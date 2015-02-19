Adobe, dünyaca ünlü Photoshop'un 25.yılını kutluyor

Fotoğraf, web tasarım ve video tarafında hazırladığı yazılımlar ile dünyanın en değerli firmaları arasında yer alan Adobe, piksel tabanlı görüntü işlemenin yıldızlarından Photoshop'un 25.yılını kutluyor.

1987 yılında Michigan Üniversitesi doktora öğrencisi Thomas Knoll tarafından geliştirilmeye başlanan Photoshop, 1988 yılında Adobe bünyesine katıldı bu noktadan sonra hızlı gelişimine başladı. Sözlüklere "Photoshoplamak" gibi kavramlar sokan dünyaca ünlü yazılım, karşısına birçok güçlü alternatif çıkmasına rağmen hiçbir zaman popülerliğini kaybetmedi ve günümüz itibariyle (İlk kutulu versiyonun 1990 yılında satışa çıkmasına göre hesaplanıyor) 25 yaşına bastı. Bu dönüm noktasını kutlamak adına da Photoshop'un geçmişten günümüzde kadar geçirdiği değişimi gözler önüne seren Adobe, yazılımın başlangıç ekranlarını, araç çubuğu ile kutu tasarımlarını ve simgelerinin yer aldığı ilginç görseller yayınladı.

Adobe'nin Photoshop'un 25. yılını kutlamak için hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilir, yayınlanan fotoğraflara ise aşağıdan bakabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/articles/2819176146/adobe-celebrates-25-years-of-photoshop