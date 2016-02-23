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Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2

Depolama kapasitesinin yüksek olması, tüm akıllı telefon kullanıcılarının istediği bir konu. Acer, bu ihtiyaca bulut üzerinden bir çözüm bulmayı tercih ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2

Geçen yıl ki IFA 2015 fuarında Jade Primo adındaki Windows 10 akıllı telefonunu tanıtan Acer, MWC 2016 fuarında da Android versiyonunu görücüye çıkardı. Acer Liquid Jade 2, dahili depolamanın yanında 1TB'a kadar da bulut depolama alanı sunuyor. 

5.5 inçlik AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan Liquid Jade 2, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi yanında, 1TB bulut depolama desteği de mevcut. Bu desteğin nasıl sunulacağı net değil ancak Acer, dahili ve bulut depolama alanlarının akıcı bir şekilde sisteme entegre edildiğini ifade ediyor. 

Arka kısımdaki 21MP çözünürlüğünde kamera, faz algılamalı otomatik odaklama destekli ve 4K video kaydı sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kamera ise 84 derecelik geniş bir açıya sahip. DTS Headphone:X teknolojisi ile, kulaklıklara en iyi ses deneyimini sunan cihaz, Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda 2800mAh kapasiteli bir batarya olduğu tahmin ediliyor. 

Acer Liquid Jade 2, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Depolama alanı çözümünün nasıl çalıştığı konusunda ise ancak o zaman bilgi sahibi olabileceğiz.  
Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2
 

http://www.phonearena.com/news/Android-based-Acer-Liquid-Jade-2-offers-up-to-1-TB-of-hybrid-storage-space_id78670 Yorum Yaz
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anemonX 3 yıl
iimiş..
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matraxzalim 3 yıl
Arka allta ikinci kamera mı var ?
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kadirirdem 3 yıl
bataryası o ekrana göre düşük olmuş....
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arel.gr 3 yıl
patren yoruldu, yine tek kaldin
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aspirin_00 3 yıl
telefon kullanıcılar kusura bakmayın bulut olarak 100 gb da verseniz yeterde artar bile yeterki internet sınırsız olsun 6 gb lık telefon internetiyle 1 değil 1000 tb alan verseler ne yapacam 6 gb lık internetlen türkiyede tutmaz başka ülekeler farklı uyguluyorsa orası ayrı.
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Firaristt 3 yıl
Türkiye için düşünürsek; bulut depolamanın bir esprisi yok. Çünkü internetler mobilde kotalı, sabit hatta ise yavaş. 5Mbps uplaod ile neyi upload edeceksiniz? 50 fotoğraf çekseniz onların yüklenmesi yarım saatten fazla sürecek, indirmesi, açması da yine bi 20dk sürecek. Türkiye'deki rezil ISS'ler ve altyapı yüzünden bulut depolama lafta kalıyor.

Avrupa ve hızlı, sınırsız internet erişimi olan ülkeler için ise son sözü fiyatı söyler. 20-30Mbps ile 4K video da upload edilir, yüzlerce fotoğraf da. İndirmek ve açmak da yine kısa süreceği için kullanışlı olur ancak dahili depolamadaki veriye erişmek gibi olmuyor yine de.
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