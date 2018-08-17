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Ahlat Ağacı ülkemizin Oscar Adayı seçildi!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlenmiş olduğu Ahlat Ağacı, "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde ülkemizin Oscar adayı oldu. Detaylar haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
2,5b
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40
Sinema ve Dizi
Zeynep Yolcu
Yazar
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) için Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda ülkemizi temsil edecek adayı belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. 12 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlenmiş olduğu Ahlat Ağacı, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.
Bir baba ve oğlunun ilişkisini ele alan dram türündeki filmin başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir paylaşıyor. Ayrıca bu yıl Haziran ayında vizyona giren film, 3 saat 8 dakika uzunluğunda.
Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nden eli boş dönen film, festivaldeki gösteriminden sonra seyirciler tarafından 15 dakika aralıksız alkışlanmıştı. Ayrıca Fransa’da vizyona giren film, Fransız basınında gündem olmuştu. Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Paris Match gibi çok sayıda gazete ve dergide Ahlat Ağacı ile ilgili değerlendirme yazıları yer almıştı.

Film Hakkında: 

Derecelendirme:

  • IMBD: 8,6/10
  • Sinemalar.com:6,8/10
  • Beyazperde:3,5/5 
Süre: 3 saat 8 dakika/188 dakika
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Tür:Dram
Yapımı: 2018 - Türkiye 
Oyuncular:Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serhan Keskin

Filmin Konusu:

Üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol), işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşme yaşar.
 

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Ed Wood 9 ay en beğenilen
Film aday adayı bu arada. Aday dememiz için kategorilerin sahiplerinin açıklanmış olması gerek.
1 Yanıt Yanıtla +24
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reshthesucker 9 ay MS4343
MS4343
Ayla'da da bayağı bir heycanlanmıştık ama olmadı(ilk 9 film içine girememişti).Bakalım bu film ne olacak?

Yabancı dilde en iyi film Oskarlarında İranlı yönetmenler bile ödül alıyor!

Bile mi? İran'ın sanat tarihi bizi beşle çarpar onla toplar.
MS4343Ayla'da da bayağı bir heycanlanmıştık ama olmadı(ilk 9 film içine girememişti).Bakalım bu film ne olacak?Yabancı dilde en...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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artenis 9 ay
Aday olmak için parayı yatırıp başvuruyorsunuz bu kadar.
1 Yanıt Yanıtla +11
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White Eagle 26 9 ay Selenophile
Selenophile
 
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) için Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda ülkemizi temsil edecek adayı belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. 12 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlenmiş olduğu Ahlat Ağacı, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.
 
 
Bir baba ve oğlunun ilişkisini ele alan dram türündeki filmin başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir paylaşıyor. Ayrıca bu yıl Haziran ayında vizyona giren film, 3 saat 8 dakika uzunluğunda.
 
Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nden eli boş dönen film, festivaldeki gösteriminden sonra seyirciler tarafından 15 dakika aralıksız alkışlanmıştı. Ayrıca Fransa’da vizyona giren film, Fransız basınında gündem olmuştu. Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Paris Match gibi çok sayıda gazete ve dergide Ahlat Ağacı ile ilgili değerlendirme yazıları yer almıştı.
 

Film Hakkında: 

Derecelendirme:

  • IMBD: 8,6/10
  • Sinemalar.com:6,8/10
  • Beyazperde:3,5/5 
Süre: 3 saat 8 dakika/188 dakika
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Tür:Dram
Yapımı: 2018 - Türkiye 
Oyuncular:Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serhan Keskin

Filmin Konusu:

Üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol), işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşme yaşar.
 
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=bcFuhAq1sJs] 


Bu filmi izledim film güzel ama aşırı uzun yapmışlar hatta seyrettiğim en uzun film diyebilirim yanlız filmin belli yerlerinde uzun uzun konuşmalar koymuşlar ve bu konuşmalar insanı sıkıyor birde filmin güzel bitmesini beklerken sanki ikincisini çekeceklerinden yarım bırakmışlar
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YalamaYapanVida 9 ay
Filmdeki müzik çok hoşuma gitti filmde belli başlı yerleri değiştirilmiş şekilde çalıyor fakat orjinalide çok güzel.
Pasaccaglia und fugue galiba tam ismi olmayabilir ama yazsaniz cikar.
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AqRaMa 9 ay
fragmandan hiç bir şey anlaşılmıyor film ile alakalı. bana bu filme gitmem için bir merak uyandırmadı.
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Intruder 9 ay
Öncelikle filmi izlemedim.
Oscar Ödülleri son yıllarda çok sönük geçiyor.
Her sene ülkemizden bir aday (aday adayı) zaten çıkıyor.
Abartacak bir durum yok.
İran Sineması defalarca hakederek Oscar'ı götürdü en azından DÜnya Sienamasında bir yeri olduğunu kanıtladı
Oscar'ın en büyük özelliği ilgi çektirmesidir.
Bizim sinemamızdan bir filmin Oscar alması en azından sinemamıza ilgiyi arttıracaktır.
Sanat filmlerine de ödül verirler aslında popüler filmlere karşı bir grup barındırsa da bazen popüler filmlerde seçildi.
Bu nedenle bu yıl yeni bir kategori açılacak (henüz kesin değil) sadece popüler filmler yer alacak.
Ama Oscar ölçüt müdür tabi ki değildir.
Abartmaya gerek yok.
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aksu01 9 ay
anlamadığım. abd yi boykot ettiğimiz bu günlerde abd nin bir numaralı ödül törenine neden katılıyoruz? onu da boykot edelim.
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TIME 9 ay
Bi izleyemedim su filmi
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bladeGny 9 ay
Nuri bilge ceylan tam bir balon
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Paul Muaddib 9 ay
her sene genelde bir türk filmi aday adayı olur sonra sonucu hüsran olur.
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Pizza Steve 9 ay
Oscar ödülleri hollywood filmlerine verilen ödüller oluyor. Hollywood filmlerinin nasıl olduğunu, nuri bilge ceylanın filmlerinin nasıl olduğunu da biliyorsunuz. bir festival filminin hollywood filmlerine ödül dağıtıldığı bir yarışmada ödül alabileceğini hiç sanmıyorum. Hele şu son günlerde amerika ile yaşanan kriz varken bir türk filmine hiç vermezler. Amerika ile şu anda kriz yaşamıyor olsak ve ayla filmi aday olsaydı bence bir ihtimal alabilirdi. Film genel anlamda güzeldi ve kore savaşında geçtiği için filmde türkiyenin amerikaya yanaşması da vardı doğal olarak. Hafifde bir amerikan güzellemesi yok değildi. İşin özeti nbc ye oscar vermezler. Adamın kulvarı film festivalleri.
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Rachsuchtig 9 ay Pizza Steve
Ya haberi okumadın mı "yabancı dilde en iyi film" dalında aday olacak. Yani Hollywood filmlerinin dışında bir kategori ha alır mı? Bence de alamaz, gerek siyasi nedenlerden, gerek filmin kendi özelliklerinden ötürü
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K_Spartakus 9 ay Pizza Steve
Tabi oscar ödülleri sadece holivud filmlerine veriliyor

İran'la Amerika sanki Kanki badi'ler

İran'ın aldığı ödülleri saymıyorum.
Sinema hakkında bir şeyler öğrenip yazmak lazım

Bkz. The Salesman - A Separation
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10ff 9 ay
Bende bir agaca odul verecekler felan sandim
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