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AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu

Apple AirPods çıktığı günden bu yana tüketici ilgisi çekmeye devam ediyor. Toplamda 40 milyona yakın satış yapan ürünün bu yıl yüzde 100 artış yaşaması bekleniyor.
3 ay
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu

Apple’ın iki yılı geride bırakan ve kablosuz kulaklık sektörünün çıkışa geçmesini sağlayan AirPods ürünü firmaya önemli bir gelir sağlamış durumda. Dönemine göre en iyi ikinci Apple ürünü olan AirPods’a bir devam modeli için firma acele etmiyor.

Kapış kapış gidiyor

Yapılan analizlere göre çıkışından bu yana 9 çeyreği geride bırakan AirPods kümülatif olarak 36 milyon adet satmış durumda. 9 çeyreklik dönemde Apple tarihinde sadece iPad serisi 85 milyon civarında satış gerçekleştirebildi. Böylece AirPods firmanın ikinci en çok satan ürünü oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi"

Google aramalarında AirPods terimi yine son bir buçuk yılda adeta sıçrama yapmış. Özellikle yılın sonlarına denk gelen ara tatil döneminde ve alışveriş etkinliklerinde AirPods teriminin ilgi gördüğü anlaşılıyor.

Apple kulaklıkları ile ilgili net rakamlar paylaşmıyor ancak sektörden gelen analizler geçen yıl 25 milyon civarında bir satış olduğunu tahmin ediyor. Bu yıl ise hedef 40-50 milyon arasında AirPods satışı yapmak. Bu da yıl bazında yüzde 90-100 civarında bir artış demek.

Pazarda elbette sadece AirPods yok ancak tanıtıldığı dönemdeki özelliklerini sektörde görmek pek mümkün değildi. Sonrasında hem büyük markalar hem de Çinli ucuz markalardan kablosuz kulak içi kulaklıklar piyasaya çıktı ve yoğun bir rekabet başladı. Yine de AirPods bu rekabetten kendisini sıyırmayı başardı.

Apple AirPods maliyet itibariyle de firmaya önemli bir kâr marjı bırakıyor. Bu açıdan da en iyi ürünlerden birisi oldu. Apple AirPods 2 için Mart etkinliği işaret ediliyor ancak daha sonraki bir tarih de sürpriz olmaz.

 

https://www.phonearena.com/news/airpods-apple-second-best-selling-apple-product-first-two-years_id113603 Yorum Yaz
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escape0121 3 ay en beğenilen
AirPods Apple ekosistemine tam uyumlu çalışması ile bu rakamlara ulaşmayı çoktan hak etmişti.
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ramis78 3 ay
Yan sanayileri dahil değildir umarım =) Şaka bir yana bu başarıyı hak ediyor bence.
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danger1513 3 ay
Bu kulağa tam girmeyen kulaklıkları nasıl kullanıyorlar anlamıyorum. Heralde benim kulak yapım farklı taktığım an düşüyor. ayrıca ses izolasyonu sıfır otobüste yanına oturduğum kisinin müzik sesini duyuyorum ve bu kişi %90 apple kulaklık kullanıyor.
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sierratr1 3 ay
Selam forum dostları
Su an Amerika’da tatildeyim ve bunun alım gücü ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Burada kulaklık takıp yürüyüş yapan koşan konuşanların çok büyük bir kısmında AirPods gördüm. Hatta daha dün bir evin inşaatını yapan kalas taşıyan birisinde bile AirPods vardı.
Saygılar
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emreglry 3 ay
Merhabalar; konu ile alakası yok ancak bir konuda yardımınıza ihtiyacım var sayın forumdaşlar. 14 ay daha garantili, kutulu ve de faturalı apple airpods’umu yarın 700 tl gibi bir fiyata satıyorum. Alıcı elden teslim almayı düşünüyor. Ancak istediğim fiyat biraz az gibi geldi. Çünkü cihaz neredeyse hiç kullanılmadı ayrıca koruyucu silikon kılıfı da mevcut. Şimdi asıl soru şu; fiyat konusunda biraz ucuz mu yazdım ? Cevap verip yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim..
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mrkb 3 ay emreglry
Okurken inanamadım.
900~950 sıfırı var ayrıca 8 ay eksik garantili kulağa takılan bir cihaz için 200 tl ucuza satmak başarı bence. Kullanmadım demeniz fiyatı 800 e Yaklaştırmaz çünkü ben bunu bilemem.
700 iyi fiyat bence ben olsam sıfırın alırım o parayı verdikten sonra.
İyi satışlar.
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Fenomenon 3 ay
iyi olsa ne olur iyi olmasa ne olur. 1000 lira fiyatı var. ülke şartlarında fiyatı çok yüksek. ne kadar para kazanırsam kazanayım almam. bt kulaklık almam zaten. xiaomi hybrid pro kulaklık kullanıyorum. gayet memnunum.
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Rolnes 3 ay
Haberin kapak fotoğrafına bayıldım, kurtulamıyorum.
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DH Misafiri 3 ay
1 Haftadır kullanıyorum, daha önce kulaklıklarla çok fazla deneyimim oldu, Anker Soundbuds Slim kullanıyordum 2 yıldır sağ kulağı çalışmamaya başlayınca ne kadar Bluetooth olsa da kesinlikle tümden kablosuz olması gerektiğini düşünerek aldım, ses kalitesi, şarj süresi vs olarak çok başarılı buldum. Kulaklık kendi başına tek şarjda 4-5 saat ses seviyesine göre şarkı çalabiliyor, kabına koyduğunuzda 20 dakikada tam şarj oluyor. Sabah evden çıkarken taktığım, üstüne sporda da kullanıp, spordan sonra duşa girip çıktığımda tekrar %100 şarj olmuş oluyor. 3 günde bir taşıma kutusunu şarj ediyorum. Piyasa da bunları sunabilen ve daha iyi ses kalitesi sunabilen, telefonla kusursuz entegrasyonda çalışabilen, 24 ay garantili ve Apple desteği gibi destek sunabilen ve bunların üstüne daha ucuz bir kulaklık varsa söyleyin onu alalım.
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brownness 3 ay DH Misafiri
imzamı atarım, gerçekten kusursuz bir kulaklık rakibi yok kesinlikle.
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mhrUca 3 ay
Cop diyen kiskaniyorudr net git plastik mi pods al
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Fx_57,5 3 ay
çöp
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terimer 3 ay
Sony'nin mukemmel ve ayni zamanda Noise Cancelling ozelligi olan kulakliklari varken hikaye
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