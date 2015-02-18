Akıllı cihazlar arasında enerji transferi sağlayan kablo: The Juicer

Haber Editörü
Günümüz teknolojisi ile yoğun kullanımda bir günü zor çıkartan akıllı cihazlar için geliştirilen The Juicer, kablo ile tablet ve akıllı telefonlardan enerji transferi yapılmasına imkan tanıyor.
Hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde 65,000$ bağış toplamayı hedefleyen The Juicer, iki tarafında da microUSB bağlantısı yer alan ufak bir katlanabilir kablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapısıyla iki farklı telefon ya da tablet ile telefon arasında enerji transferi yapabilen ürün, özellikle acil durumlarda kullanılabilecek basit ancak etkili bir çözüm sunuyor.
Yapılacak 10$ bağış (10$ uluslararası kargo) ile 2015 Ağustos ayında elde edilebilen The Juicer, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.
https://www.indiegogo.com/projects/the-juicer-phone-to-phone-charging-cable Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi 10$=20 tl olsun,
Otg kabloyu n11den alalım ve Dark marka olsun, bu etti 5 lira,
E bide bize usb kablo lazım değilmi? Bunu da internetten 10 liraya bulduk diyelim, ya da belkide bizde daha önceden vardır?
Farz edelim ki bizde yok, ne etti? 15 tl.
15tl < 20tl olduğunu da eklersek bu kablonun biraz 'fos' bir proje olduğunu söyleyebiliriz; en azından benim açımdan. Ha avantajları var mı? Evet var. Katlanabiliyormuş, demek ki az yer kaplayacak, cebe atıp çıkabiliriz; eksisi var mı? O da var, kablonun kısa olması, telefona şarjdayken ıihtiyacımız olduğunda altta sarkan diğer bir telefon garip bir görüntü oluşturacaktır, ayrıca ergonomik de değil. Otg+usb çözümünde ise hem daha az paraya iki ayrı kabloya sahip oluyor hemde daha uzun kablomuz olmuş oluyor, e tabi alacağınız kablonun boyutlarına da bağlı; bu çözümün eksisi de var elbet, fazla kablolarla uğraşmak sizi deli edecektir ve taşınması diğerine göre daha zor olacaktır.
Sonuç olarak almayın, zaten kargo parası da eklenecek üstüne, iyice kazık yani; ha illa bunun gibi bir şey istiyorum derseniz Çinli koniçiva gardaşlarımız yakın zamanda xçakmasını yapacaktır
Otg+normal usb daha pahalıya geliyor.
Hocam bu kablonun kendisi 10$, 10$'da ABD dışı kargo toplam 20$. eBay'de 0.78$ OTG kablosu ve 0.80$ normal USB kablo bulabiliyorsunuz. Kargo da ücretsiz, birkaç hafta bekletebilir ama aradaki fiyat farkını düşününce değer yani.
+1
bizzat yaptım
Katılıyorum, gereksiz olmuş google'a "telefonlar arası şarj transferi" yazan 2 dakikada nasıl yapacagini anlar
Apple cihazlara uyumlu mu ama