Akıllı cihazlar arasında enerji transferi sağlayan kablo: The Juicer

Günümüz teknolojisi ile yoğun kullanımda bir günü zor çıkartan akıllı cihazlar için geliştirilen The Juicer, kablo ile tablet ve akıllı telefonlardan enerji transferi yapılmasına imkan tanıyor.

Hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde 65,000$ bağış toplamayı hedefleyen The Juicer, iki tarafında da microUSB bağlantısı yer alan ufak bir katlanabilir kablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapısıyla iki farklı telefon ya da tablet ile telefon arasında enerji transferi yapabilen ürün, özellikle acil durumlarda kullanılabilecek basit ancak etkili bir çözüm sunuyor.

Yapılacak 10$ bağış (10$ uluslararası kargo) ile 2015 Ağustos ayında elde edilebilen The Juicer, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

https://www.indiegogo.com/projects/the-juicer-phone-to-phone-charging-cable