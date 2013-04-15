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Adobe Lightroom'un 5. sürümü için ilk bilgiler oraya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Lightroom'un 5. sürümü için ilk bilgiler oraya çıktı
Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar arasında en çok tercih edilen fotoğraf düzenleme yazılımlarından olan Adobe Lightroom'un 5. sürümü hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.
Gün içerisinde TechCrunch internet sitesi tarafından yayınlanan ancak kısa bir süre sonra kaldırılan bilgilere göre Adobe, başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5. sürümü için az bir zaman içerisinde açık betaya başlayacak. Kısa süre site üzerinde kalan haberden elde edilen bilgilere göre ise, Lightroom'un yeni 5. sürümü aşağıdaki özellikler ile kullanıcılar karşısına çıkacak. 
  • Program içerisinde yer alan "Spot Removal Tool" (Temizleme aracı) dairesel kullanımın yanında artık farklı şekillerde de kullanılabilecek 
  • Yeni sürüm ile fotoğraflar "Ön-izleme" modu içerisinde de düzenlenebilecek.
  • Program içerisine yeni dahil edilen "Upright" ismi verilen araç ile fotoğraflarda yer alan bozulmalar ve ufuk bozuklukları tek tıklama ile giderilebilecek.
  • Yeni geliştirilen özellik ile fotoğraflar üzerinde yer alan toz ve lekelerin "Spot Removal" aracı ile temizlendiğinde büyük baskılarda dahi izler kalmayacak.
Şimdilik hakkkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Adobe Lightroom 5, yeni sürümü ile de fotoğrafçıların bir numaralı yardımcısı olmaya aday görünüyor.

http://photorumors.com/2013/04/15/adobe-lightroom-5-public-beta-coming-soon-with-some-new-features/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29 Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl
Yeah
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musty578 6 yıl
Aslinda guzel programda gereksiz bir cok kullanmadigimiz ozlligi var ve pc yi cok zorluyo stabil degil bence bi kere kaynaktan resmi direk almasi kendi kafasina gore bi klasorde saklamasi cok anlamsiz milyonlarca resimi karstirmama neden oluyor
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theyapici 6 yıl
güzel haber teşekküğrler Can'cığazım mamafih iş yapmak elzemdir.
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BLoWeR 6 yıl
İnşallah Camera Raw'ın slider hassasiyetini buna da eklerler... Sonuç olarak aynı firmadan çıkan 2 ürün... CRaw süper hassas ve sliderlara yuklendiğinde sacmalamıyor fotolar, Ama LR resmen kötü... Conrast ve Clarity mesela LR de hiç kullanışlı değil ve acayip sert sonuclar veriyorlar, ama CR de süper! Birde Profoto mecburiyeti çok kötü LR 'de...
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