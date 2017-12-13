Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu

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Opera tarayıcısının Android sürümü için yayınlanan en son güncelleme, popüler tarayıcıya yeni kullanıcı arayüzü ve bazı iyileştirmeler getirmiş durumda. Şirket uzun bir süredir Android tarayıcısı için güncelleme yayınlamıyordu. Bu gidişatın sonlanmasıyla uygulama akıllı telefonlar ve tabletler için yeni bir arayüz kazanmış oldu.Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir"
Tarayıcının genelinde tasarım açısından bazı değişiklikler fark edeceksiniz. Güncelleme sadece yeni bir tasarım değil, aynı zamanda medya bildirimleri, ses ve video oynatımı için hata düzeltmeleri de içeriyor.
Reklam engelleyici geliştirilmiş
Entegre reklam engelleyici bu sürümle daha da geliştirilmiş ve sayfa menüsünde yeni bir "masaüstü site" butonu var. Ayrıca Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte'ye giriş desteği de eklenmiş. Opera'nın yeni sürümünü Play Store üzerinden indirmeniz mümkün. Cihazınıza yüklü olay uygulamayı güncelleyerek de yeni sürüme hemen geçiş yapabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güncellemeyle iyi olmuş gene kullanışlı.
Chrome reklam engeleme ozelligi yok hizli baslat ozelligi yok. Hayvan gibi ram somuruyor 3. Sekmeyi acinca ram yetersiz diyor. Cok sarj harciyor opera forever.
yukarda samsung browser demişler de şarj tüketimi ve ram kulanımında samsung opera'ya rakip olamaz.opera'nın muadili bana göre firefox ya da safari'dir.gerisi yalan.
Kopyala yapıştir yaparken anlamsız şekilde siyah bölge oluşma sorununu hala cozmediler.
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