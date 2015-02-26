Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer yeni akılı telefonunu ve giyilebilir teknolojilerini 1 Martta tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
5
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer yeni akılı telefonunu ve giyilebilir teknolojilerini 1 Martta tanıtacak
1 Martta başlayacak Mobil Dünya Kongresine günler kala heyecanlı bekleyiş sürerken Acer'da Barcelona'da düzenlenecek fuarda yeni ürünler tanıtacağını açıkladı. Bir çok üreticinin ürünlerini görücüye çıkaracağı etkinlikte Acer akıllı telefonları ve giyilebilir teknolojiler ile yer alacak

Acer Malezya Facebook sayfasında #MWC2015 hashtagıyla paylaşılan fotoğraf ise yeni akıllı telefon modelleri hakkında ipuçları veriyor. Paylaşılan görselde ilk olarak kamera sensörü gösterilirken dışarıya büyük sayılabilecek bir çıkıntı yapması dikkat çekiyor. Görselin alt kısımlarında ise tasarım ile ilgili detaylar mevcut. Ayrıca Acer'in hali hazırda liquid leap adında bir akıllı bilekliği bulunuyor, ancak yeni giyilebilir teknolojiler de tanıtacağını açıklayan şirket 1 Martta akıllı bir saat tanıtabilir.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Giyilebilir teknolojide önü açık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Wp cihazda gelir o halde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Wp cihazda gelir o halde

Geldi

donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
usta acar mal telefon ben 8 yıldır yaklaşık 3 defa laptop'nu kullandım belki biraz benim titiz kullanmam belkide acer in sağlamlığı ama acar iyi mal telefondada öyle olacağını düşünüyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow VI 4 yıl
Böyle markaların akıllı telefon pazarına girmeleri çok sevindirici bir şey.Yıllardır insanlar samsungun takoz telefonlarına hiç olmadık paralar verdiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Yeni ekran kartları, işlemciler, depolama ürünleri kısacası sektöre ait herşey! 4 yıl Asus Essence STX II 7.1 Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim