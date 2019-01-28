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Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı!

Toyota, ülkemizde epey talep görmesine rağmen dizel otomobil satışlarını sonlandırdı. Yeni Corolla Hibrit'in satışa sunulması ile birlikte Toyota'da "dizel motor" seçeneği kalkacak.
3 ay
26,2b
1
132
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı!
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Hibrit motorlu otomobilleri ile Türkiye’de önemli satış rakamlarına ulaşan Toyota, bundan sonra ülkemizde dizel motorlu otomobil satmayacak. Dizel motorlu araçların yerine hibrit motorlu araçların satışına odaklanılacak.

Dizele karşı savaş

Dizel motorların saldığı zararlı partiküller ve azot oksitlerin yüksek olması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına çok daha fazla zarar verdiği biliniyor. Çevre kirliliğini azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri emisyon standartlarında radikal değişikliklere gitti. Dizel araçlarda bu standartların yakalanmasının zor olması nedeniyle dizel motorlu araçların sonu geldi. Ülkemizde satış rakamları hala daha yüksek olsa da Avrupa’da dizel araçların pazar payı 2018 sonunda yüzde yüzde 33’e geriledi.

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 45’lik bir azalmayı hedefliyor. Almanya’nın  Hamburg kentinde Euro5 ve daha eski dizel motorlu araçlar yasaklandı. Almanya’da elektrikli araçlar için vergi indirimi getiren yasa yürürlüğe girdi. Hollanda, 2030 yılında içten yanmalı motorlu yani benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklayacak. ABDFransa ve İngiltere 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor. Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü.

Dizel araçların satışının düşmesi ve yasak kararlarının çıkmasıyla birlikte otomobil üreticileri elektrikli ve hibrit motorlu modellere yöneldi. Volkswagen 2025 yılında elektrikli ürün gamını ciddi oranda arttırmayı ve yılda bir milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor. Volvo 2025 yılındaki satışlarında hibrit motorlu araçların payını yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar artıyor

Dünyada dizel otomobil kullanımı ciddi oranda azalırken TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’deki dönüşüm bu kadar keskin değil. 2017 yılının sonunda dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35 iken Kasım 2018 sonunda bu rakam yüzde 36’ya çıktı. Yani gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de dizel otomobil satışları yükseldi.

Benzinli araç oranı yüzde 25, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 37,9 olarak belirlendi. Hibrit ve elektrikli otomobil satışı neredeyse yok denecek kadar az. Tüm otomobiller içindeki payı yüzde 1’in altında. 2018 sonunda Türkiye’de yalnızca 155 adet elektrikli otomobil ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Toyota’dan radikal karar

Türkiye’de dizel ve benzinli otomobillere gösterilen ilgiye rağmen Toyota radikal bir karar aldı ve bundan sonra dizel motorlu araç satmayacağını açıkladı. Toyota hiçbir fabrikada dizel otomobil üretimi yapmıyor. Türkiye’de de dizel motorlu araç üretilmeyecek. Yeni Hibrit Corolla’nın devreye girmesiyle birlikte 2019’da Türkiye’de sıfır Toyota modellerinde dizel devri bitecek. Dizel yerine hibrit versiyonun satışı yapılacak.

Türkiye'de üretilen ilk Yeni Hibrit Corolla banttan indi

Türkiye'de üretilen ilk hibrit Toyota Corolla Sedan'ın hattan çıkış töreni bugün gerçekleştirildi. Toyota'nın Avrupa'da satışını ve Türkiye'de gerçekleştireceği Corolla modellerinin üretimi Sakarya'daki Toyota fabrikasında yapılacak.
Yeni Hibrit Corolla, 14 Şubat tarihinde Türkiye'deki müşteriler ile buluşacak. Bu tarihten itibaren tüm Toyota modellerinde 'dizel motor' seçeneği kalkacak.

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mvn_ 3 ay en beğenilen
Helal olsun. Türkiye’de dizel için sonun başlangıcı ilk adım Toyota’dan 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
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İstiklalFMK 3 ay nbacıshaquılle
Toyota'nın geç kaldığı geri kaldığı yok. Turbo benzinliyi yapacak teknolojisi de vardı, nitekim TR'de olmayan çeşitli modellere uyguladılar. Ancak Turbo benzinliye gerek görmediler. En büyük piyasalarında turbo benzinli iş yapmıyor çünkü. Adam dizelden/benziliden daha uzun ömürlü daha az bakım masraflı Hybrid'i 20 senedir üretiyor. Ayrıca yakıt hücreli (hidrojenli) otomobilde satıyor. Yıllık 16 milyar dolar Ar-ge bütçesi olan bir firma dizel motor mu yapamayacak. Adamın amacı geleceğe yönelmek. Bu güne kadar 10 milyon Hybrid araç satışı var. Adam Türkiye'deki tüm markaların yıllık otomobil satışı kadar aracı, ABD'de tek modelde satıyor.
Toyota'nın geç kaldığı geri kaldığı yok. Turbo benzinliyi yapacak teknolojisi de vardı, nitekim TR'de olmayan çeşitli modellere uyguladılar. Ancak Turbo benzinl...
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1 Yanıt Yanıtla +103
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yorumculuklar 3 ay
Bizde dizel az yakar kafasıyla sıfırdan o kadar fazla para verip aracı o kadar kullanmadan satıyorlar. Alacaksın benzinli hem uzun ömürlü hem sağlam olacak, çoğu araç o kadar da yakmıyor artık...
Bizde dizel az yakar kafasıyla sıfırdan o kadar fazla para verip aracı o kadar kullanmadan satıyorlar. Alacaksın benzinli hem uzun ömürlü hem sağlam olacak, çoğ...
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Mr.RetroWave 3 ay
Güzel hamle fakat aklımda bir soru var.
Toyota Hilux gibi pick-up tarzi araçlar ne olacak ?
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FreeRun 3 ay
İnadına dizel!.
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DH Misafiri 3 ay
Kardeş sen arabaya falan binme, mümkünse bizimle aynı havayı bile soluma, adamlar çevre sağlığı için içten yanmalı motorları yasaklamaktan bahsediyor, sen hala üç kuruş paranın peşindesin, klasik yurdum insanı kafası, üzücü...
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DoğanX 3 ay
Corolla, CHRdeki 1.2turbo benzinli motorla gelirse daha çok satar.
Motor seçenekleri aşağıdaki gibi olur diye düşünüyorum.
1.2 Turbo (CHR)
1.6 Atmosferik(YILLARDIR KULLANILAN)
1.8 Hybrid (CHR)
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Mehmet Öz 3 ay
Norveç te 2025 te dizel ve benzinli arac satışı yasaklanacak. 2030 da birçok ülke benzinli ve dizel satışını yasaklayacak. Dünya da yeni bir çağ başlıyor. Biz tabi kendi markamizla uretmeyip, tükettiğimiz için dizel otolara takılıp kaldık
.Adamlar büyük resme bakıyorlar.
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mavibuzul 3 ay
Hibrit otoya geçiyorlar
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hakankaran 3 ay
Kim ne derse desin sessiz sarsıntısız ekonomik ve sorunsuz bir motordu d -4d , biraz güçsüzdür ama avantajları çok fazlaydı . Yanlış karar olmuş .
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artenis 3 ay
Ülkenin eğitim durumunu hiç bilmiyorlar bu caponlar ;)
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Seko92 3 ay
Kendi kendilerinin ipini çektiler. Dizel motorunun alternatifi olamaz ve ne kadar ekonomik olursa olsun hiçbir zaman benzinli motor dizelle yarışamaz. Teorik olarak mümkün değil zaten. Avrupa'da tabi satışlar geriler, adamların maaşına göre benzin ucuz, adama koymuyor. Bizde ise 100 TL yakıt atsanız adamın canını acıtıyor. Son teknoloji dizel motorla aynı paraya benzinlinin en az 1.5 katı yol gidersiniz. Turbosu da yanınıza kâr kalır. Böyle kararlar başta harika gibi durur ama bir yıl sonra Totoya Türkiye'nin satış rakamlarına bakınca acı gerçeği görürüz. Hybrid falan demeyin, bizde sadece elektrik motoru ile gidebilecek sakinlikte araç kullanan adam sayısı % 0.05 bile değil. Hele ki ufak şehirlerde adam yeşil yanınca gazı kökleyip bir sonraki kırmızıya 50 m kala frene basıyor. Zamanında hibrid motorlu bir Honda araç kullanıcısı ile konuşmuştum da aracın benzinli modelden daha fazla benzin yaktığını söylemişti. Benzin motoru sürekli devreye giriyormuş, bir de sen buna aküsüyle beraber elektrik motorunu taşıtıyorsun.
Özetle bizde patlar o iş. Bundan sonra Toyota falan almayın sakın, bakarsınız batıp giderler, araçlar elinizde patlamasın.
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bloodletting. 3 ay
Dizel motor yapmaktan aciz olunca böyle oluyor işte.Atmosferik benzinliyle devam etsinler.
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