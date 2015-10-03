Adblock satıldı

İnternet sitelerinde kullanıcıların istemediği reklamları engelleyerek adını duyuran ve kendinden sonra gelen pek çok reklam engelleyici yazılıma yol gösteren Adblock, geliştiricisinin aldığı sürpriz bir kararla bilinmeyen bir firmaya satıldı.





Yazılımın geliştiricisi Michael Gundlach, uzun süredir Acceptable Ads adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. Tüm reklamların değil rahatsız edici reklamların engellenmesini amaçlayan bu özelliğin duyurusu ile birlikte Gundlach yazılım şirketini sattığını da açıkladı.





Gundlach şirketin yeni sahibinin kim olduğunu açıklamadı ancak uzun süredir yönetim şefi olan arkadaşının yeni firmada da görev alacağını belirtti. Dolayısıyla Gundlach bu yeni firmada görev almayacak. Satış kararı ile birlikte Adblock'un geleceği hakkında da soru işaretleri oluşmaya başladı. Yeni firma bilinmediği için Adblock devam edecek mi yoksa reklamları daha fazla engellememesi adına faaliyetlerine son mu verilecek belirsiz.