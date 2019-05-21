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Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat

Dünya çapında adeta bir çılgınlık haline gelen TikTok uygulamasının yapımcı şirketi ByteDance, Flipchat adında yeni bir sohbet uygulaması piyasaya sürdü. İşte yeni uygulamanın detayları.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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TikTok uygulaması indirme listelerine hakim olmaya devam ederken, ana şirketi ByteDance, erişimini daha da genişletmek istiyor. Şirket geçtiğimiz gün, kullanıcıları ortak ilgi alanlarına dayalı sohbet grupları oluşturmaya ve katılmaya teşvik eden bir mesajlaşma uygulaması olan Flipchat'i başlattı.

Şimdilik Çin'de kullanıma sunuldu

ByteDance, Ocak ayında başlattığı Duoshan adlı bir video sohbet uygulamasıyla mesajlaşma alanına çoktan adım atmıştı. Ancak TikTok, ByteDance portföyünün en önemli uygulaması ve yeni bir Sensor Tower raporuna göre, son zamanlarda App Store'da en çok indirilen uygulama olarak beşinci çeyrek dönemine ulaştı. Flipchat ise şu anda Çin'de baskın olan mesajlaşma uygulaması WeChat ile rekabet etmek için piyasaya sürülmüş bir uygulama olarak lanse ediliyor.
Android ve iOS versiyonları olan uygulama şu an için sadece Çin'de kullanıma sunulmuş durumda. Yakın bir tarihte de tüm dünyaya açılması bekleniyor. TikTok'un uluslararası çapta hızla büyümesi ve adeta bir fenomen haline gelmesi yapımcı şirket de dahil olmak üzere beklenen bir durum değildi. Aynı etkiyi ByteDance'ın yeni sohbet uygulaması Flipchat'in de gösterip gösteremeyeceği merak konusu.

https://www.engadget.com/2019/05/20/tiktok-owner-launches-chat-app/ Yorum Yaz
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PurposeLess sinan 3 hf.
doğru dürüst chat uygulaması yapın yahu!...
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