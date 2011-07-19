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Akıllı telefon pazarında kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği platform; iOS

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği platform; iOS
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iOS ve Android platformunun yarışına sahne olan akıllı telefon pazarı üzerine yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. ChangeWave'in pazardaki son 90 güne ışık tutan rapora göre, kullanıcıların çoğu iOS'i tercih etmeye devam ediyor.

%89'u Amerika'dan, %11'i ise Amerika dışından olan 4163 kişi ile yapılan görüşmelerle elde edilen verilere göre, 90 gün içersinde akıllı telefon almayı planladıklarını dile getiren katılımcıların %46'sı iOS platformunu tercih edeceklerini söylerken; Android platformunu tercih edenlerin oranı ise %32'de kalmış durumda. Eylül 2010'da %38 ve %37 ile neredeyse kullanıcı tercihleri eşit olan her iki platformdan Android bu dönemle birlikte düşüşe geçerken; iOS'in ise Amerika'daki tatil dönemi olan Aralık ayıyla birlikte hızla çıkışa geçtiği ve Apple'ın normalde yeni nesil iPhone'u tanıttığı ay olan Haziran ayında iPhone'a olan talebin maksimum seviyeye ulaştığı gözlerden kaçmıyor. RIM'in Blackberry OS'in de ise ilgi %4'lere kadar geriliyor.

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Diğer taraftan araştırmaya katılan hali hazırda akıllı telefon kullanıcıları "Kullandığınız platformdan memnun musunuz ?" sorusuna iOS platformunu kullananların %70'i "Çok memnunuz." diyerek cevap verirken; Android'de bu oran %50'ye, Windows OS ve RIM'de ise sırasıyla %27 ve %26'ya düşüyor. Memnuniyet konusunda Windows Phone ile Windows Mobile karşılaştırıldığında ise kullanıcıların %57'sinin Windows Phone 7'den, %14'ünün ise Windows Mobile OS'den memnun olduğu ortaya çıkıyor

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iOS 5 ile tamamen aktif hale gelecek olan iCloud'un kullanıcıları Apple ürünlerine yönlendirmesiyle ilgili olarak sorulan soruya, hali hazırda Apple ürünü kullananların %29'u, Apple ürünü kullanmayanların ise %13'ü "servisin kendilerini yeni bir Apple ürünü alma ihtimalini büyük ölçüde arttırdığı" şeklinde cevap veriyor.

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Amerika pazarının ilk iki sıradaki isminin kullanıcı memnuniyet oranlarına bakıldığında ise Apple'ın %70 ile kullanıcıların en çok memnun olduğu akıllı telefon üreticisi olduğu, Blackberry'nin mucidi RIM'de ise bu oranın %27'ye kadar gerilediği görülüyor.

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noyancelebi 7 yıl
bu konuda sıtenın yorumu nedir acaba.cubki hergun android soyle yaptı android boyle yaptı yorumları okuyoruz hatta son 6 ayda usa icin okudugum tum raporlar androidin ustunlugu ile gecmıstı.
ne olduda ios 1. oldu cok merak ettim?
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civilbugra 7 yıl
ios daki artış normal çünkü millet yaz aylarında pc başında şu room mu yok sa bu rom mu dye uğraşmak istemiyor evet androit süpere yakın bir os ama ios kadar stabil değil tabi ios un okadar stabil olmasında kendi kafasında gereksiz olduğunu düşünen kısıtlamalar var ve optimizasyonda sadece 1 model telefon olduğundan çok başarılı. bence bunlara bakmamak lazım normal ullanıcı de der ne alır meselesi teknolojiyi takıp eden adamlara göre değil. sonuçta noral ve parası olan bi kullanıcı gidip gözünün sevdiği bi modeli alır
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golfgti06 7 yıl
Runaway 
iPhonea 1700 TL vereceğime; iPod Touch 4G+Ortalama bir anroid telefon alırım.Hatta Google Nexus 2 gibi güzel bir telefonu 850 TL getitirttirir.550 TLye de iPod 4G (32GB) alır.Toplamda 1.400 TLye mal olur ki 1700 TLyi geçsede tercihim değişmez.Aslında gerçekleştirmekte olduğum şey bu.

hocam 550tl'ye ipod 4g hemde 32gb olanı nerden alıyorsunuz?
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Runaway  7 yıl
@golfgti06
Doğubank,kişi aracılığıyla amazon.Uluslararası 1 yıl garanti ile.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Donanım karşısında esilen ayfonun son çırpınışları...Durum böyleyken ne kadar reklam yapsa kardır hesabı...
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SaLoVoLa 7 yıl
amerikada yaparsanız tabiki ios çıkar. iphone4 650 dolar.
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sertacarslan 7 yıl
Taraflı bir anket olmuş...
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OzgunSelim 7 yıl
Benim bildiğim Android'ti geçenlerde duymuştum
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