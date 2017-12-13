Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu

Opera tarayıcısının Android sürümü için yayınlanan en son güncelleme, popüler tarayıcıya yeni kullanıcı arayüzü ve bazı iyileştirmeler getirmiş durumda. Şirket uzun bir süredir Android tarayıcısı için güncelleme yayınlamıyordu. Bu gidişatın sonlanmasıyla uygulama akıllı telefonlar ve tabletler için yeni bir arayüz kazanmış oldu.

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Tarayıcının genelinde tasarım açısından bazı değişiklikler fark edeceksiniz. Güncelleme sadece yeni bir tasarım değil, aynı zamanda medya bildirimleri, ses ve video oynatımı için hata düzeltmeleri de içeriyor.

Reklam engelleyici geliştirilmiş

reklam engelleyici bu sürümle daha da geliştirilmiş ve sayfa menüsünde yeni bir "masaüstü site" butonu var. Ayrıca Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte'ye giriş desteği de eklenmiş. Opera'nın yeni sürümünü Play Store üzerinden Entegrebu sürümle daha da geliştirilmiş ve sayfa menüsünde yeni bir "" butonu var. Ayrıca Rusya merkezli sosyal medya platformu'ye giriş desteği de eklenmiş. Opera'nın yeni sürümünü Play Store üzerinden indirmeniz mümkün. Cihazınıza yüklü olay uygulamayı güncelleyerek de yeni sürüme hemen geçiş yapabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser