Akıllı telefon bağımlılığına karşı geliştirilen NoPhone projesi başarıya ulaştı





Akıllı telefon kullanmanın artık bağımlılık haline geldiği günümüzde bu bağımlılıktan kurtulmak için farklı çözümler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi Kickstarter üzerinde gerekli bağış desteğini elde eden NoPhone projesi.





NoPhone projesi aslında mağazalarda sergilenen ve aptal telefon olarak adlandırılan maket tasarımlarından ilham almış. 5.5 inçlik bir boyuta sahip olan NoPhone plastikten imal edilmiş ve sadece bundan ibaret.





NoPhone'nin görevi kullanıcıya elinde bir akıllı telefon taşıyormuş hissi uyandırmak. Böylece kullanıcının asıl akıllı telefonuna sık sık bakma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Kullanıcı bu maket modele bağlanıyor ancak herhangi bir şekilde çalışmadığı için radyasyon benzeri bir zararı da olmuyor.





Kickstarter üzerindeki kampanyasını tamamlayan NoPhone 12$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. Arka kısmında bir ayna olan versiyon da 18$ fiyat etiketine sahip ve firma bunu gerçek Face Time olarak adlandırıyor. Oldukça ilgi gören ürüne sadece Kanada'da 1600 adet ön sipariş geldi. Sevkiyatın ise Aralık ayında başlaması planlanıyor.

http://www.phonearena.com/news/You-can-now-order-a-NoPhone-for-12-or-its-selfie-version-for-18_id62883