Adobe Fresco uygulaması iPad için indirmeye sunuldu

Adobe’nin etkili özelliklerle donattığı çizim ve illüstrasyon uygulaması Fresco şimdilik sadece iPad kullanıcıları için indirmeye sunuldu. Uygulama ücretsiz ve ücretli abonelik seçenekleri ile geliyor.

Adobe Fresco neler sunuyor?

Apple Pencil ve dokunmatik cihazlar odağında geliştirilen Adobe Fresco, dünyanın en büyük fırça koleksiyonunu sunduğu iddiasında. Farklı kategorilerde binden fazla fırça amatör veya profesyonel kullanıcıların elinin altında olacak.

Uygulamanın öne çıkan özelliği ise yapay zekâ ile desteklenmiş Canlı Fırça. Bu özellik ile kullanıcılar çok daha gerçekçi yağlı veya suluboya çizimleri çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar.

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Adobe Fresco ücretsiz ancak belirli bir fırça koleksiyonu sunuluyor. Ayrıca sadece iPad çözünürlüğünde çıktı alınabiliyor ve diğer formatlarda kayıt erişime kapalı. Ayrıca güncellemeler haricindeki yeni özellikler de ücretsiz sürümde olmayacak.

Creative Cloud aboneleri için ise Tüm Uygulamalar planı, sadece Photoshop planı ve eğitim planı olarak 3 seçenek var. Hepsinin haricinde ilk altı ay ücretsiz olmak üzere aylık 10$ ödemeli bir plan daha sunulmuş.

Adobe Fresco uygulaması iOS 12.4 ve üzeri sürümleri destekliyor. Cihaz olarak tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 3, iPad 5 ve iPad 6, iPad mini 5 modelleri destekleniyor. Gelecek dönemde Microsoft Surface ve Windows gibi farklı kategorilerde de destek sunulacak.