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Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor

Lightroom CC'ye yapay zeka tabanlı özellikler kazandıracak yeni bir güncelleme yayınlandı. Yazılım artık Adobe Sensei makine öğrenimi sayesinde fotoğraflara otomatik ayar verebiliyor.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Adobe, popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom CC'ye yeni özellikler ekledi. Windows ve Mac sürümü artık kontrastı ayarlamak için ton eğrisi ve çekim zamanını ayarlama gibi ek özelliklere sahip. Android uygulaması yeni güncellemeyle birlikte uygulama kısayollarını desteklemeye başlarken, depolama yönetimi üzerine daha fazla denetim imkânı sağlıyor. iOS uygulamasını kullananlar artık resimlere metin tabanlı filigran ekleyebilecek.
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Bununla birlikte güncellemeyi gerçekten de ayrıcalıklı kılan şey yeni yapay zeka (AI) destekli otomatik (Auto) mod özelliğini beraberinde getirmesi. Lightroom CC'nin yeni 3.1.0 sürümü, Sensei isimli makine öğrenme teknolojisini temel alan yeni akıllı otomatik ayarlara sahip. Adobe Sensei, fotoğrafı analiz ettikten sonra bulut veritabanında yer alan binlerce profesyonel görüntüyü referans alarak en doğru ayarları belirleyebiliyor.

Yapay zeka özellikleri tüm platformlarda kullanılabilir

Dolayısıyla kullanıcıların artık fotoğraflara profesyonel bir dokunuş yapmak uzun süre uğraşmalarına gerek kalmayacak. Otomatik mod, fotoğraftaki nesneleri inceleyerek renk, pozlama, kontrast ve siyah seviyesini analiz edip görüntüye uygun biçimde otomatik ince ayar yapacak. Gelişmiş Auto modunun Windows, Mac OS, iOS ve Android gibi tüm önemli platformlarda kullanıma sunulduğunu belirtelim.

https://theblog.adobe.com/announcing-december-update-lightroom/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ARroWCoLT 1 yıl
Eksik kalsın... Lightroom 6 ya devam...
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Fenomenon 1 yıl
Bu oto modlar genelde hiç güzel olmuyor ama android versiyonu denicem
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kar98-k 1 yıl


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