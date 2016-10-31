Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar

Birçok kullanıcı, normal kullanım şartlarında ay boyunca adil kullanım kotasını doldurmadığı halde ilk defa Ekim ayında kotanın %80’inin doldurulduğu veya tamamının bittiği yönünde bilgilendirme mesajı aldığını iddia ediyor. Bazı kullanıcıların iddiasına göreyse ayın büyük çoğunluğunda evinde olmadığı halde kotası biten abonelikler varmış.
Kullanım istatistiklerinde özellikle son bir haftada yoğun bir kullanım rakamından bahsedilmiş. Konuya ilişkin olarak elimizde kesin bir bilgi yok ancak problem yaşayan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketici.btk.gov.tr adresinde yer alan şikayet sayfalarından yaşadıkları mağduriyeti dile getirebiliyor. BTK bu tür durumları inceleyip gerektiği takdirde servis sağlayıcıdan savunma isteyerek konuya dair araştırma yapabiliyor. Probleme ilişkin bir gelişme olduğunda sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.
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BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN
-Şirketler kafasına göre at koşturuyor ve artık yasak olan cayma bedelini tüketiciden halen alabiliyor
-Parası olan zevkine adam öldürüp serbest kalabiliyor
-Bir kıza tecavüz eden adamlar mahkemede alınan " kızın rızası vardı " kararıyla serbest kalabiliyor
-Birisi öldürdüğü adamın ailesinden arabasının masrafını istemek için dava açabiliyor
-Yeğenini taciz ettiği için 1.5 yıl hapis yatıp dışarı çıkan kişiliksiz şerefsiz.. o masum ırmak bebeğe tecavüz edip öldürebiliyor,
-Özürlü birine tecavüz edip hamile bırakan şerefsiz mahkemede alınan " karşı tarafın rizası vardi " kararıyla serbest kalabiliyor !
-Mahkemenin yıkımı durdurun kararına karşın binalar yıkılabiliyor
-İş veren asgari ücretle işe aldığı adamı sözde devlete 7.5 saat çalışıyor diye gösterip sabah 7 gece 12 calıştırıp adamada işine gelmezse çıkarsın diyebiliyor ve devlete yaptığı şikayetler kayıtsız kalıyor.
-Bozulan ürününüz keyfe keder iki üç ay serviste bekletilebiliyor ve buna itiraz etmek için tek hakkınız olan tüketici hakem heyetine başvurdugunuzda 3-4 ay daha bekleyip aylarca telefonsuz kalabiliyorsunuz
-Satılan arabanın kendi değerinden fazla vergi alınıyor
-Satılan telefonun yarisindan fazlasi vergi olarak alınıyor..
-Bir yerlerde amcası dayısı olanlar her işe atanabiliyor..
-Sınavdan 92 puan alan bir öğretmenin puanı mülakat denilen saçmalıkla 80 lere düşürülebiliyor
-İstisnasız her yerde yolsuzluk ahlaksızlık namussuzluk cirit atıyor.
-Balkonda kendi halinde oturan birisi bir maganda kurşunuyla hayatını kaybedebiliyor.
-Birisi birisine yan baktı diye öldürülebiliyor. .
ve daha sayısız saçmalık ve şerefsizlik..
Google Fiber ne olur gel.
fiber.google.com/...
beyler herkes yaşadığı yerin adresini fazla detaya girmeden bıraksın "ya tutarsı" mantığı bizimki işte