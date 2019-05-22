Adobe Premiere Rush sonunda Android platformuna geldi

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz yıl iOS, Windows ve Mac platformları için yayınlanan Adobe Premiere Rush uygulaması sonunda Android kullanıcılarına da sunuldu. Adobe Premiere Pro'nun mobil cihazlar için optimize edilmiş bir versiyonu olan Adobe Premiere Rush, kullanıcılara mobil cihazlarından video düzenleme imkanı sunuyor.
Videolarınızı hızlı bir şekilde düzenleyin
Geçtiğimiz yıldan bu yana kullanıcılar tarafından merakla ve heyecanla beklenen uygulamada, mobil cihaz üzerindeki video dosyalarında çeşitli düzenlemeler yapmak. Adobe Premiere Rush uygulamasını elbette ki PC versiyonu ile karşılaştırmamak gerekiyor. Ancak mobil kullanım için tatmin edici özellikler barındırdığını ve ihtiyaçları karşılayacağını söyleyebiliriz.Uygulama, Adobe Premiere Pro gibi profesyonel sınıf araçlarda bulabileceğiniz aynı teknolojilere dayanıyor. Eğer videolarınızı PC'ye aktarmadan hızlı bir şekilde düzenlemek istiyorsanız, tam da bu iş için geliştirildiğini söylemek mümkün. Ancak, Android sürümünün tüm cihazlarda çalışmayacağını unutmayın. Zira bu uygulama özellikle yeni akıllı telefonlarla uyumlu çalışabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü sadece 3 ay projenizi dışarıya aktarmanıza izin veriyor. Uygulamayı kısıtlama olmadan kullanmak için ise aylık 9.99 dolar ödemeniz gerekiyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle