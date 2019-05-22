Adobe Premiere Rush sonunda Android platformuna geldi

Geçtiğimiz yıl iOS, Windows ve Mac platformları için yayınlanan Adobe Premiere Rush uygulaması sonunda Android kullanıcılarına da sunuldu. Adobe Premiere Pro'nun mobil cihazlar için optimize edilmiş bir versiyonu olan Adobe Premiere Rush, kullanıcılara mobil cihazlarından video düzenleme imkanı sunuyor.

Videolarınızı hızlı bir şekilde düzenleyin

Geçtiğimiz yıldan bu yana kullanıcılar tarafından merakla ve heyecanla beklenen uygulamada, mobil cihaz üzerindeki video dosyalarında çeşitli düzenlemeler yapmak. Adobe Premiere Rush uygulamasını elbette ki PC versiyonu ile karşılaştırmamak gerekiyor. Ancak mobil kullanım için tatmin edici özellikler barındırdığını ve ihtiyaçları karşılayacağını söyleyebiliriz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor&hl=tr

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Uygulama, Adobe Premiere Pro gibiaraçlarda bulabileceğiniz aynı teknolojilere dayanıyor. Eğer videolarınızıhızlı bir şekilde düzenlemek istiyorsanız, tam da bu iş için geliştirildiğini söylemek mümkün. Ancak, Android sürümünün tüm cihazlarda çalışmayacağını unutmayın. Zira bu uygulamayeni akıllı telefonlarla uyumlu çalışabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü sadece 3 ay projeniziizin veriyor. Uygulamayı kısıtlama olmadan kullanmak için ise aylıködemeniz gerekiyor.