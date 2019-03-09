Airbnb son dakika rezervasyon odaklı HotelTonight platformunu satın aldı

Ağırlıklı olarak evlerde boş odaların kiralanması üzerine çalışan ve dev bir platform haline gelen Airbnb, otel tarafında da etkili olmak için hamleler yapıyor. Firma son olarak HotelTonight platformunu satın aldı.

Önemli adım

2008 yılında hayata geçen Airbnb, evlerinin bir kısmını kiralamak isteyenlerle uygun fiyatlı konaklama arayan gezginleri bir araya getirmesiyle dikkat çekmişti. Hızla büyüyen platform bugün 191 ülkede ve 81 bin şehirde 6 milyon ev barındırıyor. Sadece uygun fiyatlı değil lüks şehirlerde pahalı odalar da bulmak mümkün.

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Sektörde ihtiyacı net olarak tespit eden ve anahtar bir hizmet sunan Airbnb hali hazırda 31 milyar dolar pazar değerine ulaşmış durumda. Bu kategoride en değerli platform olan 39 milyar dolarlık Marriott’un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Airbnb bununla birlikte otel tarafında da etkili olmak için bir süredir adımlar atıyor. Önemli sayıda butik otel, pansiyon, oda kahvaltı mekanları platforma eklenmiş durumda. Böylece firma komple bir seyahat platformu haline gelecek.

HotelTonight ise 2010 yılında faaliyete geçti ve son dakika uygun otel rezervasyonları ile popüler oldu. 35 ülkede ve 1700 şehirde sayısız otel fırsatı sunuyor. Airbnb’nin yıl içerisinde borsaya açılacağı konuşuluyor. Şimdilik satın alma fiyatı açıklanmadı.