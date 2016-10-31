Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar

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Ekim ayında adil kullanım kotalarının çok hızlı bir şekilde dolduğunu iddia eden kullanıcılar sosyal medyada gündem yarattı. Türk Telekom, Turkcell Superonline, Uydunet gibi birçok internet servis sağlayıcısından hizmet alan kullanıcılar, Adil Kullanım Kotası ile ilgili olarak kullanım alışkanlıklarının dışında gelişmeler yaşadığını iddia ediyor.

Birçok kullanıcı, normal kullanım şartlarında ay boyunca adil kullanım kotasını doldurmadığı halde ilk defa Ekim ayında kotanın %80’inin doldurulduğu veya tamamının bittiği yönünde bilgilendirme mesajı aldığını iddia ediyor. Bazı kullanıcıların iddiasına göreyse ayın büyük çoğunluğunda evinde olmadığı halde kotası biten abonelikler varmış.

Kullanım istatistiklerinde özellikle son bir haftada yoğun bir kullanım rakamından bahsedilmiş. Konuya ilişkin olarak elimizde kesin bir bilgi yok ancak problem yaşayan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketici.btk.gov.tr adresinde yer alan şikayet sayfalarından yaşadıkları mağduriyeti dile getirebiliyor. BTK bu tür durumları inceleyip gerektiği takdirde servis sağlayıcıdan savunma isteyerek konuya dair araştırma yapabiliyor. Probleme ilişkin bir gelişme olduğunda sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

Sorunla ilişkili olarak sizin kullanım alışkanlıklarınıza aykırı şekilde yaşadığınız benzer türde bir durum var mı?