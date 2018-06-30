Adidas, web sitesinin hacklendiğini ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı

Dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden Almanya merkezli Adidas, dün yaptığı açıklama ile web sitesinin hacklendiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre bilgisayar korsanları Adidas'ın kullanıcı hesaplarını ele geçirdi.

Adidas: Kredi kartı bilgileri ele geçirilmedi

Büyük şirketler müşterileri hakkında veri toplayıp bunları web sunucularında sakladığı sürece, bilgisayar korsanlarının hedefi olmaya devam edecekler. Bunun son örneği ise spor denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Adidas. Şirket Perşembe günü web sitesinden yaptığı açıklama ile, bilgisayar korsanlarının, Adidas'ın çevrimiçi mağazasına sızarak, müşteri verilerini çaldığını açıkladı.

Şirket müşterilere ait kredi kartı ve fitness verilerinin çalınmadığını, yalnızca kullanıcı adı, şifre ve iletişim bilgilerinin ele geçirildiğini iddia ediyor. Kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini belirten Adidas, ayrıca konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2018/adidas-alerts-certain-consumers-potential-data-security-incident/