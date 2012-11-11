Akıllı telefon dünyasında barış; HTC ile Apple, anlaşma sağladı

2010 yılından bu yana fikri mülkiyet hakları konusunda davalık olan Apple ve HTC, anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Apple ve HTC cephesinden yapılan eş zamanlı basın açıklamalarına göre anlaşma çerçevesinde her iki firmada imtiyaz hakları kendilerine ait olan ya da olacak patentleri 10 yıl boyunca birbirlerine lisanslayacak ve sürmekte olan patent davalarından vazgeçecek.
HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou ve Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda aralarındaki problemleri giderdikleri için çok memnun olduklarını ve hukuki ihtilaflar yerine yeniliğe odaklanacaklarını dile getirdiler.
Her iki firmanın arasındaki patent anlaşmazlığında ilk adım Apple cephesinden gelmişti. 2010 yılının mart ayında HTC'nin kendilerine ait 20 patenti ihlal ettiğini iddia etmiş; Apple'ın bu hamlesinin asıl hedefinin ise Android olup olmadığı kamuoyunda tartışılmıştı. HTC ise, yaklaşık bir sene sonra (Nisan 2011) Apple'a karşı dava açarak kendilerine ait patentleri Mac, iPhone ve iPad'lerde ihlal ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Apple'ın başvurusunu haklı bularak HTC'nin Apple'a ait çeşitli patentlerde ihlalinin söz konusu olduğuna karar vermişti.
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Arkadaşlar gidin özelden tartışın.Sizin saçma tartışmanız yorum bölümünü işgal ediyor.Burda 'HTC ile Apple anlaşma sağladı' başlığının altındaki yorumlara bak.Küçük bir telefon haberi gelse hemen ortalığı karıştıryorsunuz.İnsanlar doğru düzgün durum hakkındaki fikirlerini yazsalar,varsa başka bildikleri onları paylaşsalar ne güzel olurdu...
Gerçekten de ortalığı karıştırmanın manası ne.Yorumdan illa bir kusur,kötü bir şey çıkaracaklar demi.Ayrıca birleşimin süper olmuş.Düşündüm de gerçekten mükemmel ötesi bir cihaz çıkardı,ama söylediğin gibi fazla hayalci işte :))
vurmadın mı?
(-) ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim
vurmamış da olabilirim. bizim sağımız
solumuz pek belli olmaz.
(*) tamam. biz dedin. anlamıştım tek başına
yapmadığını. yaz!
(+) biz dediğin kimler?
(-)batının vahşi kovboyları. john wayne
amcam, django kardeşim ve de giuliano
gemma ağabeyim.
(*) hımm, saçmalama. deli numarası yapıp
adli tıbba sevkini istiyorsun dimi. aklın sıra
yırtacaksın. çok gördüm senin gibilerini.
(+) bir avuç dolar filmini de gördün mü?
sonra üç kurşuna on ölü, allah affeder ben
affetmem.
(*) ben de affetmicem. ya sabır ya sabır,
allahım ya sabır.
(+) haaa bak ben o filmi kaçırdım. yazık ya,
sen gördün mü nasıl?
(*) deli numarası yapıyor.
(+) öyle. hadi evladım efendi efendi anlat.
noldu nasıl vurdun?
(-) tam kovboy gibi. çete içerde, kafalar
dumanlı, içki gırla, ben kapıya bir tekme,
teksas'ın kovboy kapısı gibi. bi sağa bi sola,
bi sağa bi sola...
(*) yaz bi sağa bi solaaa.
(-) yaz. bi sağa bi sola! bi içeri bi dışarı.
haydut dönüyor, yanında iki yeğeni.
(*) kaydet, kaydet. itiraf ediyor.recep'in
yanında iki yeğeni de vardı, diyor.niye
vurdun peki?
(-) insanlık uğruna. halkı soyuyorlardı.
arkasında üç adamı daha vardı, pusudalar.
(*) tamammm. yedi kişi olduklarını da
söyledi.
(+) ee sonra?
(-) sonrası daha onlar davranmadan grav,
grav, grav... yediside temiz. toptan temizlik.
(*) itiraf etti. silahı ilk çekip ateş eden de
kendisiymiş. ağzıyla söyledi.
(-) sonra arkalarından apaçiler, başlarında
reisleri "oturan ayı". başında tüyler, aynı zeki
müren'in tüyleri gibi. dıgıdık dıgıdık...
peşimdeler. oklar, baltalar... üfff.
(*) gene saçmalamaya başladı. tıkın şunu
içeri!
(-) noluyor ya? peşimden oklar geliyor. ateşli
oklar.
Yok aga kiminin neye göre baktığını, ne tarafa baktığını anlamak çok zor :)
Ama yemezler.
samsungun sadece donanımı iyi fakat kullandıkları malzeme kalitesi htcnin yanına yanasamayacagı bariz belli htc hem donanım hem malzeme kalitesi bakımından samsunga toz yutturur en basitinden S3 OneX karşılaştırmasına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız
Not: Yazdıklarım yanlış anlaşılmasın,çünkü her zaman dikkatimi çekmiştir,Apple fanları rakip firmaların fanlarına göre sanki biraz daha saldırgan.