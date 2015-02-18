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Akıllı cihazlar arasında enerji transferi sağlayan kablo: The Juicer

4 yıl
2,5b
1
11
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar arasında enerji transferi sağlayan kablo: The Juicer
Günümüz teknolojisi ile yoğun kullanımda bir günü zor çıkartan akıllı cihazlar için geliştirilen The Juicer, kablo ile tablet ve akıllı telefonlardan enerji transferi yapılmasına imkan tanıyor.
Hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde 65,000$ bağış toplamayı hedefleyen The Juicer, iki tarafında da microUSB bağlantısı yer alan ufak bir katlanabilir kablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapısıyla iki farklı telefon ya da tablet ile telefon arasında enerji transferi yapabilen ürün, özellikle acil durumlarda kullanılabilecek basit ancak etkili bir çözüm sunuyor.
Yapılacak 10$ bağış (10$ uluslararası kargo) ile 2015 Ağustos ayında elde edilebilen The Juicer, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.
 
Akıllı cihazlar arasında enerji transferi sağlayan kablo: The Juicer

https://www.indiegogo.com/projects/the-juicer-phone-to-phone-charging-cable Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Hemen düz hesap yapalım efenim;

Şimdi 10$=20 tl olsun,
Otg kabloyu n11den alalım ve Dark marka olsun, bu etti 5 lira,
E bide bize usb kablo lazım değilmi? Bunu da internetten 10 liraya bulduk diyelim, ya da belkide bizde daha önceden vardır?


Farz edelim ki bizde yok, ne etti? 15 tl.
15tl < 20tl olduğunu da eklersek bu kablonun biraz 'fos' bir proje olduğunu söyleyebiliriz; en azından benim açımdan. Ha avantajları var mı? Evet var. Katlanabiliyormuş, demek ki az yer kaplayacak, cebe atıp çıkabiliriz; eksisi var mı? O da var, kablonun kısa olması, telefona şarjdayken ıihtiyacımız olduğunda altta sarkan diğer bir telefon garip bir görüntü oluşturacaktır, ayrıca ergonomik de değil. Otg+usb çözümünde ise hem daha az paraya iki ayrı kabloya sahip oluyor hemde daha uzun kablomuz olmuş oluyor, e tabi alacağınız kablonun boyutlarına da bağlı; bu çözümün eksisi de var elbet, fazla kablolarla uğraşmak sizi deli edecektir ve taşınması diğerine göre daha zor olacaktır.


Sonuç olarak almayın, zaten kargo parası da eklenecek üstüne, iyice kazık yani; ha illa bunun gibi bir şey istiyorum derseniz Çinli koniçiva gardaşlarımız yakın zamanda xçakmasını yapacaktır
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shadowtr 4 yıl
Bu ne arkadaş, kablo yapan para topluyor. İyice komedi oldu bu kickstarter...
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Fenomenon 4 yıl
Güzel proje, taşınması kolay pratik bir kablo olmuş.
Otg+normal usb daha pahalıya geliyor.
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Bl00dyHell 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Güzel proje, taşınması kolay pratik bir kablo olmuş.

Otg+normal usb daha pahalıya geliyor.

Hocam bu kablonun kendisi 10$, 10$'da ABD dışı kargo toplam 20$. eBay'de 0.78$ OTG kablosu ve 0.80$ normal USB kablo bulabiliyorsunuz. Kargo da ücretsiz, birkaç hafta bekletebilir ama aradaki fiyat farkını düşününce değer yani.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ellerini cabuk tutsunlar.bu haberi duyan cinli abiler,yarin 3 dolara satisa cikrtirlar aynisindan..
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Bl00dyHell 4 yıl
OTG kablosu + normal USB kablo yapıyor ki zaten bunu
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112112acil 4 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

OTG kablosu + normal USB kablo yapıyor ki zaten bunu


+1

bizzat yaptım
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Elsa 4 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell
OTG kablosu + normal USB kablo yapıyor ki zaten bunu


Katılıyorum, gereksiz olmuş google'a "telefonlar arası şarj transferi" yazan 2 dakikada nasıl yapacagini anlar
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Captain_Ivy 4 yıl
enerjinin yanı sıra data transferi de yapar bu
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yunus626emre 4 yıl
Fena değil.
Apple cihazlara uyumlu mu ama
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