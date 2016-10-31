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Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar

Ekim ayında adil kullanım kotalarının beklentilerin veya kullanım alışkanlıklarının ötesinde bir şekilde dolduğu iddia ediliyor. Özellikle sosyal medyada bir çok kullanıcı şikayetlerini dile getiriyor
2 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar
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Ekim ayında adil kullanım kotalarının çok hızlı bir şekilde dolduğunu iddia eden kullanıcılar sosyal medyada gündem yarattı. Türk Telekom, Turkcell Superonline, Uydunet gibi birçok internet servis sağlayıcısından hizmet alan kullanıcılar, Adil Kullanım Kotası ile ilgili olarak kullanım alışkanlıklarının dışında gelişmeler yaşadığını iddia ediyor.

Birçok kullanıcı, normal kullanım şartlarında ay boyunca adil kullanım kotasını doldurmadığı halde ilk defa Ekim ayında kotanın %80’inin doldurulduğu veya tamamının bittiği yönünde bilgilendirme mesajı aldığını iddia ediyor. Bazı kullanıcıların iddiasına göreyse ayın büyük çoğunluğunda evinde olmadığı halde kotası biten abonelikler varmış.

Kullanım istatistiklerinde özellikle son bir haftada yoğun bir kullanım rakamından bahsedilmiş. Konuya ilişkin olarak elimizde kesin bir bilgi yok ancak problem yaşayan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketici.btk.gov.tr adresinde yer alan şikayet sayfalarından yaşadıkları mağduriyeti dile getirebiliyor. BTK bu tür durumları inceleyip gerektiği takdirde servis sağlayıcıdan savunma isteyerek konuya dair araştırma yapabiliyor. Probleme ilişkin bir gelişme olduğunda sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

Sorunla ilişkili olarak sizin kullanım alışkanlıklarınıza aykırı şekilde yaşadığınız benzer türde bir durum var mı?

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crazy585858 2 yıl en beğenilen
Ülkede herşey berbat arkadaş..



BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN



-Şirketler kafasına göre at koşturuyor ve artık yasak olan cayma bedelini tüketiciden halen alabiliyor



-Parası olan zevkine adam öldürüp serbest kalabiliyor



-Bir kıza tecavüz eden adamlar mahkemede alınan " kızın rızası vardı " kararıyla serbest kalabiliyor



-Birisi öldürdüğü adamın ailesinden arabasının masrafını istemek için dava açabiliyor



-Yeğenini taciz ettiği için 1.5 yıl hapis yatıp dışarı çıkan kişiliksiz şerefsiz.. o masum ırmak bebeğe tecavüz edip öldürebiliyor,



-Özürlü birine tecavüz edip hamile bırakan şerefsiz mahkemede alınan " karşı tarafın rizası vardi " kararıyla serbest kalabiliyor !



-Mahkemenin yıkımı durdurun kararına karşın binalar yıkılabiliyor



-İş veren asgari ücretle işe aldığı adamı sözde devlete 7.5 saat çalışıyor diye gösterip sabah 7 gece 12 calıştırıp adamada işine gelmezse çıkarsın diyebiliyor ve devlete yaptığı şikayetler kayıtsız kalıyor.



-Bozulan ürününüz keyfe keder iki üç ay serviste bekletilebiliyor ve buna itiraz etmek için tek hakkınız olan tüketici hakem heyetine başvurdugunuzda 3-4 ay daha bekleyip aylarca telefonsuz kalabiliyorsunuz



-Satılan arabanın kendi değerinden fazla vergi alınıyor



-Satılan telefonun yarisindan fazlasi vergi olarak alınıyor..



-Bir yerlerde amcası dayısı olanlar her işe atanabiliyor..



-Sınavdan 92 puan alan bir öğretmenin puanı mülakat denilen saçmalıkla 80 lere düşürülebiliyor



-İstisnasız her yerde yolsuzluk ahlaksızlık namussuzluk cirit atıyor.



-Balkonda kendi halinde oturan birisi bir maganda kurşunuyla hayatını kaybedebiliyor.

-Birisi birisine yan baktı diye öldürülebiliyor. .

ve daha sayısız saçmalık ve şerefsizlik..

Ülkede herşey berbat arkadaş..BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN-Şirketler kafasına göre at koşturuyor ve artık yasak olan cayma bedelini...
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2 Yanıt Yanıtla +353
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mehmedaltair 2 yıl
Toptan kapatın da siz de kurtulun biz de kurtulalım
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alemburda34 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Google Fiber ne olur gel.


fiber.google.com/...
beyler herkes yaşadığı yerin adresini fazla detaya girmeden bıraksın "ya tutarsı" mantığı bizimki işte
Google Fiber ne olur gel.fiber.google.com/...beyler herkes yaşadığı yerin ad...
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8 Yanıt Yanıtla +115
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1 Avatar
Prof.Celal Şengör 2 yıl
Evet 1 saat önce bana da geldi, kotanızın %80ni doldurdunuz diye.
Daha 1 hafta oluyor faturamı ödeyeli ve evde internet 3 gündür yoktu, nasıl oluyorda doluyor?
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cagdas70 2 yıl Prof.Celal Şengör
Kotalar ay sonunda sıfırlanıyor. Fatura son ödeme tarihinde değil. Bilginiz olsun.
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murat1407 2 yıl
Ve yine bitti kota hiç birşey indirmeden
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teco1095 2 yıl
vpn kullanımının kotaya bir etkisi varmıdır mesela ben 1gb internet harcayınca kotadan 5gb gitmesi gibi
vpn kullanmaya başladığımdan beri ayın 10 u dedimi hızım düşürülüyor ttneti aradım 61gb internet kullanmışsınız dedi imkanı yok diyorum bizim sistemimizde öyle gözüküyor diyo
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teco1095 2 yıl
ttnet teyim ve dün itibariyle yine hızım 50 gb kullanmadığım halde düşürüldü diğer firmalarda da durum aynı mı acaba tüketici hakem heyetine başvursam taahhütü bozmak için bi sonuç çıkarmı 3 aydır ayın 10 unundan sonra hızı düşürüyorlar
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omerr89 2 yıl
Dün akşam smile adslden yine mesaj geldi %80 kota doldu diye.Yahu kaç senedir aynı interneti kullanıyoruz son 3 aydır ayın ortasında kota bitiyor anlamadım giti.
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teco1095 2 yıl
15 temmuzda verilen beleş interneti bi şekilde misliyle çıkartıyorlar
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2PÁC 2 yıl
Şöyle bir haber var...
Sebebi Windows'un güncelleme servisi ile alakalı olmasıymış. Bana pek inandırıcı gelmedi.
webtekno.com/...
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HAAltuntas 2 yıl 2PÁC
ikipac
Şöyle bir haber var...
Sebebi Windows'un güncelleme servisi ile alakalı olmasıymış. Bana pek inandırıcı gelmedi.
webtekno.com/...

Benim bilgisayarım Win 10 ama güncel değil nasıl oluyor da ben başkasına sunucu oluyorum. Geçsinler bunları.
6 günde doldu kendi kendine kota..
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Blindfire 2 yıl
Ekim ayında kotalar neden şişti acaba? Bu neyin hazırlığı merak ettim. Bir sürpriz geliyor ama ne olduğunu çıkaramadım.
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GévréK 2 yıl
Geriye dönük arıza kayıtlarına baktım hep ping sorunu için açmışım. Hatların değerleri sabit değil 1 hafta 60 ping aldığım serverlardan 3 hafta 100-150 ping alıyorum ve bu ping değeri saniyelik değişiyor...
Para verip oyun alıyoruz, para verip internet kullanıyoruz, para verip sistem kuruyoruz bize kalan eğlencesi olması lazımken eziyetten öteye geçmiyor...
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mahsur kalan adam 2 yıl
Benim ayın 20sinden sonra akkem kalktı 10 gün boyunca ama 2 gün kestiler burada neti sömürmedim çünkü ne pcde yer var ne de indirecek birşey sadece Enis Hoca kariyeri izledim 720p

Buarada Telekom roket servisini kapatmış
yaw beleş verme yap 5 tl ben istediğim zaman alayım

Oha ya şimdi baktım bu ay daha 3 günde 33 gb olmuş yuh
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