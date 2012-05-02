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Acer'dan, LED arka aydınlatmalı 24-inç IPS monitör: B243PWL

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
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5
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer'dan, LED arka aydınlatmalı 24-inç IPS monitör: B243PWL
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Dünyanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, yeni modeli B243PWL'nin basın duyurusunu gerçekleştirdi. 

ABD'de 329$ fiyat etiketiyle satışa sunulan B243PWL, 24-inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel (WUXGA) çözünürlüğünde IPS panele sahip. 60 Hz yenileme hızı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan modelde, LED arka aydınlatma kullanılmış. LED arka aydınlatma teknolojisinin, standart CCFL arka aydınlatmaya kıyasla %68'lere varan oranda enerji tasarrufu sağladığı dile getiriliyor.
Son olarak Acer B243PWL'nin bağlantı seçenekleri arasında DVI, D-Sub (VGA) ve DisplayPort'un bulunduğunu belirtelim.
Acer'dan, LED arka aydınlatmalı 24-inç IPS monitör: B243PWL
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E_Aydin35 7 yıl
Büyük oranda enerji tasarrufu var. Ayrıca Türkiye'ye geliş tarihleri nelerdir?
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OverClocK1ng 7 yıl
aziz77
pahalı....

Hiç te bile.
Siz gidin TN Panel monitör alın. 80 Dolardan başlıyor 20 inç olanları..
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aziz77 7 yıl
pahalı....
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zafercap 7 yıl
Kaç bit işlemci kullanıyor ?
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