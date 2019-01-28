Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı!

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Hibrit motorlu otomobilleri ile Türkiye’de önemli satış rakamlarına ulaşan Toyota, bundan sonra ülkemizde dizel motorlu otomobil satmayacak. Dizel motorlu araçların yerine hibrit motorlu araçların satışına odaklanılacak.

Dizele karşı savaş

Dizel motorların saldığı zararlı partiküller ve azot oksitlerin yüksek olması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına çok daha fazla zarar verdiği biliniyor. Çevre kirliliğini azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri emisyon standartlarında radikal değişikliklere gitti. Dizel araçlarda bu standartların yakalanmasının zor olması nedeniyle dizel motorlu araçların sonu geldi. Ülkemizde satış rakamları hala daha yüksek olsa da Avrupa’da dizel araçların pazar payı 2018 sonunda yüzde yüzde 33’e geriledi.

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 45’lik bir azalmayı hedefliyor. Almanya’nın Hamburg kentinde Euro5 ve daha eski dizel motorlu araçlar yasaklandı. Almanya’da elektrikli araçlar için vergi indirimi getiren yasa yürürlüğe girdi. Hollanda, 2030 yılında içten yanmalı motorlu yani benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklayacak. ABD, Fransa ve İngiltere 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor. Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü.

Dizel araçların satışının düşmesi ve yasak kararlarının çıkmasıyla birlikte otomobil üreticileri elektrikli ve hibrit motorlu modellere yöneldi. Volkswagen 2025 yılında elektrikli ürün gamını ciddi oranda arttırmayı ve yılda bir milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor. Volvo 2025 yılındaki satışlarında hibrit motorlu araçların payını yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar artıyor

Dünyada dizel otomobil kullanımı ciddi oranda azalırken TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’deki dönüşüm bu kadar keskin değil. 2017 yılının sonunda dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35 iken Kasım 2018 sonunda bu rakam yüzde 36’ya çıktı. Yani gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de dizel otomobil satışları yükseldi.

Benzinli araç oranı yüzde 25, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 37,9 olarak belirlendi. Hibrit ve elektrikli otomobil satışı neredeyse yok denecek kadar az. Tüm otomobiller içindeki payı yüzde 1’in altında. 2018 sonunda Türkiye’de yalnızca 155 adet elektrikli otomobil ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Toyota’dan radikal karar

Türkiye’de dizel ve benzinli otomobillere gösterilen ilgiye rağmen Toyota radikal bir karar aldı ve bundan sonra dizel motorlu araç satmayacağını açıkladı. Toyota hiçbir fabrikada dizel otomobil üretimi yapmıyor. Türkiye’de de dizel motorlu araç üretilmeyecek. Yeni Hibrit Corolla’nın devreye girmesiyle birlikte 2019’da Türkiye’de sıfır Toyota modellerinde dizel devri bitecek. Dizel yerine hibrit versiyonun satışı yapılacak.

Türkiye'de üretilen ilk Yeni Hibrit Corolla banttan indi

Türkiye'de üretilen ilk hibrit Toyota Corolla Sedan'ın hattan çıkış töreni bugün gerçekleştirildi. Toyota'nın Avrupa'da satışını ve Türkiye'de gerçekleştireceği Corolla modellerinin üretimi Sakarya'daki Toyota fabrikasında yapılacak.

Yeni Hibrit Corolla, 14 Şubat tarihinde Türkiye'deki müşteriler ile buluşacak. Bu tarihten itibaren tüm Toyota modellerinde 'dizel motor' seçeneği kalkacak.