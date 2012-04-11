Acer Iconia Tab A200 Türkiye'de satışa sunuldu

Acer firmasının Android tablet segmentindeki yerini sağlamlaştırmak adına yılın başlarında tanıtımını yaptığı NVIDIA Tegra 2 işlemci ve Android 4.0 işletim sistemine sahip Iconia Tab A200 modeli ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Model bir süredir perakendecilerde satılıyor olsa da Acer resmi duyurusunu henüz yaptı.





10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, tam boy USB portu, jiroskop, 1GB RAM, Acer Ring kullanıcı arayüzü, microSD girişi, 2MP ön kamera şeklinde özelliklere sahip Iconia Tab A200, 32GB'lik versiyonu ile KDV dahil 976TL olarak raflarda yerini aldı.





Titanyum grisi veya metalik kırmızı renk seçeneklerine sahip model tanıtıldığında 8GB/16GB kapasite şeklinde bilgi verilmişti. Ancak 32GB versiyon da seriye dahil edildi.





Ürünü kampanyalı olarak 899TL seviyesinde bulmak da mümkün.