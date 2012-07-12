Airbnb ile konaklama işlemleri kolaylaşıyor

Tatili ve seyahat etmeyi sevenler için mobil platformlarda sayısız bilet ve rezervasyon uygulamaları bulunuyor. Airbnb uygulaması da 192 ülkedeki 19 000 şehre ait listelemeler ile dikkat çekiyor.





Uygulamada; yakındaki konaklama mekanlarını arama, kredi kartı ile doğrudan ödeme yapabilme, tek tıkla güzergah bilgisi alma, mekan fotoğraflarını çekerek Airbnb ağına ekleyebilme, listenizdeki rezervasyon sayılarını görebilme şeklinde özellikler sunuluyor.





Uygulama Play Store ve App Store üzerinde ücretsiz.









http://itunes.apple.com/tr/app/airbnb/id401626263?l=tr&mt=8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android







