Acer'da bir dönem kapanıyor: CEO J.T. Wang, istifa etti

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Acer'da 3.çeyrekte gelen zararlar, firmanın uzun süredir yönetim kurulu başkanlığı ile icra kurulu başkanlığı görevini yürüten J.T. Wang'ı koltuğundan etti.

Net zararın 446 milyon dolara yükseldiği 3.çeyrek sonuçlarının açıklanması sonrasında istifa kararı aldığını kamuoyuna duyuran J.T. Wang, Acer'ın geçmiş yıllarda birçok ciddi sorunla yüz yüze kalıp, üstesinden geldiğini ancak son çeyrekteki zayıf ekonomik göstergeler neticesinde firmada yeni bir dönem başlatmak üzere sorumluluklarını başka bir isme devrederek sahneden inme zamanının geldiğini söyledi.

Acer'dan yapılan açıklama J.T. Wang'in icra kurulu başkanlık görevini, 1 Ocak 2014 itibariyle firmanın hali hazırda başkanlığını yürüten Jim Wong'a devredeceğini ve Haziran sonuna kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüreceği belirtildi.

Son dönemde yaşadığı sıkıntılar 3.çeyrek ekonomik sonuçlarında da bir kez daha gün yüzüne çıkan Acer, bir süre önce 150 milyon dolarlık fon yaratabilmek adına iş gücünü %7 oranında azaltacağını ve hali hazırda geliştirilmekte olan bazı ürünlerini iptal etme kararı almıştı.