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Acer'da bir dönem kapanıyor: CEO J.T. Wang, istifa etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Acer'da bir dönem kapanıyor: CEO J.T. Wang, istifa etti

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Acer'da 3.çeyrekte gelen zararlar, firmanın uzun süredir yönetim kurulu başkanlığı ile icra kurulu başkanlığı görevini yürüten J.T. Wang'ı koltuğundan etti.

Net zararın 446 milyon dolara yükseldiği 3.çeyrek sonuçlarının açıklanması sonrasında istifa kararı aldığını kamuoyuna duyuran J.T. Wang, Acer'ın geçmiş yıllarda birçok ciddi sorunla yüz yüze kalıp, üstesinden geldiğini ancak son çeyrekteki zayıf ekonomik göstergeler neticesinde firmada yeni bir dönem başlatmak üzere sorumluluklarını başka bir isme devrederek sahneden inme zamanının geldiğini söyledi.

Acer'dan yapılan açıklama J.T. Wang'in icra kurulu başkanlık görevini, 1 Ocak 2014 itibariyle firmanın hali hazırda başkanlığını yürüten Jim Wong'a devredeceğini ve Haziran sonuna kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüreceği belirtildi.

Son dönemde yaşadığı sıkıntılar 3.çeyrek ekonomik sonuçlarında da bir kez daha gün yüzüne çıkan Acer, bir süre önce 150 milyon dolarlık fon yaratabilmek adına iş gücünü %7 oranında azaltacağını ve hali hazırda geliştirilmekte olan bazı ürünlerini iptal etme kararı almıştı.


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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Helal olsun adama, onuruyla gitmiş, bazı(!) liderler gibi "ben oyumu alır istediğimi yaparım" demiyor.
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Castiel 5 yıl
acer turkıyeyı sevgı ıle anıyorum, sahı acer turkıye den nefret etmeyen kaç kısı kaldı ?
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darkaura 5 yıl
acer daha cok fiyat performans ve ekonomik modelleriyle one cikan bir marka. bu yuzden ucuz cin tabletleri en cok acera zarar vermis olabilir. cunku eskiden internete girmek icin ucuz bilgisayar alan pek cok dar gelirli aile artik 200-300tl ye cin mali tabletleri tercih ediyor. geliri iyi olanlarin genelde hem laptopi hemde tableti oluyor ama onlarinda acer tercih edeceklerini hic sanmiyorum. bu yuzden tabletin yayilmasi en cok dusuk fiyatli laptoplari yani aceri vurmus olabilir.
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sweatcan 5 yıl
Ethos serisi cok iyi kaliteliydi ama piyasaya zamanında suremediler ve cok pahali satıldı bunun meyvelerini toplamış oda :) daha sonrada e ve v serisi çıktı kasalar berbat ötesi bazı modellerinde.
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Kaplan261 5 yıl
Acer iyidir ya dususe gecmesi neden acaba
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JoeyBane 5 yıl
Gelen gideni aratır. Bu adam işini iyi yapıyordu. Son zamanlarda pazar payını MSI, Lenovo, Samsung gibi markalara kaptırdı. Bu da zararı günden güne arttırdı. Jim'den fazla umutlu değilim. Hem f/p ürünlerinde hem de gelişmiş ürünler konusunda tökezleyebilir.
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Helal olsun adama, onuruyla gitmiş, bazı(!) liderler gibi "ben oyumu alır istediğimi yaparım" demiyor.
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