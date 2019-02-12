AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu

Apple’ın iki yılı geride bırakan ve kablosuz kulaklık sektörünün çıkışa geçmesini sağlayan AirPods ürünü firmaya önemli bir gelir sağlamış durumda. Dönemine göre en iyi ikinci Apple ürünü olan AirPods’a bir devam modeli için firma acele etmiyor.
Kapış kapış gidiyor
Yapılan analizlere göre çıkışından bu yana 9 çeyreği geride bırakan AirPods kümülatif olarak 36 milyon adet satmış durumda. 9 çeyreklik dönemde Apple tarihinde sadece iPad serisi 85 milyon civarında satış gerçekleştirebildi. Böylece AirPods firmanın ikinci en çok satan ürünü oldu.Ayrıca Bkz. "Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi"
Google aramalarında AirPods terimi yine son bir buçuk yılda adeta sıçrama yapmış. Özellikle yılın sonlarına denk gelen ara tatil döneminde ve alışveriş etkinliklerinde AirPods teriminin ilgi gördüğü anlaşılıyor.
Apple kulaklıkları ile ilgili net rakamlar paylaşmıyor ancak sektörden gelen analizler geçen yıl 25 milyon civarında bir satış olduğunu tahmin ediyor. Bu yıl ise hedef 40-50 milyon arasında AirPods satışı yapmak. Bu da yıl bazında yüzde 90-100 civarında bir artış demek.
Pazarda elbette sadece AirPods yok ancak tanıtıldığı dönemdeki özelliklerini sektörde görmek pek mümkün değildi. Sonrasında hem büyük markalar hem de Çinli ucuz markalardan kablosuz kulak içi kulaklıklar piyasaya çıktı ve yoğun bir rekabet başladı. Yine de AirPods bu rekabetten kendisini sıyırmayı başardı.
Apple AirPods maliyet itibariyle de firmaya önemli bir kâr marjı bırakıyor. Bu açıdan da en iyi ürünlerden birisi oldu. Apple AirPods 2 için Mart etkinliği işaret ediliyor ancak daha sonraki bir tarih de sürpriz olmaz.
https://www.phonearena.com/news/airpods-apple-second-best-selling-apple-product-first-two-years_id113603 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Su an Amerika’da tatildeyim ve bunun alım gücü ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Burada kulaklık takıp yürüyüş yapan koşan konuşanların çok büyük bir kısmında AirPods gördüm. Hatta daha dün bir evin inşaatını yapan kalas taşıyan birisinde bile AirPods vardı.
Saygılar
900~950 sıfırı var ayrıca 8 ay eksik garantili kulağa takılan bir cihaz için 200 tl ucuza satmak başarı bence. Kullanmadım demeniz fiyatı 800 e Yaklaştırmaz çünkü ben bunu bilemem.
700 iyi fiyat bence ben olsam sıfırın alırım o parayı verdikten sonra.
İyi satışlar.
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