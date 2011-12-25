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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar üzerinde kullanılan 3MP çözünürlükte kamera lenslerine talepte artış var

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızda kullandığımız akıllı telefonların donanım özellikleri geliştikçe, kamera lensleri de aynı oranda gelişiyor. Amiral gemisi olarak tabir edilen üst düzey pek çok telefonda 12MP veya 8MP gibi yüksek çözünürlüklü kameralar var. Orta düzey akıllı telefonlar ise artık 5MP çözünürlükte kamera lensini standart olarak bulunduruyor.

Bunun yanında DigiTimes'ın Tayvanlı tedarik zincirindeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre; giriş seviyesi cihazlarda karşımıza çıkan 3MP kamera lenslerine artan bir talep var. 

Artan talebin en büyük sebebi Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok giriş seviyesi akıllı telefonlara ihtiyaç duyulması. 5MP veya 8MP çözünürlükteki kamera lensleri giriş seviyesi modellerde kullanılamayacak kadar pahalı. Çünkü yaklaşık 100$'a Çin menşeli akıllı telefon bulmak mümkün. Bu telefonlarda da kullanılabilecek en iyi çözünürlük 3MP oluyor.

Hatta Huawei, Çin pazarında akıllı telefon modellerini 30$ civarına kadar düşürdü. O yüzden bu telefonlara rağbet çok fazla ve telefon modellerinde 2MP veya 3MP çözünürlükte kamera lensleri kullanılıyor. Kaynaklar 3MP çözünürlükteki kamera lenslerinin yanında, 2MP çözünürlükteki lenslerde de talep artışı yaşandığını vurguluyor.

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altugank 7 yıl
Sen hiç telefonun içini görmedin heralde veya minik bir radyo diyelim hadi topla bakalım bir radyo onun lehimi teknik bilgisi cartı curtu mühendis işi bir radyo için tüm malzemeler elektronikçide bulabilirsin ama onları kullanmak boardın üzerine yerleştirmek her adamın harcı değil, ki telefonu düşündüğümüzde aşırı küçük dirençler transistörler diyotlar havada uçuşuyor :D
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ihtiyarjedi 7 yıl
vay be huawei 30$ a düşürmüş demek çinde , birde bizim pazara bak :D
tabi bunda kullanıcılar hafif süzme olursa distribütorlerde çatır çatır katlarlar fiyatı... Neyse 3mp rağbet var haberi bence enteresan bir haber değil nitekim her ne kadar ön kamera koymasalarda bazı pahalı f/p ürünü olarak önümüze sürdükleri müsvettelere yinede ön kameralar 1mp-2mp derken 3-5mp leri göreceğiz sanırım
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alpa07 7 yıl
HUAWEİ 30 dolara akıllı telefon satıyor ???
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BraVe_06 7 yıl
Haberde çözünürlüğün lensler ile ifade edilmesi beni rahatsız etti. Sonuçta çözünürlük lens tarafından değil sensör özelliği tarafından belirlenen bir parametre. Habere gelecek olursak bence cep telefonlarında çok fazla yüksek çözünürlüklü sensör kullanılması mantıklı değil. Sonuçta telefona koyulabilecek sensör boyutunun bir sınırı var ve bu kadar düşük yüzeye o kadar çok pixel sıkıştırılması görüntü kalitesini artırmak yerine düşürecektir. Bence 5 MP yeterli. 8 MP çok bile. Fotoğrafçılık ile uğraşmak isteyen zaten kendine güzel bir fotoğraf makinesi edinir.
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ilhan_28 7 yıl
telefon olayı yakın zamanda pc ler gibi olacak, kullanıcı istediği bir telefon kasasına istediği donanımlarla tamamen kişisel bir telefon toplayabilecek, buna eminim.
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artcraft35 7 yıl ilhan_28
ilhan_28

telefon olayı yakın zamanda pc ler gibi olacak, kullanıcı istediği bir telefon kasasına istediği donanımlarla tamamen kişisel bir telefon toplayabilecek, buna eminim.

demekki hiçbir telefonu açıp incelememişsiniz

mesela bir notebooku ya da netbooku parça parça alıp birleştir önce sonra telefonu toplarız
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