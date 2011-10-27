Adidas, miCoach SPEED_CELL adlı spor performansı takip cihazını tanıttı

Spor malzemeleri üreticisi Adidas performanslarını takip etmek isteyen sporculara yönelik yeni bir takip cihazının tanıtımını yaptı.





miCoach SPEED_CELL adlı cihaz her yöne doğru yapılan tüm hareketlerin bilgisini tutabiliyor. Bu saydede sadece koşucular değil diğer spor dallarında faaliyet gösteren atletler için de oldukça kullanışlı bir hale geliyor.





Genelde Nike+ gibi cihazlar tek yönlü ölçümler kullanarak bilgiler veriyor. Bu açıdan miCoach SPEED_CELL rakiplerinden ayrılıyor.





miCoach SPEED_CELL cihazının bireysel olarak ölçebildiği spor branşlarını futbol, rugby, basketbol, tenis, koşu gibi pek çok şekilde saymak mümkün. Her kullanıcı ortalama hız, maksimum hız, sprint sayısı, yüksek yoğunluk seviyelerindeki mesafeler, adımlar, uzun adımlar gibi istatistiklerini bireysel olarak takip edebiliyor.





7 saatlik bilgiyi depolayabilen miCoach SPEED_CELL, kabosuz olarak akıllı telefon, tablet veya PC ‘ye aktarım yapabiliyor.





Cihazın dizaynı bir Adidas ayakkabısının dış tabanını anımsatıyor. Adidas 2012 yılına doğru basketbol, futbol ve tenis ayakkabılarını tamamlayıcı tasarımda modelleri de piyasaya sürmeyi planlıyor.





Cihaz ilk etapta miCoach Soccer ve miCoach Running adlı iki takip yazılımı sunacak ve yelpazeyi genişletecek. 1 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak cihazın fiyatı 69.99$.