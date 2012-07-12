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Airbnb ile konaklama işlemleri kolaylaşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tatili ve seyahat etmeyi sevenler için mobil platformlarda sayısız bilet ve rezervasyon uygulamaları bulunuyor. Airbnb uygulaması da 192 ülkedeki 19 000 şehre ait listelemeler ile dikkat çekiyor.

Uygulamada; yakındaki konaklama mekanlarını arama, kredi kartı ile doğrudan ödeme yapabilme, tek tıkla güzergah bilgisi alma, mekan fotoğraflarını çekerek Airbnb ağına ekleyebilme, listenizdeki rezervasyon sayılarını görebilme şeklinde özellikler sunuluyor.

Uygulama Play Store ve App Store üzerinde ücretsiz.


http://itunes.apple.com/tr/app/airbnb/id401626263?l=tr&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android
Airbnb ile konaklama işlemleri kolaylaşıyor
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DH Misafiri 4 yıl
Airbnb'ye aşağıdaki linkten kaydolarak anında $25 değerinde konaklama kredisi kazanabilirsiniz.
www.airbnb.com.tr/c/ttarkan?s=8
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ugrkrdmn 4 yıl
70 tl lik indirim kredisi için refarans linkim ;
www.airbnb.com.tr/c/ugurk1?s=8
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sleeptalkercat 4 yıl
65 TL lik indirim referansı için :
www.airbnb.com.tr/c/yorhan1?s=8
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snora 4 yıl
airbnb kullanarak tatil planlıyorsanız alttaki linke tıklayarak 67 TL indirim kazanabilirsiniz. Sistem şu şekilde işliyor siz tıklıyorsunuz ve ben sizin referansınız oluyorum. sizde bende bu şekilde kazanmış oluyoruz. yani bir çeşit Airbnb nin pazarlama stratejisi

www.airbnb.com.tr/c/ysayali
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PCkopat065 5 yıl
Arkadaşlar kiralama yapmadan önce referans linkime tıklayıp üye olursanız hesabınıza anında kullanabileceğiniz 54 TL indirim kuponu tanımlanmakta. Anında kullanabiliyorsunuz 54 TL indirimi.
www.airbnb.com.tr/c/byilmaz3
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Ottomania Game 5 yıl
Hayat kurtaran bir uygulama. Booking.com ile birlikte gezgin insanlar için olmazsa olmaz.
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