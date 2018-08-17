Ahlat Ağacı ülkemizin Oscar Adayı seçildi!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) için Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda ülkemizi temsil edecek adayı belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. 12 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlenmiş olduğu Ahlat Ağacı, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Bir baba ve oğlunun ilişkisini ele alan dram türündeki filmin başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir paylaşıyor. Ayrıca bu yıl Haziran ayında vizyona giren film, 3 saat 8 dakika uzunluğunda.

Film Hakkında:

Geçtiğimiz günlerdenden eli boş dönen film, festivaldeki gösteriminden sonra seyirciler tarafından 15 dakika aralıksız alkışlanmıştı. Ayrıca Fransa’da vizyona giren film, Fransız basınında gündem olmuştu.gibi çok sayıda gazete ve dergideile ilgili değerlendirme yazıları yer almıştı.

Derecelendirme:

IMBD : 8,6/10

: 8,6/10 Sinemalar.com :6,8/10

:6,8/10 Beyazperde:3,5/5

Süre: 3 saat 8 dakika/188 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018

Tür:Dram

Yapımı: 2018 - Türkiye

Oyuncular:Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serhan Keskin

Filmin Konusu:

Üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol), işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşme yaşar.