Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2

Geçen yıl ki IFA 2015 fuarında Jade Primo adındaki Windows 10 akıllı telefonunu tanıtan Acer, MWC 2016 fuarında da Android versiyonunu görücüye çıkardı. Acer Liquid Jade 2, dahili depolamanın yanında 1TB'a kadar da bulut depolama alanı sunuyor.





5.5 inçlik AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan Liquid Jade 2, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi yanında, 1TB bulut depolama desteği de mevcut. Bu desteğin nasıl sunulacağı net değil ancak Acer, dahili ve bulut depolama alanlarının akıcı bir şekilde sisteme entegre edildiğini ifade ediyor.





Arka kısımdaki 21MP çözünürlüğünde kamera, faz algılamalı otomatik odaklama destekli ve 4K video kaydı sunuyor. Ön kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kamera ise 84 derecelik geniş bir açıya sahip. DTS Headphone:X teknolojisi ile, kulaklıklara en iyi ses deneyimini sunan cihaz, Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda 2800mAh kapasiteli bir batarya olduğu tahmin ediliyor.





Acer Liquid Jade 2, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Depolama alanı çözümünün nasıl çalıştığı konusunda ise ancak o zaman bilgi sahibi olabileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Android-based-Acer-Liquid-Jade-2-offers-up-to-1-TB-of-hybrid-storage-space_id78670