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Adobe, popüler video yazılımlarını güncellediğini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, popüler video yazılımlarını güncellediğini duyurdu
Son günlerde hazırladığı yazılımlardan öte başına gelen saldırı nedeniyle gündeme gelen Adobe, Creative Cloud içerisinde yer alan Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe Media Encoder CC ve Adobe Story CC Plus video yazılımlarını güncelledi.

Yayınlanan güncelleme doğrultusunda Premiere Pro CC ile SpeedGrade CC arasında entegre çalışma, 4K üstü çözünürlük, yüksek kare hızları ve RAW format desteği, After Effects CC için otomatik maske takip sistemi, bulut üzerinden görüntüleme yapan yeni Anywhere iPad uygulaması ve ortak kullanım sağlayan After Effects CC desteği, eskiye oranla daha iyi medya, düzenleme ve renk yönetimi, çoklu kamera kullanımı ve son olarak daha hızlı ve etkili veri girdisi sağlayan Live Logger iPad uygulaması ile Prelude CC arasında etkileşim gibi yeniliklere kavuşan yazılımlar, bu sayede özellikle verimlilik noktasında çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyorlar.
Konu hakkında Adobe tarafından hazırlanan resmi basın bültenine buradan, güncellemelere ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8205 Yorum Yaz
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GetSomeRest 6 yıl
Şu arayüzü biraz sadeleştirseler satın alınmaya değer bir uygulama olurdu. Adobe yazılımlarını tüm özelliklerini kullanabilmek için dört yıllık eğitim gerekli nerdeyse.
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ShotgunPadre 6 yıl
adobe güncellemesi ne zamandır beri haber değeri taşıyor?
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manyakurt 6 yıl ShotgunPadre
ShotgunPadre
adobe güncellemesi ne zamandır beri haber değeri taşıyor?

Bir telefonun farkli rengi ciktiginda, hatta artik kilifinin farkli rengi ciktiginda bile, haber yapmaya basladiklarindan beri :)
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