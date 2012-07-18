Acer, yeni bir Ultrabook modeli alanlara ücretsiz Windows 8 yükseltmesi sunuyor

Acer, son teknolojiye sahip ultrabook modellerinin yine en güncel işletim sistemine sahip olmasını sağlamak amacı ile kullanıcılarına Windows 8 yükseltme işlemini otuzdan fazla ülkede ücretsiz olarak sunacak.

29TL'ye Windows 7'den Windows 8'e yükseltme şansı sunan standart Microsoft yükseltme teklifine ek olarak, 2 Haziran 2012 ve 31 Ocak 2013 arasında bir Acer Ultrabook satın alan herkes, Microsoft yükseltme ücreti için Acer'a geri ödeme başvurusunda bulunabilir. Hak sahibi Acer Ultrabook modelleri Aspire S3, Aspire S5, Aspire M3 ve Aspire M5 şeklinde belirlendi.

Özel yükseltme işlemi mümkün olduğunca kolay olacak şekilde tasarlandı: müşterinin yalnızca standart Windows yükseltme işlemini takip etmesi yeterlidir. İşlem tamamlandıktan sonra müşteriler http://www.acer.com.tr/ac/tr/TR/content/emea-windows-upgrade sayfasını ziyaret edebilir ve talep sayfasına giden bir linki takip edebilirler.

Müşteriden burada, Microsoft yükseltme programını tamamladığını doğrulaması ve ürününü tanımlaması için bazı bilgileri sağlaması istenecektir. Doğrulama işlemi onaylandıktan ve müşteri gereklilikleri karşıladıktan sonra, Acer, müşteriye, Microsoft yükseltme işleminin online ücretini geri ödeyecektir.

Bu promosyonun geçerli olduğu ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Orta Doğu (Suudi Arabistan, BAE, Umman, Bahreyn, Katar; Kuveyt), Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, İngiltere.