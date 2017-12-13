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Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu

Popüler tarayıcılardan biri olan Opera'nın Android sürümü, en son güncelleme ile yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip oldu. İşte hata düzeltmeleri ve yeni özellikler getiren güncellemenin detayları...
1 yıl
1,6b
1
28
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Opera tarayıcısının Android sürümü için yayınlanan en son güncelleme, popüler tarayıcıya yeni kullanıcı arayüzü ve bazı iyileştirmeler getirmiş durumda. Şirket uzun bir süredir Android tarayıcısı için güncelleme yayınlamıyordu. Bu gidişatın sonlanmasıyla uygulama akıllı telefonlar ve tabletler için yeni bir arayüz kazanmış oldu.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir"
Tarayıcının genelinde tasarım açısından bazı değişiklikler fark edeceksiniz. Güncelleme sadece yeni bir tasarım değil, aynı zamanda medya bildirimleri, ses ve video oynatımı için hata düzeltmeleri de içeriyor.

Reklam engelleyici geliştirilmiş

Entegre reklam engelleyici bu sürümle daha da geliştirilmiş ve sayfa menüsünde yeni bir "masaüstü site" butonu var. Ayrıca Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte'ye giriş desteği de eklenmiş. Opera'nın yeni sürümünü Play Store üzerinden indirmeniz mümkün. Cihazınıza yüklü olay uygulamayı güncelleyerek de yeni sürüme hemen geçiş yapabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Samsung Browser varken hepsi hikaye.
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CR7_35 1 yıl
Sitelere özgü mü bilmiyorum DH de epey.com da hızlı değil sayfalar takılarak iniyor ve klavye hızıda yavaş kalıyor kasıyor biraz da olsa oysaki telefonun işlemcisi ve rami çok kuvvetli olmasına rağmen Operada bu yokta kapanıp donmalarla karşılaştığım için pek girmiyorum DH yi bide ordan deneyim kullanmaya gerçi bu DH ile ilgili her hafta çöken bi forumdan bahsediyoruz normal yani.
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ne diyorum 1 yıl
Samsung browser üzerine tanımam..
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marseltalon 1 yıl
Deniyelim bakalım...
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CR7_35 1 yıl
En stabili chrome tabi telefon iyiyse ben çift pencere kullanırken operayı kullanıyorum hızlı harbiden lakin chrome un hata verip kendi kapattığını görmedim Opera bazı durumlarda bunu yapıyor.
Güncellemeyle iyi olmuş gene kullanışlı.
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Erkansins 1 yıl CR7_35
CR7_35
En stabili chrome tabi telefon iyiyse ben çift pencere kullanırken operayı kullanıyorum hızlı harbiden lakin chrome un hata verip kendi kapattığını görmedim Opera bazı durumlarda bunu yapıyor.
Güncellemeyle iyi olmuş gene kullanışlı.

Chrome reklam engeleme ozelligi yok hizli baslat ozelligi yok. Hayvan gibi ram somuruyor 3. Sekmeyi acinca ram yetersiz diyor. Cok sarj harciyor opera forever.
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jimhendrix 1 yıl
Kaydirirken acayip takiliyor, arayiz degise degise bi oturtmadilar 43.9 daha stabildi.
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erhanercan 1 yıl jimhendrix
Aynen o kadar geri bildirim gönderdim hala aynı rn sonunda bastım kufurü
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Erkansins 1 yıl
Efsane bir guncelleme yapmış opera. Reklam engelleyicisi harika çalışıyor. Wikipedia xhamster butun yasakli sitelere giriyor.
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TIME 1 yıl Erkansins
Simdi indirdim kurdum vikipedi dahil yasakli sitelere girmiyor.
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inifiesta 1 yıl
Programla işim bitip kapattıktan sonra halen çalışan uygulamalarda beliriyor. Diğer tarayıcılar yapmıyor. Bu sebepten sildim. Brave Browser akar.
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interwap 1 yıl
Bir süredir bu şekilde zaten.
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aycibin 1 yıl
en büyük sıkıntım telefon araması düzelmiş.rahatladım valla.mesela google'da biryer arıyorsunuz (mesela akasya avm) ve altta "ara","yol tarifi"...gibi seçenekleri gelir."ara" diyince telefon ekranına geçemiyordu.aptal gibi browser'da telefonu açmaya çalışıyordu.şimdi olmuş rahatladım.
yukarda samsung browser demişler de şarj tüketimi ve ram kulanımında samsung opera'ya rakip olamaz.opera'nın muadili bana göre firefox ya da safari'dir.gerisi yalan.
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edirneli86 1 yıl
Gelse ne olur ki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kopyala yapıştir yaparken anlamsız şekilde siyah bölge oluşma sorununu hala cozmediler.
[simage]
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