Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli ilk modeli V360 gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
710
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk modeli V360'a ait olduğu öne sürülen görsel ve yüzeysel teknik özellikler, Blog of Mobile tarafından paylaşıldı.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle tüketicilerin beğenisine sunulması beklenen V360, 132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 140 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Oval köşeleriyle dikkat çeken akıllı telefona, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci güç verecek. Ancak akıllı telefonun bünyesinde barındırdığı çipsetin hangi firmaya ait olacağı henüz belli değil.
V360'ın ön yüzünde 4.5-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile VGA çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Akıllı telefonun arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş durumda.
Orta segmentte yer alan akıllı telefonun, 300$ civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağına dair tahminler yürütülüyor. Acer, 2012 yılı boyunca 5 tane akıllı telefonla karşımıza çıktı. Önümüzdeki yıl firmanın nasıl modellerle karşımıza çıkacağı merak konusu.

http://ameblo.jp/povtc/entry-11425829148.html#ystfuv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DraGonS 6 yıl
rizeli-alcatraz
Nexus 4 ü google playden 300$ a alabiliyorsunuz sadece 3 hafta bekleyip 3 hafta bekleyemiyorsan alma zaten

Sen çok zekisin ya. Parayla satın alınamayacak şeyler var bunu görmüşsün. Türkiye'de play den alınıyorda sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
tırt ne gerek var ki piyasaya girmelerine.Para kazanacaklarına bile inanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The End Baba 6 yıl
DH Misafiri
The End Baba
rizeli-alcatrazNexus 4 ü google playden 300$ a alabiliyorsunuz sadece 3 hafta bekleyip 3 hafta bekleyemiyorsan alma zaten
para benim para istediğim zaman alırım ama değil mi ?
Paranın halen satın alamadığı şeyler olduğunu görmek gerçekten çok güzel.Mesela zeka gibi :)

ilkokuldan kalmışsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
The End Baba
rizeli-alcatrazNexus 4 ü google playden 300$ a alabiliyorsunuz sadece 3 hafta bekleyip 3 hafta bekleyemiyorsan alma zaten
para benim para istediğim zaman alırım ama değil mi ?

Paranın halen satın alamadığı şeyler olduğunu görmek gerçekten çok güzel.
Mesela zeka gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The End Baba 6 yıl
rizeli-alcatraz
Nexus 4 ü google playden 300$ a alabiliyorsunuz sadece 3 hafta bekleyip 3 hafta bekleyemiyorsan alma zaten

para benim para istediğim zaman alırım ama değil mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 6 yıl
Nexus 4 ü google playden 300$ a alabiliyorsunuz sadece 3 hafta bekleyip 3 hafta bekleyemiyorsan alma zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The End Baba 6 yıl
Apple çok hoş arkadaşlar bende almayanın aklından şüphe ederim,android neymiş robot mu :D hiçbir işe yaramıyor android Apple dururken niye alıyım mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 yıl
Snapdragon S4 Dual Core + Adreno 225 ikilisini kullanıp o fiyat ile piyasaya sürmek gibi bir akıllılık ederse Acer ciddi ciddi satış patlaması yaşayacaktır, tabi LG'de Nexus 4 ile eline yüzüne bulaştırdığı fiyat politikası ve gecikmeli ürün sevkiyatları yüzünden epey darbe yiyecektir. Tabi burda LG firmasına oh olsun demiyoruz, sadece bu olaylardan ders çıkartıp tüketicileri memnun edecek bir strateji izlemesi gerektiğini anlaması gerek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 6 yıl
Acer gitsin kumda oynasın. Yeterince akıllı telefon üreticimiz var zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
Ben bu telefon ve tablet de oyun derdinden PSP Alarak Kurtuldum! Sizde 200 TL değerindeki bu sudan ucuz cihazı alarak binlerce TL para vermekten ve koyun muamelesinden Kurtulun!.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, acer ve jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "3'ü bir arada(?) teknoloji ve oyun programı" video şov 6 yıl Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim