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Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin giriş seviyesinde oyunculara hitap eden iddialı telefonu Honor Play 3 duyuruldu. 3 arka kamera ve GPU Turbo 2.0 hızlandırma ile Honor Play 3 çok konuşulacak.
1 gün
2,1b
4
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin oyun odaklı olarak piyasaya sürdüğü Honor Play akıllı telefonundan sonra ikinci hamlesi de gecikmedi. Honor Play 3 modeli ilk nesle göre biraz daha iyi özellikleri uygun bir fiyata sunuyor.

Honor Play 3 özellikleri ve fiyatı

Honor Play 3 modelinde 6.39 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Sol üst kısımdaki nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesine kadar yükselmiş. Arka kapak geçişli bir desen tasarımına sahip.

Ayrıca Bkz. "Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti"

4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Hisilicon Kirin 710F yonga setinden gücünü alan modelde 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alıyor. GPU Turbo 2.0 performans arttırma özelliği ilk kez orta seviye bir Huawei telefonunda yer alacak.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera yer alırken 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona destek veriyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Telefonda ayrıca bağlantı hızlarını optimize eden Link Turbo, uygulama performansını arttıran Ark Compiler, EROFS verimli dosya sistemi şeklinde teknolojilere de yer verilmiş. 4000mAh kapasiteli bataryası 10W hızlı şarj ile desteklenen Honor Play 3 modeli için fiyatlar şu şekilde:

Honor Play 3 4GB+64GB – 139$

Honor Play 3 4GB+128GB – 181$

Honor Play 3 6GB+64GB – 181$

 


https://www.gizmochina.com/2019/09/04/honor-play-3-with-kirin-710-punch-hole-selfie-camera-4000mah-battery-goes-official/ Yorum Yaz
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Lene 1 gün
Şu fiyatların güzelliğine bak ya

Birim üzerinden düşününce Hüzünlenmemek elde değil..
Yemin ederim...
1 Yanıt Yanıtla +4
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blacksss 1 gün en beğenilen
Kağıt üzerinde iyi ama Huawei giriş ve orta sinifi ekranları rezalet izlediginden ve oynadığında keyif almıyorsun ayrıca ekran parlaklığı çok düşük !!
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HSeldon 16 sa.
ilk Honor Play , üst sınıfa yakın bir cihazdı. Fiyat performans çok yüksekti. Bu giriş seviyesi olmuş.
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Dişhekimi06 20 sa.
Arkadaşlar Düz Honor Play Bundan Ekran Ve işlemci ve GPU olarak daha önde Bu olsa olsa Honor Play 3 değil Honor Play küp kök 3 olur.
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TearsForFears 1 gün
Edit: Parmak izi okuyucu yok, 720p ekran, micro usb 10w şarj fakat yine ds 140 dolarlık fiyat rekabetçi. Kirin710 zaten snapdragon 660 benzeri performans sunuyor. 48 mp kamera, şık tasarım, 4000 batarya, 4/64 gb depolama 140 dolar güzel fiyat performans
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Ussuz 1 gün
720p ekran ?
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blacksss 1 gün en beğenilen
Kağıt üzerinde iyi ama Huawei giriş ve orta sinifi ekranları rezalet izlediginden ve oynadığında keyif almıyorsun ayrıca ekran parlaklığı çok düşük !!
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Lene 1 gün
Şu fiyatların güzelliğine bak ya

Birim üzerinden düşününce Hüzünlenmemek elde değil..
Yemin ederim...
1 Yanıt Yanıtla +4
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volga tuygun 1 gün Lene
Bırak birim üzerindeni, şu fiyatın karşılığı TL'ye gelse bile mükemmel olur... :(
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smart1978 1 gün
Turkiye'de 2 bin TL den baslar :)
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