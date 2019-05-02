Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı

Son dönemde gerek fiyatların yükselmesi gerek global ekonomik daralma nedeniyle akıllı telefon pazarında da durgunluk yaşıyor. Bu durgunluk en çok Batılı teknoloji devlerini vururken Çinli firmalar ise yoluna devam ediyor.

Huawei çok agresif

Yılın ilk çeyreği için yapılan akıllı telefon pazar analizine göre genel toplamda 310 milyon akıllı telefon satıldı ve yıl bazında yüzde 6 civarında bir gerileme yaşandı. Dönemin kazananı ise Huawei ve Vivo oldu.

Samsung bu dönemde yüzde 8 kayıp yaşadı ve 72 milyon civarında akıllı telefon sattı. Apple ise yüzde 30 gibi tarihindeki en büyük düşüşü yaşayarak 36.4 milyon iPhone satışı yapabildi. Bu rakamlar firmaların açıkladığı değil perakende ağından elde edilen bilgilerle hazırlandı.

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Huawei bu yılın en büyük çıkışını yaptı ve yüzde 50 civarında bir artış yakaladı. 60 milyon akıllı telefon satarak Apple’ı neredeyse ikiye katladı. Firma zaten bu yıl 250 milyon satış hedefi koymuştu. İvmesini korursa Samsung’u da zorlamaya başlayacak gibi görünüyor.

Xiaomi bu dönemde yüzde 10 düşüş yaşadı ve 25 milyon telefon sattı. Vivo ise yüzde 24 artışla 23 milyon telefon satışı yaptı. Oppo ise yüzde 6 düştü ve 23 milyonda kaldı. Listede Çinli üreticilerin artık hâkim unsur haline geldiği gözlerden kaçmıyor.

Önümüzdeki dönemde Samsung ve Apple için iyi şeyler söylemek pek mümkün değil. Uzmanlar düşüş ivmesinin süreceğini veya en azından düz bir çizgi izleneceğini belirtiyor. Huawei ise tüm yasaklamalara rağmen agresif bir şekilde büyümesine devam ediyor.