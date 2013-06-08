Akıllı cep telefonları ve kameralar için hareket kontrol ünitesi: Spinpod





Kickstarter üzerinde Zhiping Chen & Daniel Aharoni tarafından başlatılmış güncel projelerden Spinpod, akıllı cep telefonları ya da kameralar ile Time-Lapse video ve panorama fotoğraf çekimleri yapılması için hazırlanmış bir hareket kontrol ünitesi.

Farklı modellere uyumlu olarak evrensel yapıda hazırlanan aparat, motorlu yapısı sayesinde yatay ve iki adet kullanılarak dikey olarak oldukça temiz dönüşler yapabiliyor ve belirlenen zaman ayarlarına göre başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor. 18mm kalınlığında ve 95mm çapında olan Spinpod, 92 gram gibi oldukça hafif ve taşınabilir bir gövde yapısına sahip. Üzerinde yer alan butonlar ve LED ışıklar ile kullanımı kolay olan cihaz, panorama çekimler içim 10 saat, Time-Lapse çekimler için ise 100 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken 75,000$ hedef konan Spinpod projesi, bitimine 22 gün kalan 497 bağış ile 40,515$ toplamış durumda. 59$ bağış ile Ekim ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/665986460/spinpod-seamless-panoramic-and-motion-time-lapse-p