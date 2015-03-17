Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, Document Cloud isimli yeni servisini duyurdu

4 yıl
1,7b
1
2
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe, Document Cloud isimli yeni servisini duyurdu
 
Geçtiğimiz dönemde önemli bir karar alarak buluta geçiş yapan tanınmış yazılım firması Adobe, tasarım dünyasını bir araya getiren Creative Cloud ve pazarlama odaklı Marketing Cloud sonrası şimdi de döküman odaklı Document Cloud servisini kullanıma sundu.
Bu yeni servisi için yılların eskitemediği PDF yazılımı Acrobat'ın DC yani Document Cloud versiyonunu hazırlayan Adobe, kullanıma sunduğu aylık abonelik (15$) temelli Document Cloud ile hazırlanan her türlü dokümanı buluta alıyor ve böylelikle toplu bir çalışma ortamı sunuyor. Bulut tabanlı yapısıyla internet erişiminin olduğu her noktadan dokümanlara erişim sunan servis, bütün Creative Cloud üyelerine de otomatik olarak veriliyor. Mevcut Photoshop CC ve Illustrator CC gibi Acrobat DC'yi de dokunmatik ekranlı Microsoft Surface Pro 3 gibi cihazlara uyumlu hale getiren Adobe, geliştirdiği yeni araç merkeziyle Acrobat DC'nin birçok ayarına hızlı erişim sunarken, Photoshop'dan gelen görüntüleme teknolojisiyle de basılı dokümanları düzenlenebilir şekilde cihazların kameralarından dijital ortama aktarabiliyor. Adobe tarafından artık eSgin olarak adlandırılan elektronik imza teknolojisine aktif olarak destek veren Acrobat DC, bu sayede çeşitli belgelerin imzalanarak hızlı şekilde farklı noktalara gönderilmesine de izin veriyor. Yazılım devinin ayrıca Document Cloud odaklı iki yeni mobil uygulaması da görücüye çıkıyor. "Acrobat Mobile" ve "Fill and Sign" isimlerinde hazırlanan uygulamalar, beraber olarak dokümanların mobil cihazlardan hazırlanmasına ve imzalanarak buluta aktarılmasına imkan tanıyor.
Önümüzdeki 30 gün içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen Document Cloud servisi hakkında Adobe'nin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Adobe, Document Cloud isimli yeni servisini duyurdu
 
Adobe, Document Cloud isimli yeni servisini duyurdu
 

http://thenextweb.com/creativity/2015/03/17/adobe-unveils-its-document-cloud-subscription-service-with-an-upgraded-acrobat-at-its-helm/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wacom Intuos 4 yıl
İyi gözüküyor yazılım. Kullanışlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dbd 4 yıl
Sh@rKs-PoWeR
Ilk diyecegim: makale icin tebrikler! Cloud servisleri hakkinda baya az haber var buralarda...


Aylik abone 15$ olucakmis? Peki bedava trial var mi? Denemek icin?

Sana gore bu Adobe Cloud Documents Serivisin hedefi nedir? End-user mi? (B2C - dropbox, google docs). Ve ya Enterprise icin mi? (oracle documents cloud service)

Baska Documents servislerine gore nasildir sence? Neyi eksik neyi guzel?

Cloud konusu cok iligimi ceker, ve bunun hakkinda konusmaktan/tartismaktan sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl App Koydum, Sigortam Cepte! 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim