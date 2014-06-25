Akıllı telefon destekli güvenlik sistemi Novi, Kickstarter'da destek arıyor

Evleri ya da iş alanlarını kötü niyetli kişilerden korumak için kullanılan güvenlik sistemleri, genelde ücretli aylık abonelik sistemiyle çalışıyorlar. Benzer bir korumayı akıllı cep telefonları temelinde aylık ücret talep etmeden sunan güvenlik sistemi Novi ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış topluyor.

Koruma sağlanmak istenen mekanların tavanına konumlandırılabilecek bir gövdeyle hazırlanan Novi, birçok benzerinin aksine gücünü dahili bataryasından alıyor ve barındırdığı hareket ve duman sensörleri ile kötü niyetli kişiler yanında olası yangın durumlarını da bildirebiliyor. Bünyesinde yer alan gece görüş özellikli kamera sayesinde hareket algılandığı zaman 3 farklı fotoğraf çeken ve bu fotoğrafları belirlenen akıllı telefonlara gönderen (iOS ve Android uyumlu uygulama) sistem, ev ya da iş sahibine ise kolluk kuvvetlerine haber verme veya sorun olmadığını belirtme (Örneğin okuldan gelen çocuklar, tanıdıklar, eş vb.) gibi seçenekler sunuyor. Birden fazla ünite ve akıllı telefon ile çalışma gösterebilen Novi, bütün bağlantı işlemlerini ise satın alındığında beraberinde gelen ana ünitesi üzerinden kablosuz olarak yerine getiriyor. Bu ana ünite direkt olarak modeme bağlanıyor ve çekilen görüntüleri SD hafıza kartlarına kaydedebiliyor. Cihazın özel geliştirilen teknoloji sayesinde evde yaşayan köpek ve kedi gibi diğer canlıları da ayırt edebildiği belirtiliyor.

Kickstarter'da konan 80,000$ hedefin bitimine daha 28 gün kala 19,319$'lık bölümünü toplamayı başaran Novi, yapılacak en az 149$ (ABD dışı 40$ kargo / 1 ana bir üst ünite) bağış ile 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/274168493/novi-security