Adobe, Photoshop Touch isimli fotoğraf düzenleme uygulamasını güncellendi

Tasarım dünyasının önemli firmalarından Adobe, kullanıcılara iPad üzerinde üst seviye fotoğraf düzenleme imkanları sunan Photoshop Touch isimli uygulamasını güncelledi.

Yeni sürümü ile "Dalgalanma" filtresi adı verilen yeni bir seçeneğe, güncellenmiş senkronizasyon motoruna ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok hatanın / problemin çözümüne kavuşan Photoshop Touch, farklı katmalar ile çalışma özelliği sayesinde de birçok iPad sahibi tarafından beğenilerek kullanılıyor.

17,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Adobe Photoshop Touch uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id589440659?mt=8