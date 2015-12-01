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Adobe Photoshop'a beklenen özellik geldi

Fotoğraf düzenleme ve tasarım denildiği zaman akıllara gelen ilk yazılım olmaya başaran Adobe Photoshop, geliştirilmeye ve zaman geçtikçe çok daha güçlü özellikler kazanmaya devam ediyor.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Photoshop'a beklenen özellik geldi

Dünyanın en bilindik yazılımları arasında yer alan hatta birçok kişi tarafından bir teknik zannedilen Photoshop, Adobe tarafından yayınlanan yeni güncellemesiyle önemli özellikler kazandı.
Fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım açısından tartışmasız piyasadaki en iyi çözümlerin başında yer alan Photoshop, CC yani Creative Cloud sürümünde artık kişilerin "araç kutusunu" kişiselleştirmesine imkan tanıyor. Bu sayede arayüzün sol tarafında yer alan ve bütün önemli araçları bünyesinde taşıyan araç kutusu içeriğe bağlı olarak rahatlıkla şekillendirilebiliyor ve böylece gereksiz bazı araçlar ortadan kaldırılarak çok daha verimli çalışılabiliyor.
30 Kasım 205 güncellemesiyle Photoshop CC ayrca başlangıç ekranında da bazı değişikliklere gidiyor. Artık ilk açıldığı zaman en son çalışılan dosyalar görüntüleniyor ve Creative Cloud Kütüphanesi'nde yer alan içeriklere yeni sayfa açma seçeneği ile aynı anda ulaşılabiliyor. Ancak bu yeni başlangıç ekranı isteğe bağlı olarak kapatılabiliyor ve yine boş Photoshop başlangıcı sağlanabiliyor.
Yeni sürüm ile Microsoft Surface Pro gibi dokunmatik ekranlı cihazlar ile daha iyi anlaşmaya başlayan Adobe Photoshop CC, aynı zamanda bazı sık kullanılan klavye kısayollarını (Shift, tab ve alt) arayüzü üzerinde sunabiliyor ve böylece popüler yazılımın klavyeye olan bir ihtiyacı daha ortadan kaldırılabiliyor. Aynı zamanda sık kullanılan fontları favoriye alabilen Photoshop, bu sayede de ilerleyen çalışmaları daha verimli hale getirebiliyor.
Güncelleme, aylık abonelik şeklinde çalışan Photoshop CC üyeleri tarafından elde edilebiliyor. 

http://www.engadget.com/2015/12/01/adobe-photoshop-custom-toolbars-artboards/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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