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Adata'dan USB 3.0 destekli ve özgün tasarımlı taşınabilir sabit disk: DashDrive HV610

6 yıl
4,3b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tüketicilerle USB bellek, bellek kartı, taşınabilir sabit disk ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerini buluşturan Adata, USB 3.0 arabirimine destek veren taşınabilir sabit diski DashDrive HV610'u duyurarak ürün gamını genişletiyor.
USB 2.0 destekli modellere kıyasla %70'lere varan oranlarda daha hızlı veri transferi gerçekleştirdiği belirtilen DashDrive HV610, puzzle tasarım konsepti ile dikkat çekiyor. Mor, turuncu, kırmızı ve mavi kapak seçeneklerine sahip taşınabilir sabit diskin ihtiyaca göre, 500 GB, 750 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.
Son olarak üzerinde aktivite LED'i konumlandırılan DashDrive HV610'un satış fiyatına ilişkin bilgi verilmemiş.

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=191&lan=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
hiachi
çocuklar için mi yapmışlar.

içine çizgi film arşivi yapılıyormuş
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
çocuklar için mi yapmışlar.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
şaka gibi
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