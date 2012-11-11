Akıllı telefon dünyasında barış; HTC ile Apple, anlaşma sağladı

2010 yılından bu yana fikri mülkiyet hakları konusunda davalık olan Apple ve HTC, anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Apple ve HTC cephesinden yapılan eş zamanlı basın açıklamalarına göre anlaşma çerçevesinde her iki firmada imtiyaz hakları kendilerine ait olan ya da olacak patentleri 10 yıl boyunca birbirlerine lisanslayacak ve sürmekte olan patent davalarından vazgeçecek.

HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou ve Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda aralarındaki problemleri giderdikleri için çok memnun olduklarını ve hukuki ihtilaflar yerine yeniliğe odaklanacaklarını dile getirdiler.

Her iki firmanın arasındaki patent anlaşmazlığında ilk adım Apple cephesinden gelmişti. 2010 yılının mart ayında HTC'nin kendilerine ait 20 patenti ihlal ettiğini iddia etmiş; Apple'ın bu hamlesinin asıl hedefinin ise Android olup olmadığı kamuoyunda tartışılmıştı. HTC ise, yaklaşık bir sene sonra (Nisan 2011) Apple'a karşı dava açarak kendilerine ait patentleri Mac, iPhone ve iPad'lerde ihlal ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Apple'ın başvurusunu haklı bularak HTC'nin Apple'a ait çeşitli patentlerde ihlalinin söz konusu olduğuna karar vermişti.