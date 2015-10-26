Acer oldukça ilginç bir sektöre giriş yaptı

Teknoloji dünyanın yakından tanıdığı isimlerden Acer, son adımıyla herkesi şaşırttı. Tayvan merkezli bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi, "X Terran" isimli tamamen elektrik ile çalışan ATV (Her arazide gidebilen araç) modelini görücüye çıkarttı.

Almanya'da düzenlenen eCarTech Konferansı kapsamında tanıtılan ve prototip olduğu söylense de sürülmeye hazır görünen "X Terran", tüm detayları henüz açıklanmamış olsa da iki kişilik bir ATV aracı. Lastik tercihiyle araziden çok şehir koşullarına yönelik hazırladığını düşündürten araç, Acer tarafından geliştirilen MPS Energy batarya yönetim sistemini kullanıyor ve üç adet lityum iyor batarya paketi ile toplam 8.7 kWh güç ortaya koyabiliyor.

Tayvan merkezli Studio X-Gene şirketinin tasarım çalışmaları ile ortaklığında hazırlanan ve Acer'ın daha çok batarya yönetim sistemiyle katkıda bulunduğu ATV modeli X Terran, firma için gerçekten ilginç bir sektör girişi oluşturuyor. Aracın markete sunulacağı tarih ve resmi satış fiyatı hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://venturebeat.com/2015/10/26/acers-launching-an-electric-all-terrain-vehicle/