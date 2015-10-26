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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer oldukça ilginç bir sektöre giriş yaptı

Dünyaca ünlü bilgisayar üreticisi Acer, ilginç bir adım atarak Tayvan merkezli Studio X-Gene ile ortaklığa giderek elektrikli araç sektörüne adım attı. Firmanın gelecek planları farklı görünüyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer oldukça ilginç bir sektöre giriş yaptı

Teknoloji dünyanın yakından tanıdığı isimlerden Acer, son adımıyla herkesi şaşırttı. Tayvan merkezli bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi, "X Terran" isimli tamamen elektrik ile çalışan ATV (Her arazide gidebilen araç) modelini görücüye çıkarttı.
Almanya'da düzenlenen eCarTech Konferansı kapsamında tanıtılan ve prototip olduğu söylense de sürülmeye hazır görünen "X Terran", tüm detayları henüz açıklanmamış olsa da iki kişilik bir ATV aracı. Lastik tercihiyle araziden çok şehir koşullarına yönelik hazırladığını düşündürten araç, Acer tarafından geliştirilen MPS Energy batarya yönetim sistemini kullanıyor ve üç adet lityum iyor batarya paketi ile toplam 8.7 kWh güç ortaya koyabiliyor.
Tayvan merkezli Studio X-Gene şirketinin tasarım çalışmaları ile ortaklığında hazırlanan ve Acer'ın daha çok batarya yönetim sistemiyle katkıda bulunduğu ATV modeli X Terran, firma için gerçekten ilginç bir sektör girişi oluşturuyor. Aracın markete sunulacağı tarih ve resmi satış fiyatı hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Acer oldukça ilginç bir sektöre giriş yaptı
 

http://venturebeat.com/2015/10/26/acers-launching-an-electric-all-terrain-vehicle/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl
Bu mini formula olan Go-kartları elektrikli yapıp uygun fiyattan yapsak, sonra da popüler bir sokak go-kart trendi yaratsak reklamlarla, iyi para kazanılır.
Go-kart'ın 15 dakikası için 20 lira vermek çok pahalı yahu.
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Elefue 3 yıl
Sportif yol aracı duruşuyla diğer ATV lerden daha şık olmuş.
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istanbulbirbaska 3 yıl
Batarya problemleri çözülmeden elektirikli araç hayal , teknolojik hurdadan başka birşey olmaz.
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Patren 3 yıl
millet elektrikli araba yapıyor acerında gücü elektrikli atv ye yetmiş :)
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