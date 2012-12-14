Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli ilk modeli V360 gün yüzüne çıktı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk modeli V360'a ait olduğu öne sürülen görsel ve yüzeysel teknik özellikler, Blog of Mobile tarafından paylaşıldı.



Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle tüketicilerin beğenisine sunulması beklenen V360, 132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 140 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Oval köşeleriyle dikkat çeken akıllı telefona, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci güç verecek. Ancak akıllı telefonun bünyesinde barındırdığı çipsetin hangi firmaya ait olacağı henüz belli değil.



V360'ın ön yüzünde 4.5-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile VGA çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Akıllı telefonun arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş durumda.



Orta segmentte yer alan akıllı telefonun, 300$ civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağına dair tahminler yürütülüyor. Acer, 2012 yılı boyunca 5 tane akıllı telefonla karşımıza çıktı. Önümüzdeki yıl firmanın nasıl modellerle karşımıza çıkacağı merak konusu.



http://ameblo.jp/povtc/entry-11425829148.html#ystfuv