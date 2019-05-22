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Adobe Premiere Rush sonunda Android platformuna geldi

Dünyanın en popüler video düzenleme yazılımlarından olan Adobe Premiere Pro nihayet Android platformundaki yerini aldı. Adobe Premiere Rush adıyla piyasaya sürülen uygulamanın detayları haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl iOS, Windows ve Mac platformları için yayınlanan Adobe Premiere Rush uygulaması sonunda Android kullanıcılarına da sunuldu. Adobe Premiere Pro'nun mobil cihazlar için optimize edilmiş bir versiyonu olan Adobe Premiere Rush, kullanıcılara mobil cihazlarından video düzenleme imkanı sunuyor.

Videolarınızı hızlı bir şekilde düzenleyin

Geçtiğimiz yıldan bu yana kullanıcılar tarafından merakla ve heyecanla beklenen uygulamada, mobil cihaz üzerindeki video dosyalarında çeşitli düzenlemeler yapmak. Adobe Premiere Rush uygulamasını elbette ki PC versiyonu ile karşılaştırmamak gerekiyor. Ancak mobil kullanım için tatmin edici özellikler barındırdığını ve ihtiyaçları karşılayacağını söyleyebiliriz.
Uygulama, Adobe Premiere Pro gibi profesyonel sınıf araçlarda bulabileceğiniz aynı teknolojilere dayanıyor. Eğer videolarınızı PC'ye aktarmadan hızlı bir şekilde düzenlemek istiyorsanız, tam da bu iş için geliştirildiğini söylemek mümkün. Ancak, Android sürümünün tüm cihazlarda çalışmayacağını unutmayın. Zira bu uygulama özellikle yeni akıllı telefonlarla uyumlu çalışabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü sadece 3 ay projenizi dışarıya aktarmanıza izin veriyor. Uygulamayı kısıtlama olmadan kullanmak için ise aylık 9.99 dolar ödemeniz gerekiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor&hl=tr Yorum Yaz
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Askaparta 2 hf.
Yarım yamalak programla videoyu yarım yamalak düzenle.
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DH Misafiri 2 hf.
Google Play'de yokki birde Galaxy Note8 destekliyor ama S8 desteklemiyormuş. Çok saçma
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Galatas4ray 2 hf.
60 fps özelliği yok.
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WoXeD 2 hf.
oneplus6 uyumsuz görünüyor.. :) komik
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