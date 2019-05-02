Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı

Geçen yıldan bu yana büyük bir çıkış içerisinde olan Huawei, tüm engellemelere rağmen agresif bir şekilde büyümeye devam ediyor. Firma Apple’ı neredeyse ikiye katladı.
2 hf.
14,5b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde gerek fiyatların yükselmesi gerek global ekonomik daralma nedeniyle akıllı telefon pazarında da durgunluk yaşıyor. Bu durgunluk en çok Batılı teknoloji devlerini vururken Çinli firmalar ise yoluna devam ediyor.

Huawei çok agresif

Yılın ilk çeyreği için yapılan akıllı telefon pazar analizine göre genel toplamda 310 milyon akıllı telefon satıldı ve yıl bazında yüzde 6 civarında bir gerileme yaşandı. Dönemin kazananı ise Huawei ve Vivo oldu.

Samsung bu dönemde yüzde 8 kayıp yaşadı ve 72 milyon civarında akıllı telefon sattı. Apple ise yüzde 30 gibi tarihindeki en büyük düşüşü yaşayarak 36.4 milyon iPhone satışı yapabildi. Bu rakamlar firmaların açıkladığı değil perakende ağından elde edilen bilgilerle hazırlandı.

Ayrıca Bkz. "7 Mucize uzun metrajlı filmi HTC Vive için yayınlandı"

Huawei bu yılın en büyük çıkışını yaptı ve yüzde 50 civarında bir artış yakaladı. 60 milyon akıllı telefon satarak Apple’ı neredeyse ikiye katladı. Firma zaten bu yıl 250 milyon satış hedefi koymuştu. İvmesini korursa Samsung’u da zorlamaya başlayacak gibi görünüyor.

Xiaomi bu dönemde yüzde 10 düşüş yaşadı ve 25 milyon telefon sattı. Vivo ise yüzde 24 artışla 23 milyon telefon satışı yaptı. Oppo ise yüzde 6 düştü ve 23 milyonda kaldı. Listede Çinli üreticilerin artık hâkim unsur haline geldiği gözlerden kaçmıyor.

Önümüzdeki dönemde Samsung ve Apple için iyi şeyler söylemek pek mümkün değil. Uzmanlar düşüş ivmesinin süreceğini veya en azından düz bir çizgi izleneceğini belirtiyor. Huawei ise tüm yasaklamalara rağmen agresif bir şekilde büyümesine devam ediyor.

 

https://www.phonearena.com/news/global-q1-2019-smartphone-market-reports-samsung-apple-huawei-shipments_id115709 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gs09gs09 2 hf. en beğenilen
Daha iyi olsa nolcak sanki allah askina :) gorende telefonda bisiler yapionuz sanacak akici mi akici fiyati daha ucuz mu ucuz ekran kalitesi kamera tatmin edici mi edici eee kardesim niye fazla para verelim ? En azindan benim icin boyle yani 3 5 uygulama kullaniyorum zaten onuda her telefon yapiyor bosa parayi cope atmaya gerek yok
Daha iyi olsa nolcak sanki allah askina :) gorende telefonda bisiler yapionuz sanacak akici mi akici fiyati daha ucuz mu ucuz ekran kalitesi kamera tatmin edic...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtanhu 2 hf.
Ben de geçtiğimiz aylarda iphone5s'ten sonra en ucuz telefonu alayı dedim. Xiaomi mi a2 lite aldım. Fotoğraf permormansı dışında her şeyi gayet iyi. hızlı, estetik, şarjı nerdeyse 2 günü buluyor.. Daha ne olsun. Telefon sonuçta.. Ama bazen diyorum, ios'un bu özelliği iyiydi şu daha iyiydi. Bu da böyle iyi vs. diye ama bu iyi özelliklerin 2-3 kat para yapmaz sonuçta.
Ben de geçtiğimiz aylarda iphone5s'ten sonra en ucuz telefonu alayı dedim. Xiaomi mi a2 lite aldım. Fotoğraf permormansı dışında her şeyi gayet iyi. hızlı, este...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 2 hf.
Samsung 72, Huawei 60, Apple 36 milyon satmış. Samsung, Apple'ı tam olarak ikiye katlanmış ama haber başlığına Huawei konuk oluyor. Huawei'nin reklam çalışmaları bizim ülkemizde tuhaf ilerliyor sanırım. P30 Pro Instagram, Twitter sayfalarında vs. viral reklam olarak bir sürü paylaşım yapıldı. İnsanların gözüne sökülüyor bayağı. Öte yandan geçen yıl modelleri 8000 liradan satışa çıkan Huawei var bir tarafta. Diğer tarafta da bu yıl 5500 liradan S10e satan Samsung var.
Samsung 72, Huawei 60, Apple 36 milyon satmış. Samsung, Apple'ı tam olarak ikiye katlanmış ama haber başlığına Huawei konuk oluyor. Huawei'nin reklam çalışmala...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 hf.
Çok adaletli bir liste olmadığı açıkca ortada zaten. Örnek vermek gerekirse aynı segmentlerde olmayan daha ucuz modeller çıkartarak satış rakamlarını yükseltebilir samsung ve huawei. bu rakamları net olarak görebilmek için en doğrusu aynı segmente ait telefonların kıyaslanmasıdır.
Örnek olarak Huawei Pro 30 İphone xs Max ve Samsung S 10 + seri satışları gerçek değerleri verebilir. Huawei P smart 2019 satışıda dahil bu rakamlara Samsung Note 9 satışıda yani pazara alternatif fiyatlara telefon sunan markalarla pazara tek model ile giren marka satışı çok doğru veriler vermez bize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 2 hf.
5 senelik G2 performansı sonrası Mate 20 lite ile yolumuza devam ediyoruz. İşimizi görüyor fazlasıyla. Şimdilik memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 2 hf.
Ucuz ya da pahalı aldığım android cihazların büyük bir kısmında kronik hatalar ve arayüzde oluşan ve can sıkan bazı saçmalıklar vardı... bir de android cihazlardaki amiral gemi modellerinin “şu da olsun bu da olsun” diye eklenen saçma sapan özelliklerle kasması ve kağıt üzerinde kalıp gerçek kullanımda söyledikleri kadar stabil çalışmayan özellikleri de eklenince android hala bir karışıklığın içerisinde bence. Apple uygun fiyatlı bir kaç model çıkarsa piyasayı sallar. 7 yıllık iPhone 4 bile hala taş gibi ve çalışır vaziyetteyken aynı zaman diliminde çıkan birçok android cihazın adı bile unutuldu... stabilite ve uzun kullanım anlamında Apple’dan daha iyi bir marka yok şu anda fakat fiyatlarından dolayı insanların eleştirisine maruz kalıyor. Android cihaz kullananların büyük bir kısmı cihazlarını Apple ile karşılaştırıp “o kadar para vermeme gerek yok bak bu cihazda aynısını yapıyor” tarzı yorumlar yapıyorsa bu Apple’ın büyük bir başarısıdır zira büyük bir kitle maddi olanaksızlıklardan dolayı Apple yerine Android cihazlarına yöneliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Suyheuti 2 hf.
Ben 10 yıldır Sony Z1den, LG G3'e ordan iPhone 6s, sonra Samsung Note 7(kısa süreli de olsa) derken hep amiral gemisi modelleri kullandım, sadece son 2 yıldır maddi sıkışıklıktan alamadığım için önceki htcnin orta segment bir modeliydi ve rezildi, şimdi ise Huaweinin Mate 20 Lite modelini kullanıyorum hatta mesajı bile ondan yazıyorum. Oyun oynamam, kamerası ise tatmin edici seviyede, amiral gemisi gibi performans veriyorken böyle bir ekonomik kriz memleketi kasıp kavururken niye telefona servet vereyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 2 hf.
Huawei lite ve p smart serileri sayesinde geldi bu noktaya.Dünyanın en az satılan amiral gemisi modelleri Huawei de.Bilmeyende 10 kişinin 7'si mate 20 pro ve p30 pro kullanıyor sanacak.Apple 150 dolara xs lite çıkarsa hiçbirisi ekmek yiyemez firmaların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thingol 2 hf.
Eskiden insanları çeken iOS'un kalitesi idi. Ancak artık Android farkı kapattı ve bence artık öne bile geçti.
Huawei'i öne çıkaran ise kamera alanındaki yıllardan beri attığı adımlar. Nereden nereye geldi kamera kalitesi. Xiaomi bu konuda yerinde saydığı için Huawei aldı başını gidiyor. Günümüzde artık her telefon hızlı. Benim gibi oyun oynamayan biri iseniz hele de Snapdragon 820'den sonrası hiçbir şey ifade etmiyor. Kamera ile öne çıkmak zorundasınız. Bu konuda da Huawei, Samsung ve ülkemizde satışı olmayan Google Pixel serisi en iyileri. Apple ve Xiaomi daha geride.
Ancak mesela video çekim konusunda da Apple ve Samsung çok iyi. Huawei'in bu alanda daha çok fırın ekmek yemesi lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 2 hf.
Öyle bir algı yaratıldı ki sanki 2 bin liralık telefonlar iş görmezmiş gibi ulan altı üstü iki uygulama kullanacaksınız yok ghz hızı yok 6 gb ram görende nasa ya program yazacaksınız sanar Bunu malesef bazı teknoloji siteleri yaptı tüketim manyağı oldu gençlik adamın elinde canavar gibi telefonu var yeni model çıkınca almak için parçalıyor kendisini yazık cidden yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 2 hf.
Büyümesi kadar reklam politikaları da agresif. Bir süre sonra geri teper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 2 hf.
Samsung 72, Huawei 60, Apple 36 milyon satmış. Samsung, Apple'ı tam olarak ikiye katlanmış ama haber başlığına Huawei konuk oluyor. Huawei'nin reklam çalışmaları bizim ülkemizde tuhaf ilerliyor sanırım. P30 Pro Instagram, Twitter sayfalarında vs. viral reklam olarak bir sürü paylaşım yapıldı. İnsanların gözüne sökülüyor bayağı. Öte yandan geçen yıl modelleri 8000 liradan satışa çıkan Huawei var bir tarafta. Diğer tarafta da bu yıl 5500 liradan S10e satan Samsung var.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 hf.
batmaya mahkumsun apple
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14518 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, Apple ve
6 etiket daha smartphone market q1 2019 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor 2 hf. Western Digital 96 katmanlı Nand yongalarının gönderimine başladı 2 hf. Intel’in bazı Xe GPU’ları Ray Tracing’e donanımsal destek sunacak 2 hf. Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir 2 hf. Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak 2 hf. Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler 2 hf. Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka 2 hf. Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak 2 hf. Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı 2 hf. Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek 2 hf. Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor 2 hf. Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi 2 hf. Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi? 2 hf. Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor" 2 hf. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı 2 hf. Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 2 hf. Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde 2 hf. AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor 2 hf. Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı Sonraki Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı 2 hf. HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor 2 hf. Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı 2 hf. PlayStation Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 2 hf. Spotify, podcast önerilerini test ediyor 2 hf. Nöronların ''GPS''i daha yakından öğreniliyor 2 hf. Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi 2 hf. Razer Ekmek Kızartma Makinesi gerçek oluyor 2 hf. Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom 2 hf. Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı 2 hf. iPhone satışları düşüyor, hizmet satışları artıyor 2 hf. 'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek 2 hf. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% koşu ayakkabısı duyuruldu 2 hf. Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi 2 hf. NASA araştırmacıları Uranüs ve Neptün'e uzay aracı göndermek istiyor 2 hf. Sızdırılan Dell takvimine göre çift ekranlı "Maximus" kod adlı XPS geliyor 2 hf. Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak 2 hf. OnePlus 7 Pro Geekbench’te 3600/11.000 puan aldı 2 hf. Deliksiz tasarım ve 5G desteğine sahip Meizu 17 geliyor 2 hf. PS Plus Mayıs 2019 oyunları açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim