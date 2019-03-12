Adobe Shockwave yolun sonuna geldi

İnternetin ilk yıllarında içerik üreticilerinin yardımına koşan ve yaygın bir kullanım alanı bulan araçlar birer birer tarihten siliniyor. Adobe Flash teknolojisinin kullanımdan kaldırılmasının ardından Adobe Shockwave de yolun sonuna geldi.

Adobe Shockwave nedir?

Adobe Shockwave henüz tarayıcı teknolojilerinin multimedya dosyalarını desteklemediği dönemde ortaya çıktı. Asıl amacı tarayıcı üzerinde interaktif multimedya uygulamalarını ve video oyunlarını oynatmaktı. İçerikleri oluşturmak için Adobe Director uygulamasını, oynatmak için ise Shockwave Player eklentisini kurmak gerekiyordu. Adobe Shockwave platformu vektör tabanlı grafikler, 3D grafikler ve Lingo gömülü bekit dilini destekliyordu.

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Macromind tarafından geliştirilen Adobe Shockwave platformu daha sonra Macromedia bünyesine geçmiş ve 1995 yılında yayınlanmıştı. 2005 yılında Macromedia firması Adobe tarafından satın alınınca Adobe Shockwave olarak adlandırılmıştı.

Adobe Shockwave platformu 9 Nisan tarihinde Windows için sonlandırılacak. Web sitelerinin bu tarihten sonra Shockwave yazılımını kaldırması gerekiyor. Sadece 2022 tarihine kadar Adobe ile sözleşmesi olan kurumsal müşteriler kullanmaya devam edebilecek.

Adobe Shockwave, 2017 yılında hem üretim hem de oynatma olarak Mac platformunda sonlandırılmıştı. Bu bakımdan Windows için de bir tarih açıklanması bekleniyordu. Özellikle HTML5 standardı ile birlikte Adobe Flash ve Shockwave için yolun sonu zaten gelmişti.