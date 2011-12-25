Akıllı telefonlar üzerinde kullanılan 3MP çözünürlükte kamera lenslerine talepte artış var

Günlük hayatımızda kullandığımız akıllı telefonların donanım özellikleri geliştikçe, kamera lensleri de aynı oranda gelişiyor. Amiral gemisi olarak tabir edilen üst düzey pek çok telefonda 12MP veya 8MP gibi yüksek çözünürlüklü kameralar var. Orta düzey akıllı telefonlar ise artık 5MP çözünürlükte kamera lensini standart olarak bulunduruyor.





Bunun yanında DigiTimes'ın Tayvanlı tedarik zincirindeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre; giriş seviyesi cihazlarda karşımıza çıkan 3MP kamera lenslerine artan bir talep var.





Artan talebin en büyük sebebi Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok giriş seviyesi akıllı telefonlara ihtiyaç duyulması. 5MP veya 8MP çözünürlükteki kamera lensleri giriş seviyesi modellerde kullanılamayacak kadar pahalı. Çünkü yaklaşık 100$'a Çin menşeli akıllı telefon bulmak mümkün. Bu telefonlarda da kullanılabilecek en iyi çözünürlük 3MP oluyor.





Hatta Huawei, Çin pazarında akıllı telefon modellerini 30$ civarına kadar düşürdü. O yüzden bu telefonlara rağbet çok fazla ve telefon modellerinde 2MP veya 3MP çözünürlükte kamera lensleri kullanılıyor. Kaynaklar 3MP çözünürlükteki kamera lenslerinin yanında, 2MP çözünürlükteki lenslerde de talep artışı yaşandığını vurguluyor.