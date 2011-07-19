Akıllı telefon pazarında kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği platform; iOS

iOS ve Android platformunun yarışına sahne olan akıllı telefon pazarı üzerine yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. ChangeWave'in pazardaki son 90 güne ışık tutan rapora göre, kullanıcıların çoğu iOS'i tercih etmeye devam ediyor.

%89'u Amerika'dan, %11'i ise Amerika dışından olan 4163 kişi ile yapılan görüşmelerle elde edilen verilere göre, 90 gün içersinde akıllı telefon almayı planladıklarını dile getiren katılımcıların %46'sı iOS platformunu tercih edeceklerini söylerken; Android platformunu tercih edenlerin oranı ise %32'de kalmış durumda. Eylül 2010'da %38 ve %37 ile neredeyse kullanıcı tercihleri eşit olan her iki platformdan Android bu dönemle birlikte düşüşe geçerken; iOS'in ise Amerika'daki tatil dönemi olan Aralık ayıyla birlikte hızla çıkışa geçtiği ve Apple'ın normalde yeni nesil iPhone'u tanıttığı ay olan Haziran ayında iPhone'a olan talebin maksimum seviyeye ulaştığı gözlerden kaçmıyor. RIM'in Blackberry OS'in de ise ilgi %4'lere kadar geriliyor.

Diğer taraftan araştırmaya katılan hali hazırda akıllı telefon kullanıcıları "Kullandığınız platformdan memnun musunuz ?" sorusuna iOS platformunu kullananların %70'i "Çok memnunuz." diyerek cevap verirken; Android'de bu oran %50'ye, Windows OS ve RIM'de ise sırasıyla %27 ve %26'ya düşüyor. Memnuniyet konusunda Windows Phone ile Windows Mobile karşılaştırıldığında ise kullanıcıların %57'sinin Windows Phone 7'den, %14'ünün ise Windows Mobile OS'den memnun olduğu ortaya çıkıyor

iOS 5 ile tamamen aktif hale gelecek olan iCloud'un kullanıcıları Apple ürünlerine yönlendirmesiyle ilgili olarak sorulan soruya, hali hazırda Apple ürünü kullananların %29'u, Apple ürünü kullanmayanların ise %13'ü "servisin kendilerini yeni bir Apple ürünü alma ihtimalini büyük ölçüde arttırdığı" şeklinde cevap veriyor.

Amerika pazarının ilk iki sıradaki isminin kullanıcı memnuniyet oranlarına bakıldığında ise Apple'ın %70 ile kullanıcıların en çok memnun olduğu akıllı telefon üreticisi olduğu, Blackberry'nin mucidi RIM'de ise bu oranın %27'ye kadar gerilediği görülüyor.