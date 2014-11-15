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Akıllı telefon bağımlılığına karşı geliştirilen NoPhone projesi başarıya ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon bağımlılığına karşı geliştirilen NoPhone projesi başarıya ulaştı

Akıllı telefon kullanmanın artık bağımlılık haline geldiği günümüzde bu bağımlılıktan kurtulmak için farklı çözümler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi Kickstarter üzerinde gerekli bağış desteğini elde eden NoPhone projesi. 

NoPhone projesi aslında mağazalarda sergilenen ve aptal telefon olarak adlandırılan maket tasarımlarından ilham almış. 5.5 inçlik bir boyuta sahip olan NoPhone plastikten imal edilmiş ve sadece bundan ibaret. 

NoPhone'nin görevi kullanıcıya elinde bir akıllı telefon taşıyormuş hissi uyandırmak. Böylece kullanıcının asıl akıllı telefonuna sık sık bakma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Kullanıcı bu maket modele bağlanıyor ancak herhangi bir şekilde çalışmadığı için radyasyon benzeri bir zararı da olmuyor. 

Kickstarter üzerindeki kampanyasını tamamlayan NoPhone 12$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. Arka kısmında bir ayna olan versiyon da 18$ fiyat etiketine sahip ve firma bunu gerçek Face Time olarak adlandırıyor. Oldukça ilgi gören ürüne sadece Kanada'da 1600 adet ön sipariş geldi. Sevkiyatın ise Aralık ayında başlaması planlanıyor.  

http://www.phonearena.com/news/You-can-now-order-a-NoPhone-for-12-or-its-selfie-version-for-18_id62883 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SturdyHead 5 yıl
Samsung la bu
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URANIUM 5 yıl
Bükülebilir olsunda apple fanboyları alsın.
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salagil 5 yıl
İyide bu sefer bu zimbirtinin olusturdugu bagimliliktan nasil kurtulacagiz
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DH Misafiri 5 yıl
işin garibi zaten cep telefonunu zor taşıyoruz birde bunumu taşıcaz über saçma olmuş telefon lazım olduğunda bunu dikmi koyucaz nasıl olacak saçma insanlar dünyanın her yerinde birde şimdiden 1600 adet satılmış allah akıl fikir versin.
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isyanci 5 yıl
bana protatip sigaralari hatirlatti.yok satabilir.ihtimal kuvvetli[>:]
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Moiralar 5 yıl
mantıklı gibi ama para kazanmak icin iyi bi yöntem :D
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alirezzak 5 yıl
Telefonun antagonistini bulmuşlar
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garipkatip 5 yıl
Bu ne arkadaş ya gelseler ben tahtadan keserdim onlara, Hem organik olurdu,Üstünü birde boyadıkma al sana akıllı tahta. Tamamen saçmalık bence insalar bu kadar mı mal oldu. Akıllı telefona bakmamak için eline bunu mu alması gerek nereye gidiyoruz böyle. Bu kadar mal mıyız?
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rcelik21 5 yıl
en azından imei kaydı derdi yok, yurt dışından sipariş verebiliriz, ülkemizde kesin taksit yasağı buna da uygulanır, yani telefonda yok yok :)
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O.M.F. 5 yıl
çok saçma olmuş bence :/
para zihni-fikir projesi olabilirdi :)
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