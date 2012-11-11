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Akıllı telefon dünyasında barış; HTC ile Apple, anlaşma sağladı

6 yıl
2,7b
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113
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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2010 yılından bu yana fikri mülkiyet hakları konusunda davalık olan Apple ve HTC, anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Apple ve HTC cephesinden yapılan eş zamanlı basın açıklamalarına göre anlaşma çerçevesinde her iki firmada imtiyaz hakları kendilerine ait olan ya da olacak patentleri 10 yıl boyunca birbirlerine lisanslayacak ve sürmekte olan patent davalarından vazgeçecek.

HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou ve Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda aralarındaki problemleri giderdikleri için çok memnun olduklarını ve hukuki ihtilaflar yerine yeniliğe odaklanacaklarını dile getirdiler.

Her iki firmanın arasındaki patent anlaşmazlığında ilk adım Apple cephesinden gelmişti. 2010 yılının mart ayında HTC'nin kendilerine ait 20 patenti ihlal ettiğini iddia etmiş; Apple'ın bu hamlesinin asıl hedefinin ise Android olup olmadığı kamuoyunda tartışılmıştı. HTC ise, yaklaşık bir sene sonra (Nisan 2011) Apple'a karşı dava açarak kendilerine ait patentleri Mac, iPhone ve iPad'lerde ihlal ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Apple'ın başvurusunu haklı bularak HTC'nin Apple'a ait çeşitli patentlerde ihlalinin söz konusu olduğuna karar vermişti.


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DH Misafiri 6 yıl
yüksek lisans tezi aşamasındayım. Dayanamayıp yorum yazmış bulunuyorum. Tezim, şirket birleşmeleri-anlaşmaları ve tröst-kartel üzerine. Gerçekten tüm bunları düşünüyor ve yorumluyor musunuz ? Elinizde hiçbir veri yokken bir haber sayesinde tüm bu yorumları nasıl yapıyorsunuz? Bir şirketin bilonçosu ve birleşme koşullarını incelemek için ''büyük bir valiz dolusu'' belgeyi eve taşıdığımı bilirim. Aralıksız 1 ay boyunca uykudan kısarak analiz yaptığımı bilirim. Siz iki paragraftan tüm bunları çıkartmışsınız. Tüm bunların yorumlanması için finansal analiz, ticari aritmetik, işletme-organizasyon, iktisadi analiz,uluslararası ticaret hukuku bilgilerinizin hatasız olması gerekir. Tüm bunlar yetmez, günlerce analiz için çalışmanız gerekir. Şu okuduklarıma inanamıyorum.Olacak iş değil. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak diye buna diyorlar sanırım.
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
mylife.ag
Huer Goone
mylife.ag
Huer Goone
mylife.ag
Huer Goone
Burn in Hell
berkcombil
gahst
carnador Aslında, Appleın minimalist çizgisi, HTCnin arayüzü, Samsungun donanımı bir araya gelse nasıl bir cihaz ortaya çıkardı acaba? Fazla hayalci ama..
Adam hala samsungun donanımı diyor. Sanki tum ısı Samsung yapıyor. Yazılım + donanımsa her zaman apple
Tüm işi Apple yapsın o zaman,tutan mı var.Sen kağıt üzerinde işlemciyi tasarla,Ama onu üretmekten aciz ol ve Samsunga ürettir.Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar demiş adamın biri
Burada Apple hayal eden Samsung gerçekleştiren oluyor.
Yine bir cahil fandroid. Apple bir yazılım şirketidir, donanım üretmez. O yüzden iphonelar o dandik android telefonlardan akıcı ve stabil çalışır. Samsungun işi donanım üretmektir. Apple parasını verir işgücü samsung üretir. Ama apple samsungdan çok kazanır dünyanın en değerli şirketi olur. Buna zeka deniyor işte.
Sen ne içtin bizede söylesene
Arkadaş mantıklı açıklamada bulununca fandroidlerin kafa basmadı anca ne içtin sen, iPhone kullandın 3.5 widget yok diye bıraktım diye bi yerden uydurmalar. Madem cevap bulamıyorsunuz susun bari.
Belli kimin kafasının basmadığı
Ne içtin sen diye açıklamada bulunmadan saçma sapan cevap yazan da benim zaten.
Evet evet sen haklısın.Onu bunu boşverde xiaominin bile dört cekirdekli ürünü varken siz hala çift çekirdekte takılıp millete sataşmaya devam edin
Siz de hala her şeyin donanım olduğunu düşünün. Şu anda en güçlü mobil işlemci A6X işlemcisidir.

Arkadaşlar gidin özelden tartışın.Sizin saçma tartışmanız yorum bölümünü işgal ediyor.Burda 'HTC ile Apple anlaşma sağladı' başlığının altındaki yorumlara bak.Küçük bir telefon haberi gelse hemen ortalığı karıştıryorsunuz.İnsanlar doğru düzgün durum hakkındaki fikirlerini yazsalar,varsa başka bildikleri onları paylaşsalar ne güzel olurdu...
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
carnador
Aslında, Appleın minimalist çizgisi, HTCnin arayüzü, Samsungun donanımı bir araya gelse nasıl bir cihaz ortaya çıkardı acaba? Fazla hayalci ama.. Derdimi anlatamadım, daha doğrusu hep bir açığı arandı galiba söylediklerimin. Ben appleın donanımı güçlü ve yeterli buluyorum ki, tercihim genelde Apple oluyor ama diğer arkadaşlarla kavga çıkmasını istemediğim için böyle yazdım. Neden ortalığı karıştırmaya hala çabalıyorsunuz anlamak güç.

Gerçekten de ortalığı karıştırmanın manası ne.Yorumdan illa bir kusur,kötü bir şey çıkaracaklar demi.Ayrıca birleşimin süper olmuş.Düşündüm de gerçekten mükemmel ötesi bir cihaz çıkardı,ama söylediğin gibi fazla hayalci işte :))
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Mali400 6 yıl
(+) deli etme adamı oğlum vurdun mu
vurmadın mı?
(-) ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim
vurmamış da olabilirim. bizim sağımız
solumuz pek belli olmaz.
(*) tamam. biz dedin. anlamıştım tek başına
yapmadığını. yaz!
(+) biz dediğin kimler?
(-)batının vahşi kovboyları. john wayne
amcam, django kardeşim ve de giuliano
gemma ağabeyim.
(*) hımm, saçmalama. deli numarası yapıp
adli tıbba sevkini istiyorsun dimi. aklın sıra
yırtacaksın. çok gördüm senin gibilerini.
(+) bir avuç dolar filmini de gördün mü?
sonra üç kurşuna on ölü, allah affeder ben
affetmem.
(*) ben de affetmicem. ya sabır ya sabır,
allahım ya sabır.
(+) haaa bak ben o filmi kaçırdım. yazık ya,
sen gördün mü nasıl?
(*) deli numarası yapıyor.
(+) öyle. hadi evladım efendi efendi anlat.
noldu nasıl vurdun?
(-) tam kovboy gibi. çete içerde, kafalar
dumanlı, içki gırla, ben kapıya bir tekme,
teksas'ın kovboy kapısı gibi. bi sağa bi sola,
bi sağa bi sola...
(*) yaz bi sağa bi solaaa.
(-) yaz. bi sağa bi sola! bi içeri bi dışarı.
haydut dönüyor, yanında iki yeğeni.
(*) kaydet, kaydet. itiraf ediyor.recep'in
yanında iki yeğeni de vardı, diyor.niye
vurdun peki?
(-) insanlık uğruna. halkı soyuyorlardı.
arkasında üç adamı daha vardı, pusudalar.
(*) tamammm. yedi kişi olduklarını da
söyledi.
(+) ee sonra?
(-) sonrası daha onlar davranmadan grav,
grav, grav... yediside temiz. toptan temizlik.
(*) itiraf etti. silahı ilk çekip ateş eden de
kendisiymiş. ağzıyla söyledi.
(-) sonra arkalarından apaçiler, başlarında
reisleri "oturan ayı". başında tüyler, aynı zeki
müren'in tüyleri gibi. dıgıdık dıgıdık...
peşimdeler. oklar, baltalar... üfff.
(*) gene saçmalamaya başladı. tıkın şunu
içeri!
(-) noluyor ya? peşimden oklar geliyor. ateşli
oklar.
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savinelli 6 yıl
En sonunda bu sidik yarışına son vermeleri lazımdı. Darısı samsung ile olan davaların başına.
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Mali400 6 yıl
Bu tür konularda üreticiden çok tüketici birbirine giriyor.Yani sizi anlamak güç.Heleki android fanlari ile ios fanlarin birbirine olan düşmanligi yok mu... 1-2 yil sonra hangisinin daha iyi ortiya cikar.Hakli olan kazansin
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sadece50 6 yıl
galaxyyyy note Foreva
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redoano 6 yıl
carnador
wildlove
carnador Aslında, Appleın minimalist çizgisi, HTCnin arayüzü, Samsungun donanımı bir araya gelse nasıl bir cihaz ortaya çıkardı acaba? Fazla hayalci ama.. Derdimi anlatamadım, daha doğrusu hep bir açığı arandı galiba söylediklerimin. Ben appleın donanımı güçlü ve yeterli buluyorum ki, tercihim genelde Apple oluyor ama diğer arkadaşlarla kavga çıkmasını istemediğim için böyle yazdım. Neden ortalığı karıştırmaya hala çabalıyorsunuz anlamak güç.
HTCnin senseinden daha dandik bir arayüz daha yok.
Herkesin bakış açısı farklıdır, saygı duyarım :)

Yok aga kiminin neye göre baktığını, ne tarafa baktığını anlamak çok zor :)
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Htcyi yanına al, samsung'a karşı daha güçlü ol, samsungu alt et, htc'ye yol ver, htcye karşı daha güçlü ol htcyi alt et.
Ama yemezler.
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dualslayer 6 yıl
Aziz Kancar
Htc aciz bi halde samsung buna yanasmaz dahi..

samsungun sadece donanımı iyi fakat kullandıkları malzeme kalitesi htcnin yanına yanasamayacagı bariz belli htc hem donanım hem malzeme kalitesi bakımından samsunga toz yutturur en basitinden S3 OneX karşılaştırmasına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız
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YnSSdKgL 6 yıl
Apple ı ölümüne savunan arkadaşlar aç kalsa Apple onlara iş vericek sanki.Bu ne körü körüne bağlılıktır anlamış değilim.Seversin tamam da Samsung'u veya diğer markaları bu denli karalamak niye?Sizin mi cebinize para giriyor sanki,adamlar kazanıyo siz burda birbirinizi yiyosunuz.
Not: Yazdıklarım yanlış anlaşılmasın,çünkü her zaman dikkatimi çekmiştir,Apple fanları rakip firmaların fanlarına göre sanki biraz daha saldırgan.
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joaker 6 yıl
Atılımlar iyidir samsung yinede önde.
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