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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adblock satıldı

3 yıl
3,7b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Adblock satıldı

İnternet sitelerinde kullanıcıların istemediği reklamları engelleyerek adını duyuran ve kendinden sonra gelen pek çok reklam engelleyici yazılıma yol gösteren Adblock, geliştiricisinin aldığı sürpriz bir kararla bilinmeyen bir firmaya satıldı.

Yazılımın geliştiricisi Michael Gundlach, uzun süredir Acceptable Ads adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. Tüm reklamların değil rahatsız edici reklamların engellenmesini amaçlayan bu özelliğin duyurusu ile birlikte Gundlach yazılım şirketini sattığını da açıkladı.

Gundlach şirketin yeni sahibinin kim olduğunu açıklamadı ancak uzun süredir yönetim şefi olan arkadaşının yeni firmada da görev alacağını belirtti. Dolayısıyla Gundlach bu yeni firmada görev almayacak. Satış kararı ile birlikte Adblock'un geleceği hakkında da soru işaretleri oluşmaya başladı. Yeni firma bilinmediği için Adblock devam edecek mi yoksa reklamları daha fazla engellememesi adına faaliyetlerine son mu verilecek belirsiz.  

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Cenkay KESER 3 yıl en beğenilen
Gün Oksay bu haberi beğendi.
1 Yanıt Yanıtla +100
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AllahDiyenWifi 3 yıl
Donanim haber sampanyalarla kutlamistir kesin
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interwap 3 yıl
AdGuard var. Gayet başarılı ve kullanıcı dostu. İşin ilginci Yandex Browser ile gömülü geliyor ve Yandex reklamlarını da engelliyor : )
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DH Misafiri 3 yıl
Alan Google arkadaşlar
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hgwxx/7 3 yıl
Ben zaten ublock origin kullanıyorum ki çok daha iyi. Ayrıca Admucnher ile hepsini kökünden kazıyorum dh çıplak kalıyor :)
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BekirTemel 3 yıl
Bu gider diğeri gelir
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Stand Alone 3 yıl
Tek sayfadan 8-10 reklam fırlatan sözde "donanım" siteleri sayesinde kullanıcılar reklamdan bunaldı; oysaki bu işi çok daha sağlıklı yürütseler reklamlar da kimseye rahatsızlık vermeyecekti. Hırs, her şeyin sonunu getiriyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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silversmith 3 yıl
Özet bilgi(!): Reklam izlersen tüketim dürtünü arttırmış olurum! Reklam izlemek istemiyorsan paranı baştan alırım!
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umut_baris 3 yıl
Plus olanı varken bunu neden kullanırlar bilmiyorum.

Plus olanının tarayıcısı geliyor.

Gün Oksay'ın korkulu rüyası.

Gün Oksay acaba rüyasında da reklam görüyor mudur?
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kadirirdem 3 yıl
Dh ve bir cok site bunu beğendi
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metinolmetin 3 yıl
Ab Block Plus gibi bir sürü türevleri var, sadece ABP'den ibaret değildir.
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einhander 3 yıl
youtube satınalmış olabılır. paralı uyelık secenegını hayata gecırecek para verenler reklamları gormeyecek belkıde youtube en cok kullanılan reklam engelleyıcıyı satın alıp kendıne yarar saglayabılır.
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Cave Johnson 3 yıl
Bu haberin gönderilme tarihinden önce adblock plus'a satıldığı açıklanmıştı. Geriden mi geliyoruz ne?
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OverClocK1ng 3 yıl
DonanımHaber hisseleri borsada %50 değer kazandı...
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AllahDiyenWifi 3 yıl
Donanim haber sampanyalarla kutlamistir kesin
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Batuist 3 yıl
kesin google satın almıştır. en büyük zararı google'a olmalı bu eklentinin ... adamlar ne kadar para verselerde ileriye dönük karlı bir yatırım olacaktır reklam gelirleri ile...
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