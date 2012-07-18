Acer'dan Android 4.0 işletim sistemli ve çift sim kart girişli model: Liquid Gallant Duo

Android mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar konusundaki girişimlerini hız kesmeksizin sürdüren Acer'ın yeni bir modeli gün yüzüne çıktı. Firmanın ''Liquid Gallant Duo'' olarak isimlendirdiği akıllı telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ile çift sim kart desteğini bir araya getiriyor.



129 mm x 65.9 mm x 9.9 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Liquid Gallant Duo'ya 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM güç veriyor. Akıllı telefonun 4.0-inç'lik dokunmatik ekranında 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlük yeterli görülmüş. Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 + EDR yetenekleriyle donatılan akıllı telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.



4 GB dahili flash belleğe, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine ve 1500 mAh'lik bataryaya sahip Liquid Gallant Duo'nun 8 Ağustos'tan itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatın 189 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.



http://www.modaco.com/page/news/_/android/acer-liquid-gallant-duo-landing-in-august-with-r630