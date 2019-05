Adobe, Document Cloud isimli yeni servisini duyurdu

Geçtiğimiz dönemde önemli bir karar alarak buluta geçiş yapan tanınmış yazılım firması Adobe, tasarım dünyasını bir araya getiren Creative Cloud ve pazarlama odaklı Marketing Cloud sonrası şimdi de döküman odaklı Document Cloud servisini kullanıma sundu.

Bu yeni servisi için yılların eskitemediği PDF yazılımı Acrobat'ın DC yani Document Cloud versiyonunu hazırlayan Adobe, kullanıma sunduğu aylık abonelik (15$) temelli Document Cloud ile hazırlanan her türlü dokümanı buluta alıyor ve böylelikle toplu bir çalışma ortamı sunuyor. Bulut tabanlı yapısıyla internet erişiminin olduğu her noktadan dokümanlara erişim sunan servis, bütün Creative Cloud üyelerine de otomatik olarak veriliyor. Mevcut Photoshop CC ve Illustrator CC gibi Acrobat DC'yi de dokunmatik ekranlı Microsoft Surface Pro 3 gibi cihazlara uyumlu hale getiren Adobe, geliştirdiği yeni araç merkeziyle Acrobat DC'nin birçok ayarına hızlı erişim sunarken, Photoshop'dan gelen görüntüleme teknolojisiyle de basılı dokümanları düzenlenebilir şekilde cihazların kameralarından dijital ortama aktarabiliyor. Adobe tarafından artık eSgin olarak adlandırılan elektronik imza teknolojisine aktif olarak destek veren Acrobat DC, bu sayede çeşitli belgelerin imzalanarak hızlı şekilde farklı noktalara gönderilmesine de izin veriyor. Yazılım devinin ayrıca Document Cloud odaklı iki yeni mobil uygulaması da görücüye çıkıyor. "Acrobat Mobile" ve "Fill and Sign" isimlerinde hazırlanan uygulamalar, beraber olarak dokümanların mobil cihazlardan hazırlanmasına ve imzalanarak buluta aktarılmasına imkan tanıyor.

Önümüzdeki 30 gün içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen Document Cloud servisi hakkında Adobe'nin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

