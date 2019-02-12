Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi

Android platformuna yayınlandığı günden itibaren popülerliğini her geçen gün arttıran Samsung internet tarayıcısı 1 milyar indirme rakamını geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti.
3 ay
4,4b
1
40
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi

Samsung’un Android tarafında en beğenilen uygulaması haline gelen internet tarayıcısı Google Play mağazasında milyarlıklar kulübüne katıldı. Ekosistemde Chrome’dan sonra en iyi tarayıcı Samsung oldu.

Milyarlıklar kulübüne katıldı

Samsung internet tarayıcısının güncellenen Google Play sayfasında indirme rakamının 1 milyar ve üzeri olduğu görülüyor. Lider Google Chrome ise toplamda 2 milyar indirme rakamını geride bırakmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı"

Samsung internet tarayıcısı aslında sadece Samsung telefonları için geliştirilen bir uygulamaydı. Bununla birlikte Samsung kullanıcılarının en beğendiği ve tercih ettiği tarayıcı haline gelmişti. Ağustos 2017 tarihinde tüm Android cihazların kullanımına açılınca ünü bir anda yayıldı. Yani Samsung internet tarayıcısının en büyük kitleyi son 1.5 yılda yakaladığını söyleyebiliriz.

Halen sayısız kullanıcı Samsung internet tarayıcısının Chrome tarayıcısından daha iyi olduğunu hatta pek çoğu en iyisi olduğunu dile getiriyor. Samsung da sürekli yeni özellikler ekleyerek tarayıcısını güncel tutmayı başarıyor. Hali hazırda Firefox ve Opera tarayıcıları halen 100 milyon ve üzeri indirme rakamında takılmış durumda.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
keremec 3 ay en beğenilen
Adblock destekliyor o yüzdendir
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 ay
Google chrome un üst seviyede olması androidin içinde dahili bileşen olarak yer almasından kaynaklanıyor ancak samsung un tarayıcısı gerçekten hakkıyla buralara kadar geldi. Çok hızlı ve sorunsuz bir tarayıcı. umarım bozmazlar.
Google chrome un üst seviyede olması androidin içinde dahili bileşen olarak yer almasından kaynaklanıyor ancak samsung un tarayıcısı gerçekten hakkıyla buralara...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
marseltalon 3 ay
Fiyasko.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emresteely 3 ay
Gerek pürüzsüz, akıcı bir sörf kabiliyeti olsun, gerek içerik engelleyici eklentileri olsun, gerek parola hatırlayıcı sistemi ve gece gündüz modları ayrıca da buna ek olarak kolay benimsenebilir kullanıcı dostu arayüzü ile 1 milyar kez indirme rakamı bunu hakkettiğini gösteriyor. Android ekosisteminde farklı marka cihazlar da kullandım ama bu akıcı deneyim için mutlaka her cihazımda tercihim Samsung Browser oldu. Bloatware konusunda kimsenin eline su dökemediği Samsung'un, o kadar gereksiz ve yavaş çalışan sistem aplikasyonları arasında başlı başına İsveç çakısı gibi bir tarayıcıdır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Konuyu okuyup,1 milyar birinci olarak Samsung tarayıcı indirdim.2-3 günlük tecrübelerime göre,
Şunu belirtmeliyim, Performans,kullanabilirlik açısından iyi bir deneyim sunuyor.
Ancak bellek yönetimi inanılmaz kötü.inanılmaz yük bindiriyor sisteme.1.2 gb bellek kullanan tarayıcımı olur.Ayrıca denediğim süre içinde de,batarya tüketimi fark edilir derecede artmasına neden olduğunu gördüm.Bir kez daha şimdiye kadar kullandığım,Samsung telefonlarda ki bellek yönetiminin neden bukadar yetersiz kaldığı ve şiştiğinin bir göstergesi.
Sonuç olarak hemen sildim. Chrome ve Opera fazlası ile yeterli.
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay MaSSive
Amiral gemilerinde 6 GB kullandıkları için çok sorun olmuyordur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer M4chine 3 ay MaSSive
1GB ramli telefonumda ve tabletimde fıstık gibi çalışıyor, bu mesajı telefondan atıyorum
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 3 ay MaSSive
Hocam tarayıcıyı açınca ram kullanımı artmıyor bile doğru düzgün nasıl 1.2gb kullansın ki? Sizin cihazda mı sıkıntı oldu acaba veya bir eklenti falan mı sıkıntı çıkardı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
máwci 3 ay
Chrome çöpüne bin basar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 3 ay
en güzel tarayıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 3 ay
samsung tarayici iyidir
bi de adaway kurcan telefona oh mis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 3 ay
Adblock destekleyen daha donanımsal bir tarayıcı için en iyisi Yandex Browser. Enişte de ondan kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 3 ay
2014ten beri mobilde Chrome kullanıyordum ama 3 hafta önce gelen Pie güncellemesiyle buna geçtim çünkü karanlık mod özelliği var her site bu şekilde karanlık modda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 ay
Chrome mobilde reklamları nasıl engelliyordunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 3 ay
Tarayıcı güzel ama hem sekme geçişleri chrome'a göre sinir bozucu hem de o aşağıda yer alan tuşlar sinir bozuyor kaldırılıyor mu bilmiyorum ama ekranın yarısını dolduruyor zaten tarayıcının butonları vs. Adblock falan olması güzel ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 ay
Bütünleşik QR kodu tarayıcısı sebebiyle kurdum. Orada hazır açılmışken surf yapmada neredeyse hiç sorun yaşamıyorum. Ancak, neredeyse bütün şifrelerimi Chrome kayıt ettiği için değişiklik yapmam neredeyse imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4365 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, samsung android browser ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Hacker'lar macOS bilgisayarları EXE dosyası ile vuruyor 3 ay E-Spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak 3 ay He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor 3 ay Apple, otomobiller için biyometrik kilit sistemi geliştiriyor 3 ay Plague Inc yapımcısından yeni oyun: Rebel Inc 3 ay Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi 3 ay Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda 3 ay Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor 3 ay Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın 3 ay Ethereum tekrar ikinci 3 ay Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 3 ay Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi Sonraki HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi 3 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? 3 ay Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı 3 ay Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor 3 ay Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi 3 ay Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi 3 ay AMD Radeon VII piyasada 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak 3 ay Apple'ın merakla beklenen iki ürünü AirPods 2 ve AirPower ilkbaharda çıkabilir 3 ay Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim