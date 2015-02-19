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Adobe, dünyaca ünlü Photoshop'un 25.yılını kutluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, dünyaca ünlü Photoshop'un 25.yılını kutluyor
Fotoğraf, web tasarım ve video tarafında hazırladığı yazılımlar ile dünyanın en değerli firmaları arasında yer alan Adobe, piksel tabanlı görüntü işlemenin yıldızlarından Photoshop'un 25.yılını kutluyor.
1987 yılında Michigan Üniversitesi doktora öğrencisi Thomas Knoll tarafından geliştirilmeye başlanan Photoshop, 1988 yılında Adobe bünyesine katıldı bu noktadan sonra hızlı gelişimine başladı. Sözlüklere "Photoshoplamak" gibi kavramlar sokan dünyaca ünlü yazılım, karşısına birçok güçlü alternatif çıkmasına rağmen hiçbir zaman popülerliğini kaybetmedi ve günümüz itibariyle (İlk kutulu versiyonun 1990 yılında satışa çıkmasına göre hesaplanıyor) 25 yaşına bastı. Bu dönüm noktasını kutlamak adına da Photoshop'un geçmişten günümüzde kadar geçirdiği değişimi gözler önüne seren Adobe, yazılımın başlangıç ekranlarını, araç çubuğu ile kutu tasarımlarını ve simgelerinin yer aldığı ilginç görseller yayınladı.
Adobe'nin Photoshop'un 25. yılını kutlamak için hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilir, yayınlanan fotoğraflara ise aşağıdan bakabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/articles/2819176146/adobe-celebrates-25-years-of-photoshop Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
panelci 4 yıl
Dünya da en cok cracklenen uygulama olma özelligine de sahip ayni zamanda..Şuan guclu bi alternatifi var ama sadece macte..
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toprak3506 4 yıl
heygidi günler
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doctor_bey 4 yıl
Bende diğer yorumlara katılıyorum ve keşke beleş bir sürüm falan hazırlasalardı diyorum, bari deneme sürümünü 6 ay yapsalardı en azından
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wolf silver 4 yıl
Açıkçası bu yılın şerefine ücretsiz birşeyler bekliyordum. Şu an kendimi YAŞ OTUZ BEŞ YOLUN YARISI deyipte 46 yaşında ölen cahit sıtkı tarancı gibi hissediyorum...
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0MG90 4 yıl
Program falan verselerdi bari cimriler
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Masquerade89 4 yıl
hakkını veriyor şirket
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javaprof 4 yıl
25. yıla özel bedava sürüm yapsalarmış keşke çok pahalı bir program ve alternatifi de yok.
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Maxthon 4 yıl
İllumanite dolu PS versiyonları.
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Maxthon 4 yıl
Hey gidi günler..
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