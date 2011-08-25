Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ilk kez bir mali yılı çeyrek raporunda zarar açıkladı

7 yıl
3,1b
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde akıllı telefon ve tablet alanında yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tayvanlı Acer firması dünyanın ikinci büyük PC üreticisi durumunda. Çeyrek mali yıl raporlarında rekor gelirler açıklamaya alışkın olan firma son çeyrekte ilk kez zarar açıkladı.

2011 2. çeyrek mali raporuna göre Acer 236 milyon dolar zarar etti. Firma 114.7 milyon dolar zarar tahmin ederken beklentilerin üzerinde bir rakam açıklandı. Bir önceki çeyrekte firma 43 milyon dolar kar elde etmişti. Acer 2011 yılı sonuna kadar zararı kapatamayacağını tahmin ediyor. Ancak faaliyetler hız kesmeden devam edecek.

Acer PC pazar payını yüzde 16.4 kaybederek yüzde 65'e geriledi. Firmanın hisseleri ise yüzde 2.92 değer kaybetti.

Tablet pazarının PC pazarından pay çalmaya başladığını belirten analiz uzmanları bunun son kurbanını Acer olarak gösteriyor. Acer CEO’su J.T.Wang ise tabletlerin geçici bir popülerliği olduğu konusunda ısrarcı. Geçen yıl iPad’in pazar payının yüzde 20-30 aralığına düşeceğini iddia eden Wang, tabletin halen yüzde 50 olan pazar payı konusundaki sorulara yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Eski CEO Gianfranco Lanci'nin şirketin yeni stratejisine karşı ortaya çıkan iç tartışmalar nedeniyle istifa etmesinden sonra Acer henüz şoku üzerinden atamadı. Başarılı olduğu netbook pazarından daha çok tablet pazarına odaklanan firma geçtiğimiz aylarda 10 inçlik Windows tableti Iconia Tab W500, 10 inçlik Android Honeycomb tableti A500, 7 inçlik Android Honeycomb tableti A100 modellerini piyasaya sürmüştü. Bu geçiş süreci Lanci'nin istifasını getirdi. 
Tablet modelleri de beklenen satışları yapamayınca zarar kaçınılmaz oldu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakan.sen 7 yıl
servisi türküye gibi diğer ülkelerde de kötüyse zarar etmesi normaldir. problem çıkarmadı diyenler; aman çıkarmasın. çünkü çıkarırsa yandınız. ben satıcıyım ve sadece bir ürün için acer la okadar uğraştım ki;yazsam kitap olur.
kalite derseniz; türkiyenin casper ı , dünyanın acer ı. bilmem anlatabildim mi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jolawe 7 yıl
benim 4 yıllık acerim daha hiç servise gitmedi...
en son w7 yükledim hızı arttı.(işlemci T7200)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saijero 7 yıl
Acer kadar kalitesiz ürün kullanan firma görmedim arkadaşımın notebooğu garantiden çıkmazdı. arkadaşta beklerdi otuz gün geçsin parasını isticem diye ama yok illaki 28 veya 29da evde oluyodu laptop :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 7 yıl
acer malzeme kalitesi olarak cok kotu bir marka laptoplarında vidalkarı tutan yuyvalar vidayı sokerken kırılabılıyor defalarca basımıza geldı insanlarda ucuzlugun hersey olmadıgını anladı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayaleturk 7 yıl istanbul2007
istanbul2007

acer malzeme kalitesi olarak cok kotu bir marka laptoplarında vidalkarı tutan yuyvalar vidayı sokerken kırılabılıyor defalarca basımıza geldı insanlarda ucuzlugun hersey olmadıgını anladı


Aynen ya biraz ortak çalışmalı markalarla kendisi rezillik benimde başıma geldi o vide kırılma Hocam,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 7 yıl
Bu kadar tableti kim alıyor , ülkemizdemi popüler değil.Nerdeyse hiç tablet gördüğüm netbook sayısının yüzdebiri kadar tablet görmedim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
3 yıldır acer notebook kullanıyorum ve aldığım günden beri bir kere sorun çıkarmadı arıza yapmadı bence hiçte kalitesiz bir marka değil acer her uygun fiyatlı ürün kalitesiz demek değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 7 yıl
Acer gibi kar odaklı bir firma nasıl zarar etti hayret, kalitesiz malzeme kullanarak, teknik servis desteğini/maliyetini azaltarak kar etmeye çalıştığını herkes anladı galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEŞELİMEŞEODUNU 7 yıl
kardan zarar etmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
acer zaten bu konuda pek basarılı degıl yaptıgı urunler kalıte bazında dusuk olması da cabası...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 7 yıl
tablet pazarı ölüydü , apple girip nasıl tablet yapılacağını gösterdi millete şimdi size ne oluyorki yıllarca çıkarmadığınız tabletleri şimdi çıkartıyorsunuz.
Milletin tablet alası mı vardı yoksa alınabilir tablet yapan mı yoktu..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3103 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Dünyanın en hızlı ekran kartı testte; Asus Mars II video inceleme 7 yıl Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim