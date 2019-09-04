Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin oyun odaklı olarak piyasaya sürdüğü Honor Play akıllı telefonundan sonra ikinci hamlesi de gecikmedi. Honor Play 3 modeli ilk nesle göre biraz daha iyi özellikleri uygun bir fiyata sunuyor.

Honor Play 3 özellikleri ve fiyatı

Honor Play 3 modelinde 6.39 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Sol üst kısımdaki nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesine kadar yükselmiş. Arka kapak geçişli bir desen tasarımına sahip.

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4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Hisilicon Kirin 710F yonga setinden gücünü alan modelde 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alıyor. GPU Turbo 2.0 performans arttırma özelliği ilk kez orta seviye bir Huawei telefonunda yer alacak.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera yer alırken 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona destek veriyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Telefonda ayrıca bağlantı hızlarını optimize eden Link Turbo, uygulama performansını arttıran Ark Compiler, EROFS verimli dosya sistemi şeklinde teknolojilere de yer verilmiş. 4000mAh kapasiteli bataryası 10W hızlı şarj ile desteklenen Honor Play 3 modeli için fiyatlar şu şekilde:

Honor Play 3 4GB+64GB – 139$

Honor Play 3 4GB+128GB – 181$

Honor Play 3 6GB+64GB – 181$