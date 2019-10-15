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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor

    Utah Üniversitesi'nden bir ekip insan saçından 20 kat daha ince lens geliştirdi. Yeni lens gelişmiş kamera sistemleri ile donatılan akıllı telefonlardaki çıkıntıyı ortadan kaldırabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Akıllı telefonlardaki kameralar gün geçtikçe daha da iyi hale geliyor. Ancak gelişmiş özelliklere sahip olmalarına rağmen cihazlarda kullanılan lensler hala çok kalın ve telefonun gövdesinden dışarıya doğru bir çıkıntı oluşmasına neden oluyor.
    Ayrıca Bkz. "Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu"
    Utah Üniversitesi'nden Amerikalı bilim adamları bu sorunu çözecek yeni bir tür optik lens geliştirdi. Yeni lens geleneksel lenslerden bin kat daha ince ve yüz kat daha hafif. Ayrıca günümüzde kullanılan lenslerin kalınlığı birkaç milimetre iken yeni lensin kalınlığı sadece birkaç mikron.

    İnsan saçından 20 kat ince

    Geliştirilen yeni lens, geleneksel kavisli lenslerin aksine düz ve her biri ışığı sensöre doğru büken çok sayıda mikro yapıdan oluşuyor. Bilim adamları, bu tür mikro yapıların geometrisini hesaplayabilen algoritmaların yanı sıra,yeni bir polimer türünün kullanıldığı bir üretim süreci geliştirdi.
    Yeni lensler insan saçından 20 kat daha ince. Akıllı telefonların daha estetik görünmesini sağlamasının yanında daha hafif gece görüş kameraları ve drone'ların üretilmesine olanak sağlayacak. Bilim insanları bu yeni lensin, normal lensler gibi camdan değil de plastikten yapılacağı için daha ucuza üretilebileceğini savunuyorlar.


    https://eurekalert.org/pub_releases/2019-10/uou-ttw100719.php Yorum Yaz
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    smart1978 2 sa.
    Cikintiyi isteseler 10 yil once bile kaldirabilirlerdi! Nasil mi : Kasasini kalin yapin oldu bitti ! Hem batarya kapasitesi de artmis oluyor ...
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    kaya123450 1 sa. smart1978
    Adın gibi smartsın
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    FatihAsl 3 sa.
    devrim beklemeyin, lensi koruyacak olan çerçeve yine kalın olacak. telefonlardaki en büyük donanım olan batarya dururken ihmal edilecek bir gelişme. yer kaplama manasında konuşuyorum. tabi ki önemli bir gelişme
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    Bloodin 3 sa.
    Telefon lensleri zaten plastik olduğundan bu yeni lensin daha pahalı olacağı kesin, hatta Huawei Leica ile ilk ortaklığa girdiğinde her üretilen 20 plastik lensten sadece 1'i Leica standartlarını geçebiliyor ve Leica logolu telefonlarda kullanılabiliyordu. Bu da %95 kayıp anlamına geliyordu. Ardından Huawei, Leica gözetiminde plastik lens üretimini geliştirerek daha üstün lensler ortaya çıkarmak zorunda kaldı :)
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    faniseyler 3 sa.
    Evet bu daha ucuza mal olabilir ama yeni teknoloji deyip bizden daha fazla para alacakları gerçeğini değiştirmiyor.
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