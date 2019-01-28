Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı lambalar WiFi şifrenizin ele geçirilmesine sebep olabilir

Akıllı aydınlatma ürünlerinin güvenlik seviyelerinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Akıllı ampuller kolayca hacklenerek belleğinde kayıtlı WiFi şifresine erişilebiliyor.
3 ay
5,3b
1
3
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı aydınlatma sistemleri SSID ve WiFi şifresi ile kablosuz ağa bağlanarak uzaktan kontrol edilebiliyor. Peki ama ışıklara erişmek için girilen bu bilgiler daha sonra ne oluyor? Akıllı lambaların WiFi ağlarına erişmek için truva atı olarak kullanılabileceği ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı!"
Güvenlik araştırmacısı Michael Steigerwald, akıllı aydınlatma ürünlerinin güvenlik seviyelerinin çok düşük olduğunu keşfetti. Yıllardır akıllı evler üzerinde çalışan Steigerwald WiFi şifresinin direk akıllı ampulün kendisinden veya ağ izleme yazılımı kullanılarak yerel ağ üzerinden nasıl okunabileceğini gösterdi.

Kullandığı yazılımı Github'da yayınladı

Deneyimli araştırmacı bunu adım adım anlatan bir kılavuz hazırlarken kullandığı yazılımı da Github'da yayınladı. Steigerwald öncelikle Çinli üretici Tuya'dan satın aldığı akıllı ampulü ağa bağlayarak uygulama aracılığı ile ışığını yakıp söndürdüğünü söylüyor. Daha sonrasında ise ampulü sökerek içindeki flaş belleği okumayı başarmış.
Steigerwald, 1 MB'lık hafızada şifrelenmemiş WiFi erişim bilgilerine kolayca ulaştığını ifade ediyor. Güvenlik araştırmacısı "Evde bahçelerinde bu tür ampulleri kullanan insanlar tanıyorum. Dolayısı ile bir komşu ampulü alıp WiFi şifresini öğrenebilir" dedi.
Daha da kötüsü akıllı ampullerin sökmeye gerek kalmadan Wireshark gibi ağ izleme yazılımları kullanılarak da hacklenebilmesi. Steigerwald bu yöntemle de WiFi şifresine erişmeyi başardığını söylüyor.

https://www.guru3d.com/news-story/smart-lighting-can-be-exploited-to-access-you-wifi-network.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheShadow 3 ay
MAC filtreleme yapsam ne yapabilir ki? :P
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 ay
Bende sandım ki hali hazırda ayarlı bir lambaya ağ dışından bağlanıp, bir şekilde içine girdi.
Büyük bir güvenlik açığı değil bu. Evinize gelen misafire lambanızın içini bir zahmet açtırmayın sizde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 ay
Evime giren kişi modemi çevirip şifreyede bakabilir zaten. (Değiştirilmediyse)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü? 3 ay Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı 3 ay Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor 3 ay LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör 3 ay Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme] 3 ay Samsung önemli bir sensör firmasını satın alabilir 3 ay Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak 3 ay Turing bekleneni vermedi: Nvidia gelir beklentisini düşürdü 3 ay Redmi Go, 80 Euro'nun altındaki rekabetçi fiyatıyla Şubat ayında Avrupa'da satışa sunuluyor 3 ay AnTuTu artık yapay zekayı da test edecek 3 ay Apple FaceTime üzerinden gizlice dinleniyor olabilirsiniz 3 ay İsveç 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak, Almanya ise durumu ağırdan alıyor 3 ay Ekrandan parmak izi okuma özellikli bütçe dostu Redmi X geliyor 3 ay LG, 6G araştırmalarına başlıyor 3 ay 2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı 3 ay V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı 3 ay SK Hynix DDR5 üretimine gelecek yıl başlıyor, DDR6 geliştirme aşamasında 3 ay Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu 3 ay Sesi kulağınıza fısıldayan lazer teknolojisi 3 ay İşte karşınızda Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Akıllı lambalar WiFi şifrenizin ele geçirilmesine sebep olabilir Sonraki Xiaomi Mi 9, 19 Şubat'ta tanıtılabilir 3 ay Nubia yöneticisi bu yıl içerisinde 5G destekli telefon tanıtacaklarını açıkladı 3 ay Çin yetkilileri 8000 uygulamayı engelledi 3 ay MIT, ön yargısız yüz tanıma sistemi için çözüm geliştiriyor 3 ay NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı 3 ay Yapay zeka destekli robotik diz, amputelerin dakikalar içinde yürüyebilmesini sağlıyor 3 ay Google Asistan, yüz tanıma sistemiyle sonuçları kişiselleştirecek 3 ay Resident Evil 2'nin Bandersnatch benzeri interaktif reklam videosu yayınlandı 3 ay Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor 3 ay Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı 3 ay Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti 3 ay WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi 3 ay Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu 3 ay 5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde 3 ay Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı 3 ay Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir 3 ay Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak 3 ay Dailymotion kimlik avı saldırısına uğradı 3 ay Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim