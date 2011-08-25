Acer ilk kez bir mali yılı çeyrek raporunda zarar açıkladı

Son dönemde akıllı telefon ve tablet alanında yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tayvanlı Acer firması dünyanın ikinci büyük PC üreticisi durumunda. Çeyrek mali yıl raporlarında rekor gelirler açıklamaya alışkın olan firma son çeyrekte ilk kez zarar açıkladı.





2011 2. çeyrek mali raporuna göre Acer 236 milyon dolar zarar etti. Firma 114.7 milyon dolar zarar tahmin ederken beklentilerin üzerinde bir rakam açıklandı. Bir önceki çeyrekte firma 43 milyon dolar kar elde etmişti. Acer 2011 yılı sonuna kadar zararı kapatamayacağını tahmin ediyor. Ancak faaliyetler hız kesmeden devam edecek.





Acer PC pazar payını yüzde 16.4 kaybederek yüzde 65'e geriledi. Firmanın hisseleri ise yüzde 2.92 değer kaybetti.





Tablet pazarının PC pazarından pay çalmaya başladığını belirten analiz uzmanları bunun son kurbanını Acer olarak gösteriyor. Acer CEO’su J.T.Wang ise tabletlerin geçici bir popülerliği olduğu konusunda ısrarcı. Geçen yıl iPad’in pazar payının yüzde 20-30 aralığına düşeceğini iddia eden Wang, tabletin halen yüzde 50 olan pazar payı konusundaki sorulara yorum yapmaktan kaçınmıştı.





Eski CEO Gianfranco Lanci'nin şirketin yeni stratejisine karşı ortaya çıkan iç tartışmalar nedeniyle istifa etmesinden sonra Acer henüz şoku üzerinden atamadı. Başarılı olduğu netbook pazarından daha çok tablet pazarına odaklanan firma geçtiğimiz aylarda 10 inçlik Windows tableti Iconia Tab W500, 10 inçlik Android Honeycomb tableti A500, 7 inçlik Android Honeycomb tableti A100 modellerini piyasaya sürmüştü. Bu geçiş süreci Lanci'nin istifasını getirdi.

Tablet modelleri de beklenen satışları yapamayınca zarar kaçınılmaz oldu.