Adobe Lightroom'un 5. sürümü için ilk bilgiler oraya çıktı

Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar arasında en çok tercih edilen fotoğraf düzenleme yazılımlarından olan Adobe Lightroom'un 5. sürümü hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.

Gün içerisinde TechCrunch internet sitesi tarafından yayınlanan ancak kısa bir süre sonra kaldırılan bilgilere göre Adobe, başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5. sürümü için az bir zaman içerisinde açık betaya başlayacak. Kısa süre site üzerinde kalan haberden elde edilen bilgilere göre ise, Lightroom'un yeni 5. sürümü aşağıdaki özellikler ile kullanıcılar karşısına çıkacak.

Program içerisinde yer alan "Spot Removal Tool" (Temizleme aracı) dairesel kullanımın yanında artık farklı şekillerde de kullanılabilecek

Yeni sürüm ile fotoğraflar "Ön-izleme" modu içerisinde de düzenlenebilecek.

Program içerisine yeni dahil edilen "Upright" ismi verilen araç ile fotoğraflarda yer alan bozulmalar ve ufuk bozuklukları tek tıklama ile giderilebilecek.

Yeni geliştirilen özellik ile fotoğraflar üzerinde yer alan toz ve lekelerin "Spot Removal" aracı ile temizlendiğinde büyük baskılarda dahi izler kalmayacak. Şimdilik hakkkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Adobe Lightroom 5, yeni sürümü ile de fotoğrafçıların bir numaralı yardımcısı olmaya aday görünüyor. (PR)

http://photorumors.com/2013/04/15/adobe-lightroom-5-public-beta-coming-soon-with-some-new-features/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29