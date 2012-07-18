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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, yeni bir Ultrabook modeli alanlara ücretsiz Windows 8 yükseltmesi sunuyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, son teknolojiye sahip ultrabook modellerinin yine en güncel işletim sistemine sahip olmasını sağlamak amacı ile kullanıcılarına Windows 8 yükseltme işlemini otuzdan fazla ülkede ücretsiz olarak sunacak.  
29TL'ye Windows 7'den Windows 8'e yükseltme şansı sunan standart Microsoft yükseltme teklifine ek olarak, 2 Haziran 2012 ve 31 Ocak 2013 arasında bir Acer Ultrabook satın alan herkes, Microsoft yükseltme ücreti için Acer'a geri ödeme başvurusunda bulunabilir. Hak sahibi Acer Ultrabook modelleri Aspire S3, Aspire S5, Aspire M3 ve Aspire M5 şeklinde belirlendi.  
Özel yükseltme işlemi mümkün olduğunca kolay olacak şekilde tasarlandı: müşterinin yalnızca standart Windows yükseltme işlemini takip etmesi yeterlidir. İşlem tamamlandıktan sonra müşteriler http://www.acer.com.tr/ac/tr/TR/content/emea-windows-upgrade sayfasını ziyaret edebilir ve talep sayfasına giden bir linki takip edebilirler.  
Müşteriden burada, Microsoft yükseltme programını tamamladığını doğrulaması ve ürününü tanımlaması için bazı bilgileri sağlaması istenecektir. Doğrulama işlemi onaylandıktan ve müşteri gereklilikleri karşıladıktan sonra, Acer, müşteriye, Microsoft yükseltme işleminin online ücretini geri ödeyecektir.  
Bu promosyonun geçerli olduğu ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Orta Doğu (Suudi Arabistan, BAE, Umman, Bahreyn, Katar; Kuveyt), Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, İngiltere.   

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nurettinaz 6 yıl
Yanlisim olabilir ancak ben ultrabook adini ilk acer da duymustum. Vatan bilgisayarda gordugumde tasarimi cok hosuma gitmisti ancak acer markasinin bu kadar pahali olmasinida garipsemistim. Yeni cikan ultrabooklarin arasinda xps serisi disinda bence hala en iyi acer in urunu. Ama bu upgrade olayini hemen hemen her firma son artik kac ay olur bilememde alinan urunlerini ya ucretsiz ya da sadece kargo ucreti ile upgrade yaptirir bu kural gibi bir seydir ekstra bir durum soz konusu degil.
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