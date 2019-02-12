Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi

Samsung’un Android tarafında en beğenilen uygulaması haline gelen internet tarayıcısı Google Play mağazasında milyarlıklar kulübüne katıldı. Ekosistemde Chrome’dan sonra en iyi tarayıcı Samsung oldu.

Milyarlıklar kulübüne katıldı

Samsung internet tarayıcısının güncellenen Google Play sayfasında indirme rakamının 1 milyar ve üzeri olduğu görülüyor. Lider Google Chrome ise toplamda 2 milyar indirme rakamını geride bırakmış durumda.

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Samsung internet tarayıcısı aslında sadece Samsung telefonları için geliştirilen bir uygulamaydı. Bununla birlikte Samsung kullanıcılarının en beğendiği ve tercih ettiği tarayıcı haline gelmişti. Ağustos 2017 tarihinde tüm Android cihazların kullanımına açılınca ünü bir anda yayıldı. Yani Samsung internet tarayıcısının en büyük kitleyi son 1.5 yılda yakaladığını söyleyebiliriz.

Halen sayısız kullanıcı Samsung internet tarayıcısının Chrome tarayıcısından daha iyi olduğunu hatta pek çoğu en iyisi olduğunu dile getiriyor. Samsung da sürekli yeni özellikler ekleyerek tarayıcısını güncel tutmayı başarıyor. Hali hazırda Firefox ve Opera tarayıcıları halen 100 milyon ve üzeri indirme rakamında takılmış durumda.