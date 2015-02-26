Acer yeni akılı telefonunu ve giyilebilir teknolojilerini 1 Martta tanıtacak

1 Martta başlayacak Mobil Dünya Kongresine günler kala heyecanlı bekleyiş sürerken Acer'da Barcelona'da düzenlenecek fuarda yeni ürünler tanıtacağını açıkladı. Bir çok üreticinin ürünlerini görücüye çıkaracağı etkinlikte Acer akıllı telefonları ve giyilebilir teknolojiler ile yer alacak

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Acer Malezya Facebook sayfasında #MWC2015 hashtagıyla paylaşılan fotoğraf ise yeni akıllı telefon modelleri hakkında ipuçları veriyor. Paylaşılan görselde ilk olarak kamera sensörü gösterilirken dışarıya büyük sayılabilecek bir çıkıntı yapması dikkat çekiyor. Görselin alt kısımlarında ise tasarım ile ilgili detaylar mevcut. Ayrıca Acer'in hali hazırda liquid leap adında bir akıllı bilekliği bulunuyor, ancak yeni giyilebilir teknolojiler de tanıtacağını açıklayan şirket 1 Martta akıllı bir saat tanıtabilir.