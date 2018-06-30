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Adidas, web sitesinin hacklendiğini ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı

Dev spor giyim şirketi Adidas, dün yaptığı açıklamayla şirketin web sitesinin hacklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre bilgisayar korsanları kullanıcı bilgilerini çaldı. Konunun detayları haberimizde.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden Almanya merkezli Adidas, dün yaptığı açıklama ile web sitesinin hacklendiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre bilgisayar korsanları Adidas'ın kullanıcı hesaplarını ele geçirdi.

Adidas: Kredi kartı bilgileri ele geçirilmedi

Büyük şirketler müşterileri hakkında veri toplayıp bunları web sunucularında sakladığı sürece, bilgisayar korsanlarının hedefi olmaya devam edecekler. Bunun son örneği ise spor denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Adidas. Şirket Perşembe günü web sitesinden yaptığı açıklama ile, bilgisayar korsanlarının, Adidas'ın çevrimiçi mağazasına sızarak, müşteri verilerini çaldığını açıkladı.
Şirket müşterilere ait kredi kartı ve fitness verilerinin çalınmadığını, yalnızca kullanıcı adı, şifre ve iletişim bilgilerinin ele geçirildiğini iddia ediyor. Kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini belirten Adidas, ayrıca konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2018/adidas-alerts-certain-consumers-potential-data-security-incident/ Yorum Yaz
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JoeyBane 10 ay en beğenilen
Sattık demek yerine çalındı diyorlar.
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xX.3B.Xx 10 ay
Bi siteye sahip çıkamıyorsunuz arkadaş
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zif39612 10 ay
Bu "hack" olayları da bu aralar meşhur oldu.
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JoeyBane 10 ay en beğenilen
Sattık demek yerine çalındı diyorlar.
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