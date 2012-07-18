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Acer'dan Android 4.0 işletim sistemli ve çift sim kart girişli model: Liquid Gallant Duo

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar konusundaki girişimlerini hız kesmeksizin sürdüren Acer'ın yeni bir modeli gün yüzüne çıktı. Firmanın ''Liquid Gallant Duo'' olarak isimlendirdiği akıllı telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ile çift sim kart desteğini  bir araya getiriyor.
129 mm x 65.9 mm x 9.9 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Liquid Gallant Duo'ya 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM güç veriyor. Akıllı telefonun 4.0-inç'lik dokunmatik ekranında 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlük yeterli görülmüş. Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 + EDR yetenekleriyle donatılan akıllı telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.
4 GB dahili flash belleğe, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine ve 1500 mAh'lik bataryaya sahip Liquid Gallant Duo'nun 8 Ağustos'tan itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatın 189 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.modaco.com/page/news/_/android/acer-liquid-gallant-duo-landing-in-august-with-r630 Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Tsarim galaxy nexus u animsatti bana. Acer bence bazi urunlerde(Netbook) bir cok firmandan daha iyi bir performans ve malzeme kalitesi veriyor. Ancak bazi urunlerde cin mmali taklitler gibi duruyor.
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acbold 7 yıl
quzman
İki hattın da aynı anda açık olması batarya performansını nasıl etkiler acaba ?1500 mAh batarya zaten yetersiz görünüyor .

İşletim sistemi muhtemelen eşsiz olarak çalışacaktır,Yani 2 adet mesajlar,2 adet kişiler,olmayacaktır. Sadece mobil şebeke eklemesi yapılıp yeni bir sim kart eklemesi yapılır.Kişiler kısmında ek bir menü olabilir tabiki.Böyle batarya ile alakalı aşırı büyük yüzdelerde pil kullanımı olacağını düşünmüyorum.
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sertacarslan 7 yıl
Neymiş? ...Microsoft'a bir daha "en iyi bildiğin işi yap" demeyecekmişsin...
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quzman 7 yıl
İki hattın da aynı anda açık olması batarya performansını nasıl etkiler acaba ?
1500 mAh batarya zaten yetersiz görünüyor .
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E_Aydin35 7 yıl
Sektörde orta segment telefonlar arasında iyi bir seçenek, tasarımıda güzel.. Fiyatıda bence uygun. İşlemci modeli nedir ?
Eylül için Türkiye'de olursa güzel olur, uygun fiyatı ile tabiki :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
Keşke burada da 189 euroya satılsa..
Çok şey diledim biliyorum ..
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IceRulez 7 yıl
f/p telefonu
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mangdasire 7 yıl
Türkiyeye gelirse ve 700-800 tl olursa çok satacağı kesin.
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