Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor

Akıllı telefonlardaki kameralar gün geçtikçe daha da iyi hale geliyor. Ancak gelişmiş özelliklere sahip olmalarına rağmen cihazlarda kullanılan lensler hala çok kalın ve telefonun gövdesinden dışarıya doğru bir çıkıntı oluşmasına neden oluyor.

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Utah Üniversitesi'nden Amerikalı bilim adamları bu sorunu çözecek yeni bir tür optik lens geliştirdi. Yeni lens geleneksel lenslerden bin kat daha ince ve yüz kat daha hafif. Ayrıca günümüzde kullanılan lenslerin kalınlığı birkaç milimetre iken yeni lensin kalınlığı sadece birkaç mikron.

İnsan saçından 20 kat ince

Geliştirilen yeni lens, geleneksel kavisli lenslerin aksine düz ve her biri ışığı sensöre doğru büken çok sayıda mikro yapıdan oluşuyor. Bilim adamları, bu tür mikro yapıların geometrisini hesaplayabilen algoritmaların yanı sıra,yeni bir polimer türünün kullanıldığı bir üretim süreci geliştirdi.

Yeni lensler insan saçından 20 kat daha ince. Akıllı telefonların daha estetik görünmesini sağlamasının yanında daha hafif gece görüş kameraları ve drone'ların üretilmesine olanak sağlayacak. Bilim insanları bu yeni lensin, normal lensler gibi camdan değil de plastikten yapılacağı için daha ucuza üretilebileceğini savunuyorlar.

https://eurekalert.org/pub_releases/2019-10/uou-ttw100719.php