyosun. =] Fiyatıda çok pahalı. Burda sadece anlatım bozukluğu buldum. =] ama Ainol novo 7 Elf II çıkıyo 160$ civarında. O ucuz bak. Güle eğlene yazıyorum ama aslında içimde bi yerler de kan ağlıyo. Bu kadar sistemin kölesi olmamalı insanlar; hayatlarına yeni girmiş ya da sadece gözlerine girmiş şeylerin eksikliğini yaşamamalı. Hala evine 3 kuruş ekmek götürmek için mücadele eden insanlar var. Ne zaman böyle bi yorum okusam o insanların ne suçu var diye düşünürüm. Belki de onlar daha şanslıdır. Bilmiyorum..
Retina Ekran teknolojisi eskiden beri vardır... Ayrıca Samsung Galaxy tab 10.1 PLS ekran 1280x800 çözünürlükte pikseller göründüğü için yazılar keskin değildir ... Bu durum 10.1 olan her tablette vardır... Daha kötü olanlarda var.. Yurdumun insanı bilinçli olmadığı sürece farketmeyecektir... Kazanan da tüketiciler değil üreticiler olacaktır... İşlemcisi yavaş sebebi Android optimize edilmemiş olmasıdır yani Android olgulanlaşma seviyesindedir... Ama Android 4 te bile tarayıcısında kasılmalar görülmektedir... Anlatım bozukluğu imiş! Ainol novo 7 gibi KIRPILMIŞ modellerin yurt dışı fiyatları üzerinden ucuz diyorsan sana göre en ucuz olanı nerdeyse herşeyi kırpılmış taş ta ucuzdur... Ucuz demek donanımsal kırpılmışlığı yokken ki fiyattır... Ekranı kalitesiz bluetooth u olmayan GPS dijital pusulası olmayan bir Ainol Novo 7 için fiyatı zaten 160$ olacaktır... Buna ucuz denmez kırpıldığı için fiyatı da uygun olmuştur denilir o kadar ... Bu yazım ise ortayadır : Teknoloji ile işi olmayan geçim derdi olanlar zaten burda edebiyat parçalamasın... Onlara da Ainol gibi kırpılmış modelleri tavsiye edilecekse denk donanım olmadığı da ifade edilmelidir...

Hayırdır =] Ciğerine mi dokundu yazdıklarım. Bayağı dert yanmışsın. =)
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Clawsi 7 yıl
dirokzan
Clawsi
smart1978299$ a satılıyorken Türkiyede 900 TL tutmaz... Zaten özellikleri 2011 yılından kalma...Retina Ekran yok..İşlemcisi zayıf...Fiyatı da çok pahalı...
Zaten özellikleri 2011 yılından kalma. Sanırım Sen 2050lerde takılıyosun. =]Retina Ekran yok. Sanırım retina ekranla doğdun. Aksi halde bir insanın bunun eksikliğini yadırgamaması lazım. İşlemcisi zayıf. Sanırım tabletle 2342342342 Bitlik şifreler kırıyosun. =]Fiyatıda çok pahalı. Burda sadece anlatım bozukluğu buldum. =] ama Ainol novo 7 Elf II çıkıyo 160$ civarında. O ucuz bak.Güle eğlene yazıyorum ama aslında içimde bi yerler de kan ağlıyo. Bu kadar sistemin kölesi olmamalı insanlar; hayatlarına yeni girmiş ya da sadece gözlerine girmiş şeylerin eksikliğini yaşamamalı. Hala evine 3 kuruş ekmek götürmek için mücadele eden insanlar var. Ne zaman böyle bi yorum okusam o insanların ne suçu var diye düşünürüm. Belki de onlar daha şanslıdır. Bilmiyorum..
hocam durumu öyle güzel dile getirmişsiniz ki... Bu 4 yıldır Hergün bu siteye girip tüm haberleri ve özellikle de yapılan yorumların tamamını okurum.içimi acıtan birşeyler vardır hep.bu yorumunuzda benim de hislerime tercüman oldunuz.bu duyarlılığı hep görmek istemişimdir yurdum insanımdan.saygılar ve gerçekten teşekkürler...

Vâr Ol Kardeşim. Aynı dünyayı paylaşıyoruz seninle..
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El_domingo 7 yıl
fiyat belirlenirken rakiplerin fiyatınada bakmak lazım...o fiyatlara ipad 2 varken bu cihaza bu kadar vermeyi pek mantıklı bulmuyorum...
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vidoko 7 yıl
pahalı !! Acerde bizim frekansları duyamıyor artık.
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım,renk ve bazı teknik özellikler dışında o fiyat bence fazla.. :/
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Clawsi 7 yıl
smart1978
299$ a satılıyorken Türkiyede 900 TL tutmaz... Zaten özellikleri 2011 yılından kalma...Retina Ekran yok..İşlemcisi zayıf...Fiyatı da çok pahalı...

"Zaten özellikleri 2011 yılından kalma." Sanırım Sen 2050'lerde takılıyosun. =]
"Retina Ekran yok." Sanırım retina ekranla doğdun. Aksi halde bir insanın bunun eksikliğini yadırgamaması lazım.
"İşlemcisi zayıf." Sanırım tabletle 2342342342 Bit'lik şifreler kırıyosun. =]
"Fiyatıda çok pahalı." Burda sadece anlatım bozukluğu buldum. =] ama "Ainol novo 7 Elf II" çıkıyo 160$ civarında. O ucuz bak.
Güle eğlene yazıyorum ama aslında içimde bi yerler de kan ağlıyo. Bu kadar sistemin kölesi olmamalı insanlar; hayatlarına yeni girmiş ya da sadece gözlerine girmiş şeylerin eksikliğini yaşamamalı. Hala evine 3 kuruş ekmek götürmek için mücadele eden insanlar var. Ne zaman böyle bi yorum okusam o insanların ne suçu var diye düşünürüm. Belki de onlar daha şanslıdır. Bilmiyorum..
2 Yanıt Yanıtla +1
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dirokzan 7 yıl Clawsi
Clawsi
smart1978
299$ a satılıyorken Türkiyede 900 TL tutmaz... Zaten özellikleri 2011 yılından kalma...Retina Ekran yok..İşlemcisi zayıf...Fiyatı da çok pahalı...

"Zaten özellikleri 2011 yılından kalma." Sanırım Sen 2050'lerde takılıyosun. =]
"Retina Ekran yok." Sanırım retina ekranla doğdun. Aksi halde bir insanın bunun eksikliğini yadırgamaması lazım.
"İşlemcisi zayıf." Sanırım tabletle 2342342342 Bit'lik şifreler kırıyosun. =]
"Fiyatıda çok pahalı." Burda sadece anlatım bozukluğu buldum. =] ama "Ainol novo 7 Elf II" çıkıyo 160$ civarında. O ucuz bak.
Güle eğlene yazıyorum ama aslında içimde bi yerler de kan ağlıyo. Bu kadar sistemin kölesi olmamalı insanlar; hayatlarına yeni girmiş ya da sadece gözlerine girmiş şeylerin eksikliğini yaşamamalı. Hala evine 3 kuruş ekmek götürmek için mücadele eden insanlar var. Ne zaman böyle bi yorum okusam o insanların ne suçu var diye düşünürüm. Belki de onlar daha şanslıdır. Bilmiyorum..

hocam durumu öyle güzel dile getirmişsiniz ki...
Bu 4 yıldır Hergün bu siteye girip tüm haberleri ve özellikle de yapılan yorumların tamamını okurum.içimi acıtan birşeyler vardır hep.bu yorumunuzda benim de hislerime tercüman oldunuz.bu duyarlılığı hep görmek istemişimdir yurdum insanımdan.saygılar ve gerçekten teşekkürler...
Yanıtla +3
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smart1978 7 yıl Clawsi
Clawsi

smart1978

299$ a satılıyorken Türkiyede 900 TL tutmaz... Zaten özellikleri 2011 yılından kalma...Retina Ekran yok..İşlemcisi zayıf...Fiyatı da çok pahalı...


"Zaten özellikleri 2011 yılından kalma." Sanırım Sen 2050'lerde takılıyosun. =]

"Retina Ekran yok." Sanırım retina ekranla doğdun. Aksi halde bir insanın bunun eksikliğini yadırgamaması lazım.

"İşlemcisi zayıf." Sanırım tabletle 2342342342 Bit'lik şifreler kırıyosun. =]

"Fiyatıda çok pahalı." Burda sadece anlatım bozukluğu buldum. =] ama "Ainol novo 7 Elf II" çıkıyo 160$ civarında. O ucuz bak.

Güle eğlene yazıyorum ama aslında içimde bi yerler de kan ağlıyo. Bu kadar sistemin kölesi olmamalı insanlar; hayatlarına yeni girmiş ya da sadece gözlerine girmiş şeylerin eksikliğini yaşamamalı. Hala evine 3 kuruş ekmek götürmek için mücadele eden insanlar var. Ne zaman böyle bi yorum okusam o insanların ne suçu var diye düşünürüm. Belki de onlar daha şanslıdır. Bilmiyorum..




Retina Ekran teknolojisi eskiden beri vardır... Ayrıca Samsung Galaxy tab 10.1 PLS ekran 1280x800 çözünürlükte pikseller göründüğü için yazılar keskin değildir ... Bu durum 10.1" olan her tablette vardır... Daha kötü olanlarda var..

Yurdumun insanı bilinçli olmadığı sürece farketmeyecektir... Kazanan da tüketiciler değil üreticiler olacaktır...

İşlemcisi yavaş sebebi Android optimize edilmemiş olmasıdır yani Android olgulanlaşma seviyesindedir... Ama Android 4 te bile tarayıcısında kasılmalar görülmektedir...

Anlatım bozukluğu imiş! Ainol novo 7 gibi KIRPILMIŞ modellerin yurt dışı fiyatları üzerinden ucuz diyorsan sana göre en ucuz olanı nerdeyse herşeyi kırpılmış taş ta ucuzdur...


Ucuz demek donanımsal kırpılmışlığı yokken ki fiyattır...

Ekranı kalitesiz bluetooth u olmayan GPS dijital pusulası olmayan bir Ainol Novo 7 için fiyatı zaten 160$ olacaktır... Buna ucuz denmez kırpıldığı için fiyatı da uygun olmuştur denilir o kadar ...


Bu yazım ise ortayadır :

Teknoloji ile işi olmayan geçim derdi olanlar zaten burda edebiyat parçalamasın... Onlara da Ainol gibi kırpılmış modelleri tavsiye edilecekse denk donanım olmadığı da ifade edilmelidir...
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napolyon94 7 yıl
Hala tablet piyasası oturmadı
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